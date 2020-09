Qué significa la palabra misógino y cómo detectar este tipo de conductas

La misoginia es un concepto que se refiere al odio o al desprecio al género femenino, es decir, a mujeres, jóvenes femeninas y a niñas

Actualmente hay muchas personas que relativizan la misoginia y que desconocen la existencia de esta situación. No obstante, la misoginia y el individuo misógino existen y las mujeres los viven y padecen en su día a día.

Entre esos dos extremos, todavía hay quienes se preguntan qué es la misoginia, qué significa que un individuo es misógino y cómo se manifiesta esa realidad para las mujeres. Es por eso que resulta esencial explicar y difundir qué significa la palabra misoginia y cómo una persona manifiesta ser misógina, dado que solo a través de esta información las personas podrán entender de qué se tratan estas palabras y cómo se manifiestan como una problemática en el día a día de las mujeres y niñas.

¿Qué significa la palabra misógino?

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define a la palabra misógino como "dicho de una persona: Que siente o manifiesta misoginia". Entonces, ¿qué es misoginia? Una vez más, la Real Academia Española aclara esta duda. El significado que reviste esta palabra es "aversión a las mujeres".

Para las mujeres, adolescentes y niñas es muy importante entender qué es ser misógino y cómo se manifiestan este tipo de personas. Además, es esencial saber identificar cuáles son las conductas que caracterizan a este tipo de personas.

En relación a la comprensión de los individuos misóginos este último punto es clave, dado que se suele pensar la "aversión a las mujeres" como conductas violentas de manera explícita y física. No obstante, no siempre la misoginia ni los individuos misóginos expresan su violencia de forma física o verbal, sino que lo hacen a través de herramientas psicológicas o cotidianas que resultan menos detectables. A pesar de ello, no son menos nocivas para las víctimas que lo padecen, por eso, una vez más, resulta fundamental conocerlas y entenderlas.

Un individuo misógino suele tener alguna de estas conductas

Estas son algunas de las conductas más frecuentes de un individuo misógino:

Cosificación del cuerpo de la mujer

Un hombre misógino suele percibir a las mujeres como objetos. De hecho, esta es una de las principales características de las personas misóginas, de cualquier género. La cosificación hace que, por un lado, se considere a la mujer como un objeto usado para obtener placer y para criar, y por el otro, se le reste valor como ser humano. Este último hábito de un individuo misógino hace que a los ojos de las personas misóginas la mujer solo valga por la "utilidad" que tiene -de ahí su cosificación- y no por su condición humana.

Cabe destacar que la acción de cosificar no implica reconocer el atractivo físico de una persona, ni tampoco limitarse a mirarla desde el punto vista estético, sino que es algo todavía más profundo y severo, Un hombre misógino simplemente reduce toda la identidad de la mujer que tiene en frente a propiedades estéticas o funcionales, tal y como se haría con cualquier herramienta del hogar. Así también es que aplica el respeto en relación a la mujer, es decir, de manera absolutamente nula: no respeta a la mujer de ningún modo y simplemente la piensa como un objeto más.

La cosificación del cuerpo de la mujer es una típica conducta misógina

Puritanismo selectivo

Otra de las características de las personas misóginas es su tendencia a utilizar de manera selectiva una moral parecida a la puritana en lo que respecta a la sexualidad; concretamente, la aplican solo a la hora de juzgar el comportamiento de las mujeres. Es por eso que denigran a la mujer que visten o actúan de un modo que se consideran provocativo, mientras que hacen caso omiso de este fenómeno en el caso de los hombres.

La lógica que hay detrás de este tipo de pensamientos es simple: como el valor de la mujer está relacionado básicamente con lo estético y por su capacidad para dar descendencia, todo lo que pueda interpretarse como una tendencia a "compartir" estas dos cualidades con alguien que no sea la pareja diluye el valor de la que lo hace. El hombre, sin embargo, tiene valor más allá de su aspecto y de su papel reproductor, por lo que no pasa nada si expresa su sexualidad de manera más o menos visible.

Tendencia a animar a otras personas para que cosifiquen

La misoginia no es algo que se acostumbre a vivir de manera aislada, sino que está ligada a un modo de ver las cosas que se intenta compartir con los demás. Un individuo misógino es alguien que piensa que lo que hace está bien y que, en todo caso, los equivocados son los demás si le dicen algo en contrario. Eso hace, por ejemplo, que en los individuos misóginos estén habituadoa a animar a otras personas a hacer lo mismo que ellos hacen. Esto significa tratar de que tomen coraje para emitir comentarios despectivos o desagradables, es decir, misóginos, sobre desconocidas que pasan cerca.

Este es uno de los ejemplos más claros de un comportamiento misógino. Es algo que la mayoría de las mujeres han padecido en cualquier momento de sus vidas; de chicas, de adolescentes, de jóvenes y como mujeres grandes; en compañía de hijos, amigas, amigos, sin importar quien esté a su lado.

Uso de la violencia machista

El uso de la violencia derivada de una sociedad machista y patriarcal, sea física, verbal o simbólica, es la manifestación más evidente del comportamiento misógino. Este tipo de violencia se dirige hacia las mujeres de manera sistemática por el hecho de serlo, y es uno de los principales motivos por los que el feminismo reivindica la necesidad de garantizar los derechos de las mujeres.

