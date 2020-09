Trucos, técnicas y estrategias que deberías aprender de los tímidos para conseguir pareja

Algunas personas tímidas tienen mucho para enseñar, paradójicamente, sobre cómo facilitar la socialización y conocer nuevas personas

Si estás en el bando de los tímidos, probablemente celebres que en este particular momento de pandemia las personas estén más abiertas a conocer a otros chateando o a través de alguna aplicación, lo que te permite superar tus limitaciones para socializar, haciéndolo más fácil y desde la seguridad de tu hogar.

Las herramientas tecnológicas, si se cuenta con la seguridad apropiada en los equipos y si no se revelan datos demás a personas equivocadas, pueden quitarle a los tímidos un peso de encima.

"Las personas introvertidas o tímidas suelen elegir contextos sociales controlables", explicó a El País el psicólogo Alberto Álamo. ¿Y qué hay más controlable que una aplicación que no te mira a los ojos mientras espera una respuesta inmediata, en la que puedes sortear fácilmente una pregunta incómoda, desde la que presentarse es tan sencillo como apretar un botón?

Porque el principal problema de los tímidos no está en conocer gente. Más bien "suele ser el hecho de evitar las situaciones sociales, lo que les impide conocer gente nueva", reflexionó la sexóloga Emma Placer.

Daniel, de 37 años, da fe de ello: "Hace tiempo que tengo pareja, pero recuerdo que para mí fue un antes y un después ligar a través de chats, Messenger y todas esas primeras redes sociales. Soy una persona ingeniosa y a través de la pantalla me era mucho más fácil sacar conversación, me sentía mucho más seguro que cuando salía con amigos, porque en los bares nunca me atrevía a hablar con chicas".

Para los tímidos, lo mejor de todo es que, si esa primera interacción ha ido bien, el momento de la cita cara a cara se hace más llevadero que un primer encuentro en frío, una situación que no les resulta nada fácil.

"Si quedo con la persona con la que había hablado por celular, es un corte al principio porque se encuentran con alguien diferente a quien estaba al otro lado de la pantalla. Ya no hablas tanto", contó a El País Sofía, de 29 años.

Recoger material suficiente en las redes para que la conversación no decaiga sin ellas es fundamental para los tímidos. Pero hay más cosas que se pueden hacer durante ese tiempo para ahorrarte momentos incómodos innecesarios si juegas bien tus cartas, con la técnica de poner la pelota en la cancha del otro.

A Sofía hay una técnica que le funciona para ahorrarse el trago de pedir salir, y que la inviten a ella. "Si la otra persona tiene interés de verdad, siempre acaba dando ese primer paso", asegura Sofía. Cómo reaccione da una buena pista de su interés, y puede ser un filtro útil para saber si realmente merece la pena. Pero claro, este truco puede no funcionar si del otro lado de la pantalla hay una persona tímida también.

No es cómo, sino dónde

A los tímidos se les facilita conocer personas cuando comparten una actividad como el gimnasio o el trabajo

Las ventajas de recurrir a una app para poner en marcha nuevas relaciones son innegables, pero otros caminos son posibles, aquellos por los que los tímidos han transitado desde siempre. Por eso hay tanto para aprender de ellos en materia de socializar.

De hecho, "hay personas que tienden a la introversión que, incluso siendo así, prefieren la interacción social en persona, aunque les suponga una exposición más brusca que por redes. Algunas disfrutan de los cambios afectivos y emocionales que se van produciendo gradualmente al conocer a las personas de forma presencial", dice Álamo.

Fijarse en alguien que está dentro de un mismo círculo social les facilita bastante las cosas en estos casos. Lorena, de 31 años recuerda que en su caso "los romances solían surgir no tanto cuando me lo proponía, sino cuando se daba realmente la ocasión, saliendo en grupo y con personas con las que ya conocía de algo previamente. Amigos de amigos, y cosas así".

Y si, yendo un poco más allá, resulta que en el círculo social más cercano hay alguien que, además de resultar atractivo, comparte aficiones con vos, las cosas tienden a ir cuesta abajo.

"Los contextos más proclives para conocer a alguien suelen ser todos aquellos en los que hay un grupo de personas que están realizando alguna actividad con algún fin. Dichos contextos pueden ser desde oficinas de trabajo hasta lugares donde se imparten formaciones, pasando por actividades deportivas", dijo Alberto Álamo.

Saber qué decir y cómo escuchar

La capacidad de escucha es un punto fuerte de los tímidos

Puede que la historia haya comenzado en las redes. O puede que el momento haya surgido en el gimnasio, de manera natural. La cuestión es que, tras un primer contacto, siempre llega la hora de dar un paso más, y ahí hay que desplegar ciertas habilidades.

Esto es así seas tímido o todo lo contrario. Una de las capacidades más interesantes de los tímidos es la de convertir las limitaciones en puntos fuertes; en este caso, hacer que la timidez juegue a su favor.

"En una primera cita o segunda con alguien que te gusta mucho puedes decirle que te pone nervioso porque te gusta o te importa, eso es muy seductor", asegura Placer. Y tiene un importante efecto secundario: "Una vez comunicada nuestra timidez, esto puede ayudarnos a estar más relajados".

Pero, por encima de todo, vale la pena recordar que si bien la mejor herramienta de un tímido no será la labia, su capacidad de escucha no tiene parangón. Y eso también conquista.