Uno de los conductores referentes de América TV define su futuro: ¿sigue o deja su programa?

Frente a los rumores de que el final llegaría este fin de semana, el periodista se comunicó con las autoridades de la emisora para definir su situación

Uno de los rumores que circula este último tiempo en América TV es el inminente final de "Antes que mañana", un programa que conduce los domingos Antonio Laje y que surgió con la idea de estar al aire tan solo unos meses.

Una de las versiones con más fuerza es que su final llegaría este fin de semana. Sin embargo, Primiciasya.com pudo confirmar que el conductor le comunicó a las autoridades de dicha emisora que seguirá adelante con su labor hasta diciembre.

Laje comenzó con "Antes que mañana" con la idea de hacerlo un determinado tiempo pero debido a la pandemia del coronavirus el programa se extendió más de lo pautado.

La causa por la que pensaba apartarse del programa tiene que ver con su otra pasión laboral, ya que trabaja como piloto privado y suele realizar viajes los fines de semana, por lo cual llegaba agotado al estudio de televisión.

"No hay ningún cambio los domingos. A esta altura del año Antonio Laje accedió a seguir hasta diciembre para no hacer cambios a esta altura del año. Yo muy agradecida", remarcó la gerenta de programación de América.

Laje sobre la quita de fondos a la Ciudad: "Fue un engaño magistral"

Días atrás, el periodista Antonio Laje analizó la decisión del presidente Alberto Fernández de quitarle un punto de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para auxiliar al gobernador Axel Kicillof en la crisis policial por las condiciones laborales, una medida que caracterizó como "intachable", "impactante" y de "una estrategia política magistral", lo cual "no quiere decir que sea algo bueno".

"Está claro que una de las intenciones del gobierno era quitarle recursos a la Ciudad de Buenos Aires. Cuando le quitás recursos también le sacás posibilidades electorales, desde lo político, acá nada no está pensado", afirmó el conductor de Buenos Días América (A24).

"Desde lo político la estrategia del presidente es impactante, eso no quiere decir que sea bueno, puede ser impactante desde lo malicioso, fue un engaño magistral. Con todos los intendentes de la oposición presentes", destacó el periodista.

Para Laje, el Presidente se puso a resolver un problema que debía ser afrontado por el gobernador bonaerense

"Un gobernador que no sabe gestionar"

"Pero también tenés otra lectura: un presidente que ayer se convirtió en gobernador, y te das cuenta que hay un gobernador que no sabe gestionar la provincia, no quiere decir que no esté capacitado; lo agarró la pandemia, descolocado", describió Laje, y agregó: "Alberto Fernández se sentó él a resolver los problemas que tiene que resolver un gobernador. Desde el otro lado de la política, la imagen del presidente resolviendo problemas de gobernadores es patética", criticó.

"Pero al margen de esto, desde todo punto de vista, Alberto Fernández hizo una jugada que lo dejó como el hombre más fuerte de la política, obviamente que es el presidente, pero ayer lo mostró. La jugada política en términos de poder fue impresionante", destacó. "Se convirtió en la persona con mayor poder político de la Argentina".

"¿Estuvo bien el presidente? Desde ya que no, pero fue una muestra de estrategia política, para la oposición y hacia adentro, de que hay que empezar a ponerse a la altura y empezar a resolver los problemas, aunque todavía no hay nada resuelto", finalizó.