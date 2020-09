¿Fanático del miedo? Las 15 películas de terror clásicas que no te podés perder

¿Fanático del miedo? Las 15 películas de terror clásicas que no te podés perder

El género de películas de terror tiene muchos fanáticos y estas son algunas de las historias clásicas imperdibles de este subgrupo

Películas hay para todos los gustos. El cine es uno de esos lugares donde se puede encontrar una alternativa para cada persona, según sus gustos, sus intereses, el momento del día en incluso del momento por el que está atravesando su vida. Así como hay amantes de todos los géneros, hay quienes disfrutan mucho de las películas de terror.

La mayoría de las personas ha visto alguna vez una película de terror, pero de verla a disfrutarla hay un paso muy grande. No todos los hombres, mujeres, niños y niñas gustan de ver películas de terror, dado que es un género que a veces puede abrir puertas a miedos poco comprensibles y difíciles de tratar, incluso en personas adultas. Además, muchas producen sensaciones de miedo -precisamente ese es el objetivo- y solo unas pocas personas la pasan bien con ese tipo de sentimientos.

Para los amantes de las películas de terror hay una larga lista de títulos que pueden elegir para ver. De hecho, es un público fiel, por lo que año tras año se estrenan más y más películas de terror. De esta manera, aquellos que disfrutan del género podrán elegir la película de terror que quieran ver y disfrutarla.

Las películas de terror favoritas de los grandes directores del género

Los personajes más recurrentes son los espíritus, las criaturas aterradoras y los psicópatas, pero en las películas de terror hay de todo. Los protagonistas de las películas de terror suelen ser inocentes y buenos y siempre se topan con antagonistas diabólicos, muy aterradores y todo eso se transmite al público.

El género de películas de terror tiene clásicos, como todos los tipos de largometrajes. Aquí se presenta un listado de películas de terror que los fanáticos de este géneto deben conocer. Aquellos que no disfruten del miedo deberían mantenerse alejado de la tele o de la compu mientras se reproducen estas películas de terror.

El exorcista

Estrenada hace más de 40 años, esta es una de las mejores y más aclamadas películas de terror de todos los tiempos para los críticos y para el público. El exorcista es también una de las películas de terror con más parodias y referencias que hoy en día se recuerdan.

La adaptación de la novela de William Peter Blatty se inspira en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. La película de terror cuenta la posesión diabólica de Regan MacNeil, una niña de 12 años, que experimenta alteraciones metabólicas y cambios extremos de humor cada vez más violentos, así como el exorcismo al que es sometida.

El exorcista cuenta en su haber con dos Premios Oscar: Mejor guión adaptado, y Mejor sonido. Se dice que para generar ese ambiente de terror y tensión en el espectador llegaron a mezclarse chillidos de cerdos con panales de abejas y todo tipo de ruidos altamente desesperantes.

Tal fue la fiebre que se produjo con esta película de terror que durante su estreno numerosos espectadores sufrieron ataques de nervios y los propietarios de las salas de exhibición decidieron, como excepcional maniobra de marketing, tener ambulancias en las puertas de las diferentes salas donde se exhibiera la película de terror.

Sin lugar a dudas se podría decir que es la película más terrorífica de todos los tiempos y quien no haya pasado miedo con ella es que es un verdadero valiente.

El orfanato

Las películas de terror españolas tienen renombre dentro del género. Quien haya visto películas de terror hechas en España puede decir que son las piezas audiovisuales más aterradoras.

Sin duda, esta es otra de las mejores películas de terror. Fue realizada por el director de Jurassic World: El reino caído y cuenta la historia de cómo Laura se instala junto a su familia en el orfanato en el que se crió de niña, con el fin de reabrirlo como una residencia para niños discapacitados. Es entonces cuando su hijo parece dejarse llevar por su imaginación a través de sus juegos y su nuevo amigo. Sin embargo, a lo largo de esta película de terror se podrá ver que, aparentemente, en la casa se esconde algo más que amenaza a su familia.

La Profecía

La profecía es una película de terror indispensable para los fanáticos del género. Se estrenó en 1976 y tuvo como actores principales a Gregory Peck y a Lee Remick.

Se trata de una película de terror que cuenta la historia del pequeño Damian, un niño que podría ser el verdadero Anticristo que las profecías anunciaban. Esta versión de Richard Donner sería la que inspiraría futuros remakes y más secuelas del famoso portador del 666.

Alien El octavo pasajero

En un primer momento, esta película de terror se iba a llamar Memory, pero el nombre que fue sustituido, primero por Star Beast, y luego por Alien.

Alien, el octavo pasajero fue la película que lanzó a la fama a Sigourney Weaver y tal fue su éxito que de ella se generó una franquicia de novelas, cómics, videojuegos y juguetes, así como tres secuelas, dos crossovers y otras dos relacionadas con la trama de la misma, Prometheus y Alien: Covenant. El xenomorfo ha aportado uno de los diseños más copiados e inspiradores de las películas de terror.

