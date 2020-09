Crece el escándalo millonario en la familia Mitre: "Yo no quiero su dinero, ellos quieren el mío"

Esmeralda Mitre volvió a encender el ventilador en el Cantando 2020: "Estamos en una sucesión complicada y triste, no me siento para nada orgullosa"

La pelea por la herencia de Bartolomé Mitre no se detiene. Esmeralda Mitre volvió a encender el ventilador en el Cantando 2020, y explicó: "Estamos en una sucesión complicada y triste, no me siento para nada orgullosa. Yo quise ir de la mano de todos ellos pero no fue así. Ellos están perdiendo todos los fallos judiciales, así que están queriendo decir que la herencia es menor de lo que es para esconder la plata. Y yo lo que quiero es que las cosas sean claras. Yo lo que quiero es que se diga la verdad. Yo no quiero su dinero, ellos quieren el mío que en realidad es el de mi madre".

La semana pasada, la actriz y heredera de Mitre se retiró del estudio del Cantando antes de cantar porque sufrió un ataque de alergia. Según explicó anoche, se debió a una crisis de estrés por el conflicto que está atravesando con sus hermanos por la herencia de su padre.

Luego, Esmeralda reveló parte de la interna que la enfrenta a la ex modelo Nequi Galotti, quien fue la última esposa del ex dueño de La Nación: "Yo estaba dispuesta a cantar, en mi vida falté a una función. Una vez yo estaba haciendo una obra, estaba entre un acto y el otro y me llamó mi papá con delirios. La llamé a Nequi pidiéndole que lo internara, ella me decía que no era así. Yo seguí la función y mi papá entró en coma".

Además, acusó a Galotti de intentar "ocultar bienes" del fallecido empresario para que no ingresen en la sucesión. "La alergia me agarró por estrés, por tener una guerra que no quiero tener. Quiero ser honesta y no quiero esconder bienes".

Una disputa que lleva varios meses

La muerte de Bartolomé Mitre, el ex director del diario La Nación, sacó "los trapitos al sol" de una familia que inició una batalla legal por el reclamo de la herencia, que involucra todos los hijos del empresario.

Según trascendió en las últimas horas, todos los dardos apuntan a Esmeralda Mitre, a quien dentro de la familia la consideran una "piedra en el zapato", y por eso pedirán, para que pueda integrar el directorio del diario, pericias psiquiátricas.

Es que la fortuna del ex director de La Nación sería incontable. Incluso, según Esmeralda Mitre, tiene dinero "que no se llega a gastar" hasta en Suiza.

En esa línea, ahora los hijos de Bartolomé Mitre deben repartirse la herencia que dejó, hasta ahora, incierta. El patrimonio se deberá repartir entre Bartolomé Jr., Rosario y Dolores, los hijos que tuvo con su primera mujer, Dolores González Álzaga; Esmeralda, hija de su segundo matrimonio con Blanca Isabel Álvarez de Toledo; Nequi Galotti, su última esposa, y el hijo que tuvieron juntos, Santos.

Sin embargo, Esmeralda Mitre sería la hija "distinta" de Bartolomé, para algunos miembros de la familia es incluso la favorita del empresario, y otros solo creen que es "la mediática".

En ese orden, Esmeralda Mitre salió a contar en días pasados en la revista Noticias, que sus hermanos mayores iniciaron la sucesión de la herencia en plena cuarentena a sus espaldas, ocultaron la apertura de una cuenta judicial a nombre de su padre y que uno de ellos, Bartolomé Junior, se autodenominó administrador de un campo familiar.

Bartolomé Mitre junto a su hija Esmeralda, quien es señalada por sus hermanos en la disputa por la herencia

En esa misma entrevista, Esmeralda dijo que su padre ocultó plata a su madre en el exterior, específicamente en Suiza, "era muchisisisísima plata", dijo.

Sobre el tema, el periodista Rodrigo Lussich anticipó la respuesta de los hermanos mayores: "Van a recurrir a la Justicia para impugnar cualquier tipo de reclamo que haga Esmeralda tratando de que se la perite por problemas psiquiátricos. Van a buscar meterse con la estabilidad o inestabilidad emocional de Esmeralda para invalidar cualquier reclamo".

¿Quién fue Bartolomé Mitre?

Bartolomé Mitre, el director del diario La Nación, murió el 25 de marzo último a los 79 años como consecuencia de un problema de salud que lo aquejaba desde hacía tiempo.

Mitre estaba a cargo del periódico que fundó su tatarabuelo, también llamado Bartolomé, desde 1982.

Nacido el 2 de abril de 1940 fue tataranieto del general Bartolomé Mitre, quien fundó el diario La Nación el 4 de enero de 1870, y actualmente estaba casado con la modelo y conductora Nequi Galotti, con quien tuvo a Santos.

Sin embargo, anteriormente también estuvo en pareja con Dolores González Álzaga, con quien tuvo a Dolores, Rosario y Bartolomé, y luego con Blanca Isabel Álvarez de Toledo, con quien tuvo a la actriz Esmeralda Mitre.

Bartolomé Mitre murió el 25 de marzo pasado. Fue director del diario La Nación desde 1982

Los conocidos e íntimos señalaban que Mitre tenía un gran sentido del humor, aun cuando los problemas de salud aumentaban.

En 1964 se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y dos años después se incorporó al diario La Nación, donde fue sucesivamente adscripto a la administración, gerente de ventas, subadministrador y administrador del diario, hasta que en agosto de 1982 fue designado al frente de la dirección periodística, lugar que había quedado vacante tras la muerte de su padre.

Además de dirigir al diario, Mitre fue miembro del directorio de Papel Prensa S.A., empresa de la que también fue vicepresidente y presidente, al tiempo que también fundó y presidió el Grupo de Diarios América.