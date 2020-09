Willy Kohan: "Están informadas cuáles son las 10 circunstancias por las que no se podrá acceder al dólar ahorro"

"La novedad es que los bancos vuelven a la operatorio del dólar ahorro. Cuando se levantan las barreras, la gente se tranquiliza", aseguró el periodista

El periodista Guillermo "Willy" Kohan aseguró este lunes que las 10 circunstancias por las que no se podrá acceder al dólar ahorro "están informadas".

"Arranca octubre con las novedades cambiarias con el foco puesto en las reservas del Banco Central. La novedad es que los bancos vuelven a la operatorio del dólar ahorro. Cuando se levantan las barreras, la gente se tranquiliza", aseguró Kohan.

En su habitual columna económica del primer día de la semana en el programa "Cada Mañana", que se emite por radio Mitre, el periodista explicó que "quiénes están inhabilitados: algunos que ya venían de las restricciones anteriores más la que se sumaron".

"Coleros digitales, que usaban sus cuentas para comprar por otros, los beneficiarios del Gobierno a créditos a tasa cero, empresario que hayan tomado ATP, quienes operaron en contado con liquidación o dólar MET, beneficiarios de planes sociales, las cuentas compartidas ahora solo pueden acceder a USD 200, las personas que refinanciaron las tarjetas de crédito, quienes tengan cuotas congeladas de créditos UVA", detalló.

En cuanto a la actividad financiera a nivel mundial dijo que debido al festejo judío más importante del mundo "Yom Kipur", va a ser un día con poca actividad.

"Los mercados están optimistas. El arranque de hoy es muy positivo. Hay buenas noticias en las industrias de China", reveló.

En cuanto a lo que sucede en la Argentina dijo que lo "que tranquilizó la semana pasada fue el anuncio de que el país retoma las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI)". Adelantó: "El mercado y el mundo económico va a estar atento a la visita informal del Fondo".

Sobre las reuniones internas dentro del Gobierno aseguró que "el presidente Alberto Fernández tuvo una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, donde confirmó que los dos seguirían en sus cargos". Aunque "el nombre de Sergios Chodos está latente como el próximo presidente del banco Central si lo aprueba Guzmán y si lo logran sacar a Pesce".

"A partir de hoy y hasta el 2 de octubre está abierta la inscripción para las empresas que necesiten un incentivo del Gobierno para pagarle a sus empleados, el ATP 6", informó sobre la ayuda en plena pandemia.

"Arranca la semana del dólar con un poco más de tranquilidad aparentemente tanto en el mercado local como internacional", cerró la columna económica.

Preocupante: se quintuplicó la extracción de dólares en los bancos

"Estamos teniendo mucha extracción de dólares en las sucursales. En la última semana creció mucho y estamos pidiéndole billetes al Banco Central". El relato corre por cuenta de un ejecutivo que, en diálogo con iProfesional, contó el estado de situación de los bancos argentinos ante el mayor pedido de dólares por parte del público.

"Estamos todos muy stockeados, no hay problema por ese lado. Pero el Central nos asistía una vez por semana y ahora habilitó una segunda (que fue el viernes) porque la demanda viene creciendo mucho", explicó.

En varios bancos privados, los principales del sistema, están teniendo un fuerte crecimiento en los niveles de extracción que en algunos casos se quintuplicó. "Es elevado pero tenemos liquidez, tenemos espalda suficiente", acotaron en una entidad líder.

Las entidades, para no pasar sobresaltos, aplican la teoría del "1 a 1": por cada dólar que el depositante se lleva, le piden la misma cantidad al Banco Central. Sucede que la preocupación de los bancos es que los clientes vayan a retirar billetes y no haya la cantidad deseada. "Eso incrementaría la psicosis infundada que hay, no nos podemos permitir que algo así suceda. Estamos holgados pero no hay margen de error", afirmaron desde una entidad de capitales extranjeros.

Reconocen en los bancos que hay salida de depósitos en dólares pero dicen que están muy líquidos.

Caen los depósitos, pero no como en la crisis

La semana pasada hubo altos niveles de incertidumbre y rumores por la aplicación de las nuevas medidas cambiarias. Los bancos (ante la falta de regulaciones de las nuevas medidas del BCRA y ANSES), limitaron no solo la venta de dólar ahorro sino también las transferencias de dólares. "Mala praxis del BCRA, que disparó todo tipo de rumores sobre la disponibilidad de los depósitos en dólares. Se sabe que el segmento de dólares del sistema financiero está sólido y líquido (90% es la liquidez de los bancos)", dice el economista Fernando Marull, titular de la consultora FM&A.