Criminalización sistemática de las víctimas de violencia machista

Las personas que tienen un comportamiento misógino tienden a buscar la responsabilidad de la violencia machista en las víctimas. Este tipo de individuos entienden que estos episodios de agresión se deben a que la mujer no va con el suficiente cuidado o provoca a los demás con su manera de vestir, o bien, simplemente, se da por supuesto que las acusaciones de violencia son falsas sin disponer de pruebas consistentes que sugieran esa posibilidad. No es la primera ni la última vez que este tipo de argumentos aparecen en los medios de comunicación, en las redes sociales, se escuchan por parte de la sociedad o de boca de algunos representantes de la clase política.

De este modo, se consigue un doble objetivo desde el punto de vista de ese comportamiento misógino. Por un lado, se oculta la violencia que se ejerce hacia las mujeres, y por el otro, se legitima el poder que se tiene sobre el cuerpo de ellas, al defender la idea de que deben adaptarse a unos roles de género muy definidos.

Tendencias autoritarias con mujeres

Siempre que existe la posibilidad de imponer la propia voluntad a una mujer, un individuo con un comportamiento misógino lo va a hacer. Esto no significa que, necesariamente, utilicen la fuerza; simplemente pueden realizar peticiones caprichosas o absurdas por el simple placer de ver cómo esta obedece. De algún modo, se saca provecho de contextos en los que el hombre tiene poder sobre la mujer (como por ejemplo, en el trabajo) para utilizarlo mucho más allá de lo que es justificable. Del mismo modo, se actúa como si existiese un acuerdo tácito según el cual la mujer obedece, incluso en contextos informales en los que no hay un cargo superior y otro inferior.

Rechazo al liderazgo femenino

Bajo el influjo de un comportamiento misógino, el liderazgo femenino, o todo lo que implique darle visibilidad a la mujer, más allá de sus roles tradicionales, es visto con malos ojos. Esto se puede plasmar tanto en el entorno empresarial y organizacional como, por ejemplo, en la crítica de las obras de ficción; de hecho, es aplicable a cualquier campo de la vida.

Esta es la película que se ha llamado al repudio por parte de grupos misóginos

El año pasado, por ejemplo, hubo cierta polémica cuando parte de la comunidad de Internet llamó al boicot de la película Mad Max: Fury Road por darle el protagonismo y el rol de héroe a un personaje interpretado por Charlize Theron. Entre algunos comportamientos misóginos, este es uno de los que se constituye como un comporamiento misógino prácticamente icónico y característico.

De este modo, se defiende una visión tradicional de las cosas en las que las decisiones más relevantes siempre son tomadas por los hombres, y los intentos de cambiar esto son vistos como intentos estridentes de llamar la atención. Los grupos misóginos no aceptan, de ninguna manera, que una mujer tome el rol que, a su critero, debería tener un hombre. Esto se puede aplicar a la vida real, y de hecho es lo que sucede de manera cotidiana, pero también es aplicable al campo de las ficciones.

Tendencia a relacionar las formas bajas de cultura con lo femenino

Otra característica de los individuos misóginos es la propensión a considerar que las mujeres consumen formas menores de cultura: malas novelas, malos programas de televisión, malas canciones, entre otros productos. Esta mirada crítica sobre los consumos culturales que tienen la mayoría de las mujeres no se aplica a la hora de analizar las formas de cultura que consumen masivamente los hombres, algo que perfectamente se podría analizar en el mismo sentido.

El movimiento Men Go Their Own Way

En los últimos años nació un movimiento de corte misógino que se hace llamar Men Go Their Own Way (MGTOW).

Este es el logo del movimiento misógino mencionado

Tal como se mencionó, MGTOW son las siglas en inglés de Men Going Their Own Way. Cuando se traduce esta frase al español se puede ver que significa "hombres que siguen su propio camino".

Es un grupo que se podriá caracterizar como misógino, formado casi exclusivamente por varones, que ostenta como principio evitar cualquier relación afectiva con las mujeres. El motivo por el que pregonan esta filosofía es que consideran que se trata de personas que se constituyen como abusivas y basadas en el interés.​

Men Go Their Own Way surgió y se expandió a través de sitios web y medios sociales, que forman lo que popularmente se denomina manosfera.

MGTOW justifica sus puntos de vista misóginos y fundamenta su retórica en sus propias interpretaciones de la teoría de la evolución y del biologismo.

Es una comunidad asociada con la derecha alternativa y que ha sido calificada como misógina por diversos analistas y medios.​ El Southern Poverty Law Center lo ha clasificado como un grupo supremacista masculino.

Libro sobre misoginia

Sobre comportamientos misóginos y misoginia hay algunas publicaciones, estudios, trabajos y libros. Uno de los publicados recientemente se titula "Breve historia sobre la misoginia" y fue escrito por una autoria conocida como Anna Caballé Masforroll.

Es un trabajo que, en término de comportamientos misóginos, se suele tomar como referencia en estudios de género. De hecho, es oportuno en un tiempo en que la conciencia feminista está creciendo y muchos elementos de la vida cotidiana han comenzado a cuestionarse bajo ese velo.

En su sinospsis el libro se describe de la siguiente manera:

"¿Es posible hablar de pensamiento misógino en la sociedad actual? ¿Qué huellas ha dejado la misoginia explícita en tantas obras y autores clásicos?

Un recorrido peculiar por los juicios y las descalificaciones que ha merecido la mujer, por el mero hecho de serlo, a lo largo de los siglos. De la Baja Edad Media al presente más inmediato, y desde los grandes misóginos medievales —don Juan Manuel, Jaume Roig, Francesc Eiximenis, el Arcipreste de Talavera— hasta la actualidad, pasando por Quevedo, Gracián, Leandro Fernández de Moratín y Cela, entre otros, por primera vez se propone un itinerario contra femina ilustrado con citas de las letras hispánicas, algunas de ellas firmadas por mujeres".