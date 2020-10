Reacciones en todo el mundo a la noticia de que Donald y Melinda Trump tienen Covid-19

Desde todo el mundo grandes líderes le desearon al Presidente norteamericano y la Primera Dama una pronta recuperación. La reacción en los mercados

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania, confirmaron de que resultaron positivos en un test de Covid-19, desde el mundo entero se hicieron llegar los mensajes y reacciones de apoyo a la pareja por su salud.

La noche de este jueves, el presidente de EE.UU. anunció que él y su esposa Melania Trump dieron positivo en la prueba de covid-19, y que comenzarán el "proceso de cuarentena y recuperación de inmediato".

"¡Lo superaremos juntos!" escribió el primer mandatario (en inglés) en su perfil de la red social Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Líderes mundiales y senadores, representantes y gobernadores estatales de Estados Unidos, de ambos lados del espectro político, han tuiteado sus mejores deseos a los Trump.

Uno de los primeros en reaccionar fue el vicepresidente norteamericano Mike Pence, quien dijo: "Karen y yo enviamos nuestro amor y oraciones a nuestros queridos amigos, el presidente Donald Trump y Melania Trump. Nos unimos a millones en todo Estados Unidos que oran por su plena y rápida recuperación. Dios los bendiga, presidente Trump y nuestra maravillosa primera dama Melania."

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania. — Mike Pence (@Mike_Pence) October 2, 2020

Distintos senadores y figuras del Parlamento norteamericano apoyaron la recuperación pronta de la pareja presidencia, que también recibió mensajes de líderes globales, como el del Primer Ministro de la India, Narendra Modi, quien le deseó a su "amigo" y a Melania "una rápida recuperación y buena salud."

Desde Israel su par Benjamin Netanyahu escribió: "Como millones de israelíes, Sara y yo tenemos en nuestros pensamientos al presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump y deseamos a nuestros amigos una recuperación completa y rápida."

Like millions of Israelis, Sara and I are thinking of President Donald Trump and First Lady Melania Trump and wish our friends a full and speedy recovery. https://t.co/UcxQpsxBLE — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 2, 2020

Y el Primer Ministro británico, Boris Johnson dijo: "Mis mejores deseos para el presidente Trump y la primera dama. Espero que ambos se recuperen rápidamente del coronavirus."

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 2, 2020

Desde Turquía, Recep Tayyip Erdogan publicó en Twitter: "Deseo una pronta recuperación al presidente de Estados Unidos @realDonaldTrump y @FLOTUS Melania Trump, quienes dieron positivo por covid-19. Espero sinceramente que superen el período de cuarentena sin problemas y recuperen su salud lo antes posible".

I wish a speedy recovery to U.S. President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump, who tested positive for COVID-19.I sincerely hope that they will overcome the quarantine period without problems and regain their health as soon as possible. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 2, 2020

La canciller alemana Angela Merkel, por su parte, dejó la tarea de publicar su mensaje para la familia Trump en manos de su vocero Steffen Siebert, quien escribió de su parte en Twitter "Envío mis mejores deseos a Donald y Melania Trump. Espero que se recuperen de la infección por #corona y que pronto vuelvan a estar completamente sanos."

Kanzlerin #Merkel: Ich sende Donald und Melania Trump all meine guten Wünsche. Ich hoffe, dass sie ihre #Corona-Infektion gut überstehen und bald wieder ganz gesund sind. @POTUS @FLOTUS — Steffen Seibert (@RegSprecher) October 2, 2020

CNN reportó que también el líder ruso Vladimir Putin envió una carta al mandatario norteamericano en la que le desea a él y a su esposa una pronta recuperación y expresa su más sincero apoyo en este difícil momento. "Estoy seguro de que su vitalidad inherente, buen humor y optimismo lo ayudarán a hacer frente al peligroso virus", dijo el presidente de Rusia.

Lo propio hizo el mandatario surcoreano, Moon Jae-in, y en su misiva le comunicó a Trump que "la Primera Dama y yo les deseamos a usted y a su esposa una pronta recuperación, junto con el pueblo de Corea del Sur. También nos gustaría extender una palabra de consuelo y aliento a su familia y al pueblo estadounidense".

Más reacciones

Cómo reaccionaron los mercados a la noticia de que Trump tiene coronavirus

Los mercados también reaccionaron a la noticia de que Donald y Melania Trump tienen Covid-19.

Luego de confirmarse la noticia, los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses como S&P 500, Nasdaq y Dow Jones cayeron casi un 2 por ciento.

El mercado de valores de Australia también ha descendido en un 1 por ciento. Un escenario similar también han experimentado los mercados europeos.

Qué dijo Melania Trump

Melania pidió a los norteamericanos que se cuiden y dijo que "todos superaremos esto juntos"

En su primera comunicación tras darse a conocer la noticia del test positivo, la Primera Dama norteamericana se expresó a través de Twitter.

"Como le ha pasado a muchos americanos este año, el presidente y yo estamos en cuarentena después de dar positivos por Covid-19", escribió Melania Trump en sus redes sociales.

"Nos sentimos bien y he pospuesto todos los próximos compromisos. Por favor, asegúrese de mantenerse a salvo y todos superaremos esto juntos", agregó la primera dama.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

Por su parte, Trump, de 74 años, forma parte de los grupos de riesgos de la enfermedad que afecta al mundo y pese a esto nunca se mostró a favor del uso de barbijos.

En tanto, el médico de la Casa Blanca, el doctor Sean Conley, emitió un comunicado en el que confirmó el positivo en coronavirus del presidente y la primera dama. Conley contó que tanto Trump como la primera dama se encuentran bien y que permanecerán en la Casa Blanca durante la cuarentena.

"El equipo médico mantendrá la vigilancia, apreciamos el apoyo que nos han ofrecido grandes profesionales de la medicina e instituciones del país. Estén tranquilos que el presidente continuará haciendo sus funciones sin interrupción mientras se recupera", se destaca en el comunicado oficial.