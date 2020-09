Bolsonaro: "Argentina está yendo hacia un régimen como en Venezuela"

El presidente de Brasi volvió a causar tensión con el Gobierno Nacional, al asegurar que se está "volviendo un régimen como el de Venezuela"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a generar tensión con el Gobierno Nacional, algo que viene realizando desde que Alberto Fernández ganó la presidencia el año pasado, al declarar acerca del rumbo que está tomando Argentina, el cual aseguró se "está yendo rápidamente hacia un régimen similar a Venezuela".

El máximo mandatario brasilero habló sobre esto durante una transmisión en vivo realizada por Facebook, en la cual aseguró que tiene miedo de que en Argentina se viva una situación "similar a la de Roraima", uno de los estados limítrofes entre Venezuela y Brasil por donde ingresaron una gran cantidad de inmigrantes en los últimos años.

"Incluso con el enojo de muchos, la izquierda responsable del fracaso de ese país volvió al poder", afirmó Bolsonaro y luego agregó: "Y se están yendo rápidamente hacia un régimen similar a Venezuela".

Jair Bolsonaro y la relación cada vez más tansa con Argentina

Esta no es la primera vez que el presidente de Brasil habla sobre sus preocupaciones durante las elecciones del año pasado, donde se mostró a favor de la reelección de Mauricio Macri, algo muy criticado por la comunidad internacional. En ese momento deslizó la posibilidad de que si eso no ocurría, el estado brasileño de Río Grande do Sul, que limita con la Argentina, viviría una situación como la de Roraima, al señalar: "No queremos a nuestros hermanos argentinos huyendo hacia aquí".

Según los reportes oficiales de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), hay un poco más de 4 millones de venezolanos refugiados en todo el mundo, mientras que se calcula que en el pico del éxodo de ciudadanos venezolanos (2016-2017), unos 2.000 ingresaban por día a Brasil a través de la frontera con Roraima.

Otras críticas

Antes de este comentario, Bolsonaro realizó otras criticas y amenazas a la Argentina, entre ellas cuando se celebraron las PASO de 2019 y perdió Mauricio Macri, el entonces presidente de Argentina. Más tarse, se dirigió a Alberto Fernández cuando ganó las elecciones definitivas, y dijo que no iría a su asunción el 10 de diciembre pasado.

"No voy a llamarlo (a Alberto Fernandez). No voy a felicitarlo ni voy a su asunción", reiteró el mandatario brasileño, aunque se comprometió a "no tomar represalias" por sus diferencias políticas. Además, abrió la posibilidad de que viaje a la Argentina un funcionario de su gobierno: "Si alguien quiere ir, es sólo hablar conmigo. Si hay algún voluntario, es libre de ir".

Sin embargo, quienes si realizaron una fuerte presión fueron los empresarios brasileños para que esa amenaza no se concrete. Y desde el Gobierno de Brasil también reconocen la importancia del vínculo comercial.

También hubo diferencias entre los Gobiernos por el tema exportaciones e importaciones, en este caso generadas por las decisiones de argentina, porque en muchos momentos se pusieron trabas para evitar la salida de divisas del mercado local, perjudicando las operaciones en el país vecino. En este caso, una de las principales guerras, se dio con la industria automotriz, en la cual hay un gran intercambio comercial.