La película de terror cuenta la historia de la nave de carga Nostromo y sus siete tripulantes mientras se dirigen a un extraño planeta después de que la computadora detectase una extraña transmisión de una forma de vida desconocida.

Esta increíble película de terror obtuvo numerosos premios, entre los que se destacan los Oscar a mejores efectos especiales, mejores Diseño de producción y Banda sonora en los premios BAFTA y mejores fotografía y efectos especiales en el Festival de San Sebastian.

El resplandor

Esta película de terror está basada en la novela del género escrita por Stephen King en 1977. Para muchos se trata de la mejor película de terror de la historia.

El resplandor relata la historia de Jack Torrance, un escritor en horas bajas que acepta el puesto de vigilante en el hotel Overlook, un lugar aislado en las montañas de Colorado.

Con el tiempo y debido a la influencia del mal que habita allí se verá inmerso en una espiral de violencia contra su mujer y su hijo. En paralelo al argumento principal se pueden ver tramas secundarias repletas de representaciones simbólicas, indicios subliminales e indagaciones psicológicas en torno a la naturaleza humana y el mal.

Desde el momento de su estreno, esta película de terror se ha ido ganando al público y ahora es considerada una auténtica película de culto dentro del cine de miedo.

Viernes 13

Viernes 13 es una clásica película de terror que, si bien a día de hoy ya no genera el miedo de aquel momento, sí debe encontrarse entre las 15 clásicas películas de terror.

La historia da comienzo en 1958, donde una pareja de monitores acaban brutalmente asesinados en el campamento Crystal Lake. Años después, en 1979, el campamento está listo para reabrirse y un nuevo grupo de jóvenes monitores se encuentran allí para prepararlo todo para su reapertura. Sin embargo, una misteriosa presencia amenaza sus vidas y acaba con ellos uno por uno.

La gran novedad que presentaba Viernes 13 es que, por primera vez, podíamos ver los asesinatos en primera persona, desde el punto de vista del propio asesino. Este sería el comienzo de una larga saga de películas de terror, teniendo en su haber un total de 10 películas. Lo curioso es que, al principio, la asesina era la madre de Jason Voorhes, pero a partir de la segunda película él tomaría el relevo. Algo parecido a lo que sucede en Psicosis.

La semilla del diablo

La semilla del diablo es una de las películas de terror que más dio que hablar a finales de la década de los 60. No sólo por lo espeluznante de su trama, sino por la leyenda negra asociada a esta película de terror. Rosemary's Baby, así se conoce esta película de terror en inglés, pone en la piel de un matrimonio neoyorquino que se muda a un edificio situado frente a Central Park, sobre el cual, según un amigo, pesa una maldición.

Una vez instalados entablan amistad con unos vecinos que los colman de atenciones. Ante la perspectiva de un buen futuro, el matrimonio decide tener un hijo, pero cuando Rosemary queda embarazada, lo único que recuerda es haber hecho el amor con una extraña criatura que le ha dejado el cuerpo lleno de marcas.

Polansky, su director, recurre a planos igual de incómodos que sus efectos de sonido para generar el mismo desasosiego en el espectador que invade a Rosemary. La película de terror arrastra una violenta leyenda negra, ya que un año después del estreno Sharon Tate, actriz y esposa de Polanski fue asesinada junto a unos amigos en su casa de Cielo Drive en California de la forma más cruel, despiadada y violenta que recuerda la historia negra de Hollywood.

IT (Eso) Parte 1

Por supuesto, no podía faltar en esta lista de mejores películas de terror el remake de It. Allí se destaca especialmente la interpretación de Bill Skarsgard como el terrorífico Pennywise.

Basada en la célebre novela homónima de Stephen King, esta película de terror trata sobre una serie de misteriosas desapariciones de niños en el pueblo de Derry (Maine). Un grupo de amigos tendrá que lidiar con sus mayores miedos al enfrentarse a un malvado payaso llamado Pennywise, cuya historia de asesinatos y violencia data de siglos.

Expediente Warren

Tras el éxito de Insidious, James Wan volvió a apostar por otra película de terror y trajo esta película basada en un caso real de 1971 donde los parapsicólogos Lorraine y Ed Warren investigan una granja en la que una familia que se acaba de mudar comienza a experimentar fenómenos paranormales.

El desarrollo de esta película de terror comenzó hace más de 20 años cuando Ed Warren puso una cinta de la entrevista inicial de Lorraine con Carolyn Perron al productor Tony DeRosa-Grund, quien título el proyecto como 'El Conjuro'. Sin embargo, el contrato con la productora Gold Circle Films no se pudo finalizar y no fue hasta noviembre de 2009 cuando el acuerdo entre New Line y Evergreen Media Group dio como resultado la producción de la película de terror.

Expediente Warren recoge los elementos más clásicos del cine de terror y los mezcla con gran acierto con una puesta en escena donde el auténtico terror parece en lo que no se ve. Su éxito ha sido de tal magnitud que ya se ha montado su propio universo de películas a través de sus secuelas y spin-offs, tales como Expediente Warren: El caso Einfeld, Annabelle, Annabelle Creation, La monja, Annabelle Vuelve a Casa y Expediente Warren 3, la cual se ha confirmado su estreno en cines en 2020.