Los depósitos en dólares volvieron a caer, con días que cayeron u$s100 millones, pero aún lejos de los u$s400 millones diarios luego de las PASO del 2019. Así, el stock de depósitos privados en dólares, que se ubicaba en u$s17.414 millones el día anterior a los últimos anuncios, perforó el "piso" de los u$s17.000 millones y quedó en u$s16.864 millones, según los últimos datos oficiales. El Gobierno tuvo que salir a repetir que no hay de qué temer. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que los depósitos en dólares están "garantizados en el Banco Central" y el sistema financiero "está sólido". "El sistema financiero está sólido, no tiene ningún tipo de fragilidad", agregó.

Como los dólares del sistema financiero están encajados en el BCRA (o sea, forman parte de las reservas) o están en un parte prestados a sectores que generan dólares para repagar, la caída de las colocaciones hace que las arcas del Central también lo hagan.

"No hay preocupación con el destino de los dólares. No le podemos colocar divisas a nadie porque no hay demanda de préstamos. Hay nula demanda de préstamos en dólares, y eso te muestra que los exportadores no están haciendo nada o se están autofondeando en pesos a tasas bajas", resaltaron desde un banco extranjero que suele tener un buen feeling con el sector exportador.

Actualmente, el Central está en el "peor de los mundos" porque colocó un mega cepo, hay feriado cambiario (el lunes se podría volver a comprar dólar ahorro) y así y todo tiene que vender divisas. El viernes, según estimaciones del mercado, soltó u$s80 millones; y desde que impuso las restricciones cambiarias (el martes 15) lleva vendidos más de u$s300 millones.

Pesce le pide a los bancos dos operaciones para camuflar la caída de reservas ante la asistencia de billetes.

Reservas en peligro y como "maquillarlas"

Las reservas, además, perforaron el umbral de los "42 mil millones" y están en u$s41.970 millones; cayendo 551 millones de dólares desde el "cepo al cepo" que impuso Miguel Angel Pesce. Por eso, y atento a la caída de reservas, es que el Central está pidiéndole a los bancos dos operatorias que ayudan a camuflar circunstancialmente la verdadera pérdida de reservas.

Según confiaron fuentes bancarias a iProfesional, Pesce está pidiéndoles a los bancos "pases de dólares", algo que sirve para maquillar reservas. Funciona así: los bancos le hacen una operación en contado donde le entregan divisas y el Central te acredita dólares en la Argentina (o sea, dólar MEP). Después las entidades hacen otra operación con liquidación al día siguiente pero al revés: el Central le da divisas y las entidades entregan dólar MEP.

"Son operaciones de dólares en el exterior o en billetes, que están fuera de las reservas brutas, por dólares en la cuenta corriente que los bancos tienen en el BCRA (o sea, dentro de las reservas). La primera operación la hacés en en día y el Central te acredita dólares en la cuenta corriente y luego hace la misma operación para liquidándola al día siguiente deshaciendo la transacción", explicaron desde un banco privado.

Argentina, ante otra crisis de reservas.

Lo otro que está pidiendo el BCRA es algo que se hacía en los '90. Ya que los bancos tienen muchos billetes, les pide que le entreguen billetes en la custodia (lo dejan en el Tesoro de cada banco pero a nombre del BCRA) y él acredita dólares MEP. Es lo mismo que antes, parece que hay más reservas."Básicamente lo que está diciendo el BCRA es que no podés tener toda esa guita en corresponsalía afuera; por eso te pone dólares MEP y esos dólares de corresponsalía son míos. Lo que hacen es que los dólares no duermen en corresponsalía sino en el BCRA y salen al otro día porque los bancos lo necesitan para hacer comercio exterior", explica otro banquero.

"Lo que dice el Central es que los dólares en el exterior para atender a sus clientes tienen que dormir en el Banco Central", añadió. Por eso te aumentan las reservas si bien al otro día vuelven a salir.

En los bancos resaltan que no tienen ningún inconveniente en entregar los dólares que están depositados, pero no esconden su fastidio con las erráticas políticas del Gobierno y el BCRA. "Es de no creer. Cierran un canje con el 100% de aceptación y después ponen un cepo que saben que es imposible desactivar. Fue el cepo más anunciado porque se discutió públicamente por parte del equipo económico. Una torpeza enorme que demuestra que no están a la altura de las circunstancias", arremete un peso pesado en el mundo bancario, en diálogo con iProfesional.

"Se metieron en esto solitos. El Presupuesto fue un dibujo y los que pensaban que la tasa de los bonos iría a 10% se equiivocaron porque ahora está en 15%. La sensación es que va ser muy difícil desactivar esto, por la falta de confianza, y la gente lo sabe. Y cuando la gente sabe esto es que empieza a resguardar sus ahorros y sacarlos del sistema, con todos los riesgos que eso genera. Por eso lo único que podemos hacer es garantizarle la liquidez para que se vayan convenciendo de que su plata está bien guardada y que no hay riesgo de nada", cerró la charla el banquero privado, preocupado pero seguro de que el sistema está blindado a las recurrentes "crisis de confianza".