Rating: ¿Cómo empezó la última semana de Jesús?

Desde el 5 de octubre Telefe pondrá a las 21.45 Fuerza de mujer y luego el plato fuerte de la noche televisiva será Masterchef Celebrity

Telefe modificará su grilla de programación y esta será la última semana que el Cantando 2020 competirá contra Jesús. Desde el 5 de octubre el mano a mano será otro. A las 21.45 estrenará Fuerza de mujer y luego el plato fuerte de la noche será Masterchef Celebrity.

Este lunes el certamen de canto mejoró sus números con las nuevas incorporaciones. Se presentaron en la pista Esmeralda Mitre con el peor puntaje de la historia del certamen y debutó Paula Trapani en reemplazo de Flor Torrente, ausente por coronavirus.

La novela de raíz bíblica se consagró como lo más visto del día con un pico de 14.5 mientras que Bienvenidos a Bordo llegó a una marca máxima de 11.1. Luego Cantando 2020 tocó un pico de 12.5 y pasó a liderar con 10.6 frente a Educando a Nina con 8 puntos .

Rating: la competencia vespertina

Con alzas y bajas, así midieron los diferentes ciclos de la tarde: Cortá por Lozano lideró la franja con picos de 7.8. El equipo de Mujeres del Trece con Teté Coustarot, Soledad Silveyra, Roxy Vázquez, y María Julía Oliván, llegó a una marca máxima de 4 puntos con el certamen de cantantes y 100 Argentinos, desde las 15.45, obtuvo picos de 5.8.

Luego Alas Rotas llegó a picos de 12 puntos mientras que Mamushka tuvo una buena marca máxima de 7.5 puntos. Floricienta tocó los 10 puntos y luego El gran premio de la cocina registró picos de 9.3 puntos, frente a Elif que lideró la franja con picos 10 de puntos.

Canal que ganó el rating del lunes 28 de septiembre

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 1.6 puntos. Además, los cinco programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 8.8.

eltrece: 7.2.

El Nueve: 2.6

América: 2.4.

Televisión Pública: 0.5.

Los tres programas con más rating

Jesús: 13.4.

Alas rotas: 10.7.

Bienvenidos a bordo: 10.5.

Destacados del rating del lunes 28 de septiembre

Jesús (Telefe) alcanzó un promedio de 13.4 puntos. Fue lo más visto del día. Mujeres (eltrece) midió 3.7 puntos. Quedó segundo en su franja e igualó la medición más baja en lo que va del ciclo. 100 argentinos dicen (eltrece) promedió 4.5 puntos. Quedó segundo en su franja pero fue la marca más baja en lo que va del programa.

Cantando 2020: Debacle de Esmeralda Mitre para impactar en el rating

Una nueva gala del Cantanto 2020 encontró a Esmeralda Mitre con un puntaje muy bajo, que amenaza con dejarla afuera del certamen. Luego de saludar a Ángel de Brito y Laurita Fernández, Esmeralda entró cantando "Joe le taxi", la canción francesa que siempre la acompaña cuando llega a la pista.

Intrigada por el tema, Laura le pidió si podía contar qué decía la letra, y de ese modo Esmeralda hizo una traducción en simultáneo, contando la historia que relata esa pieza. Luego, y junto a Nell Valenti, la pareja interpretó "A Little Respect", de Erasure.

Al momento de puntuar, Nacha Guevara fue muy severa y aseguró que se aburría con las participaciones de Esmeralda, y concluyó: "Hay desafinadas en los agudos" (3). En su turno, Karina "La Princesita" Tejeda coincidió en que el número presentó muchas desafinaciones: "No me ha gustado en absoluto" (3). "Me equivoqué, salió mal" expresó la participante, que reconoció que no fue su mejor gala: "Si me quieren mandar de entrada al duelo, estoy de acuerdo".

Oscar Mediavilla opinó: "Estamos en un concurso de canto, y uno debe evaluar el canto. Y no me gustó lo que hicieron, podrían haber afinado un poquito mejor. Lamentablemente no los puedo acompañar con una nota muy alta" (3).

En el cierre, Moria Casán también destacó que hubo desafinaciones: "El falsete me hizo daño al oído. Fue duro, amor mío. Lamentablemente, esta vez no me gustó mucho" (voto secreto). De ese modo, Esmeralda recibe un total muy bajo, que la lleva directo a la zona de duelo.

Cantando 2020: se renueva el elenco de Paula Trapani

Luego de informar que Flor Torrente había dado positivo en el test por coronavirus, Ángel de Brito y Laurita Fernández anunciaron que para reemplazarla la producción había convocado a Paula Trapani. Y, de ese modo, el lunes fue el debut de la periodista y conductora televisiva.

Acompañada del cantante Augusto Buccafusco, Trapani llegó a la pista del Cantando 2020 con mucha energía, y totalmente entregada a dar lo mejor de sí en el reality. Los conductores le preguntaron cómo fueron los días previos al debut, y ella respondió, entre risas: "Tuvimos solo dos días de ensayo. No tuvimos tiempo de ponernos nerviosos. Y esta es una hermosa oportunidad".

La ex estudiante de periodismo en la Universidad de Lomas de Zamora contó que la canción elegida era "Qué tango hay que cantar", de Cacho Castaña, y explicó que la eligió porque le gustaba, la conocía y podía prepararla en poco tiempo.

Ángel adelantó que Trapani era buena cantante, y ella se atajó: "No quiero generar expectativas con el jurado. Yo tengo intereses múltiples, me prendo en todas, y me gusta aprender cosas nuevas. Estuve en el Patinando, y este desafío me encanta".

Con respecto a su presente sentimental, Trapani reveló: "Estoy con el papá de mi nena, son muchas idas y vueltas, nosotros somos así, y la cuarentena nos encontró bajo el mismo techo".

En otro momento de la previa, hubo un canto improvisado cuando Milena, hija de la conductora y quien estaba en el estudio, se animó a un dueto con su madre interpretando un fragmento de "Aprender a volar", la canción popularizada por Patricia Sosa.

En la devolución, Nacha Guevara les dijo: "Buen debut", y agregó: "Paula, tenés linda voz, sos muy elegante, hiciste una muy buena caminata de entrada, muy segura. Muy bien, chicos" (8). Karina "La Princesita" Tejeda no mostró tanto entusiasmo, y dijo que estuvo "correcto", y concluyó: "Pero no me encantó" (6).

Oscar Mediavilla expresó que la interpretación "fue correcta", pero resaltó: "Hubo algunos problemas de afinación, Paula, que creo que obedecen a no tomar el ejercicio de cantar, esto es como un músculo, y creo que podés dar mucho más en la medida que te concentres. Pero estuvo bien la interpretación, y eso es destacable, aunque hubo algunos detalles no muy firmes" (6).

Moria Casán aseguró que Paula era una "loba con piel de cordero, porque su voz no tiene nada que ver con ella", y agregó: "Tenés que organizar tu cuerpo, que debe tener mucha ductilidad, te veo muy firme. Desde ya estuvo muy bueno, pero sentí que te molestó sentirte dura. Me gustó, fue la primera vez, pero me parece que tienen que comunicarse más. Esto es actitud" (voto secreto).