La matanza de Texas

Cuando cinco adolescentes se adentran en el Texas más profundo para visitar la tumba, supuestamente profanada, del abuelo de uno de ellos, poco imaginaban que este viaje se convertiría en un episodio atroz de violencia, salvajismo y canibalismo por culpa de una familia "algo disfuncional".

Dirigida por Tobe Hooper, director desconocido hasta entonces, esta película de terror y protagonizada por varios actores amateurs, revolucionó el cine de los 70 y la forma en que conocemos el cine de terror actualmente. En el estreno mundial, un hombre disfrazado como "cara de cuero" entró con una motosierra durante la proyección de la película, provocando numerosos infartos y denuncias entre el público asistente.

La película sentó las bases del subgénero de terror más tarde conocido como "slasher", que consiste en que un asesino va acabando con sus víctimas de una en una y cuyo principales exponentes son, además de La matanza de Texas, Scream, Viernes 13 o Halloween.

Pesadilla en Elm Street

La selección de películas de terror continúa con Pesadilla en Elm Street, uno de los clásicos que nadie debe perderse. La película de terror llegó y revitalizó el género conocido como slasher que se encontraba de capa caída por aquella época.

Esta película de terror fue un rotundo éxito de taquilla que salvó de la quiebra a la famosa productora New Line Cinema, lo que provocó que de ella saliera una larga franquicia en la que su protagonista, Freddy Krueger, siempre fue interpretado por el mítico Robert Englund.

Pesadilla en Elm Street relata la historia de un grupo de jóvenes que comienzan a morir en extrañas circunstancias. Lo que sucedía en esta película de terror es que Krueger, armado con un guante de cuchillas afiladas, es capaz de introducirse en los sueños de la gente y acabar así con sus vidas. Las acciones del onírico asesino dotan a la película de terror de una sensación de angustia muy notable que se traduce en el miedo del espectador.

Poltergeist

Poltergeist es un clásico de los años '80 que tras el paso de los años todavía es considerada como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. El guionista, Steven Spielberg, tomó inspiración de sus temores infantiles y también de Little Girl Lost, un episodio de la serie televisiva The Twilight Zone. Los efectos visuales corrieron a cargo de Industrial Light and Magic, compañía fundada en 1975 por George Lucas.

Esta película de terror trata sobre una familia con tres hijos que, de repente, viven sucesos extraños. La primera en darse cuenta de la situación es la hija pequeña, Carol-Anne, que una noche baja al salón y se acerca a la pantalla de televisión. En ese momento siente la presencia de una fuerza misteriosa detrás de la pantalla. Posteriormente Carol Anne dice su famosa frase "Están aquí". Es a partir de entonces, cuando se desencadenan extraños sucesos que culminan con la desaparición de la pequeña Carol-Anne.

La noche de Halloween

Como suele suceder con este tipo de películas de terror, La noche de Halloween se rodó de manera independiente con un presupuesto irrisorio, pero debido al éxito de taquilla, inició una franquicia que cuenta en su haber con 8 secuelas, que explotaban el personaje de Michael Myers y la maldición del pueblo ficticio de Haddonfield.

Esta película de terror originó el subgénero de cine de miedo conocido como slasher y en ella nos narran la historia de un enfermo psiquiátrico, encerrado por haber asesinado a su hermana mayor, que se fuga de una clínica mental, pasados 15 años con el objetivo de conseguir su objetivo, asesinar a su hermana menor.

Algunos críticos de cine consideran que esta fantástica película de terror es una crítica a la generación de los '70 en Estados Unidos, mientras que para otros fue sólo una gran película de terror.

Según parte de la crítica especializada, esta película de terror cambió a su género cinematográfico para siempre. Sin embargo, 40 años después de su estreno, se decidió hacer una nueva secuela de Halloween (también llamada La noche de Halloween) que obviaría todo lo acontecido desde la segunda entrega en adelante, en la que regresaría una vez más Jamie Lee Curtis para interpretar a Laurie Strode, esta vez sin ser la hermana de Michael Myers, dado que ese detalle se incluía en Halloween 2.

Los otros

Con un presupuesto de 17 millones de dólares, Los otros se convirtió en todo un éxito tanto para la crítica como para la taquilla. Este largometraje puede presumir de estar entre las 5 películas españolas más taquilleras de la historia, con una recaudación de 210 millones de dólares en todo el mundo. Además, la tercera película de Alejandro Amenábar también ha sido ganadora de 8 premios Goya y otros 20 premios de diversos certámenes.

Esta película de terror mantiene en vilo al espectador, por lo que pueda pasar más que por lo que realmente se ve. Los otros relata la historia de Grace, una madre de dos niños que sufren una extraña enfermedad y no pueden recibir la luz del día. Aislados en un caserón victoriano, Grace verá como su estricto orden será desafiado y poco a poco comenzarán a ocurrir hechos inexplicables. La película de terror está influenciada por la obra Otra vuelta de tuerca de Henry James.