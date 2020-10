Rating: cuánto midió la entrevista a Mauricio Macri

Dijo que no pretende postularse como candidato para las legislativas del año que viene, reflexionó sobre los errores que cometió durante su gestión

El expresidente Mauricio Macri dio una entrevista el lunes a la noche en TN. La presencia del exmandatario permitió a la señal de noticias marcar un rating que superó los cuatro puntos, un número que habitualmente rondea en esa franja horaria Baby Etchecopar en A24.

Durante la nota, que comenzó a las 22.00, el rating del ciclo Desde el llano, que fue el marco en donde se desarrolló la entrevista, osciló entre los 4 puntos y los 4.8, un valor que se ubicó entre lo más alto de los canales de noticias. Sin embargo, no llegó ni a la mitad de la audincia del Cantando 2020, el gran derrotado de la TV abuierta porteña del lunes.

Macri dialogó con el conductor Joaquín Morales Solá y dijo que no pretende postularse como candidato para las legislativas del año que viene, reflexionó sobre los errores que cometió durante su gestión, afirmó que se siente perseguido por el oficialismo y, tras comparar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el ex futbolista y entrenador Diego Maradona, lanzó: "La vicepresidenta es quien conduce el Gobierno".

Además, opinó sobre las medidas que tomó el Gobierno nacional para combatir la pandemia del coronavirus y fue categórico: "La cuarentena eterna ha sido muy dañina y ha afectado muy severamente las libertades y la forma de vida" de la sociedad. Expresó que el confinamiento estricto "no tuvo ningún resultado a la vista porque la Argentina está entre los peores países en términos de resultados sanitarios".

Expresó que prefiere seguir "en esto de acompañar a los argentinos, a los que tienen vocación de liderar y ayudarlos a crecer". Destacó en este sentido las figuras de Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich.

En la entrevista, contó que durante estos meses fuera de la escena política tuvo tiempo de reflexionar sobre su gobierno y que se dio cuenta de que a partir de diciembre de 2017 su gobierno "se quebró" y pasó a "una actitud defensiva".

"Nunca debí haber delegado la negociación política. La delegué en mi ala más política filo peronista, (Rogelio Frigerio, Emilio Monzó), todo ese grupo, tanto de la Cámara de Diputados como los gobernadores", reconoció.

Además, subrayó también la masividad de los "banderazos" contra el Gobierno para que "pare de atropellar o intentar atropellar las instituciones y que restablezca la normalidad en el país".

En cuanto a la cuarentena opinó: "Fue muy dañina y ha afectado severamente nuestras libertades, nuestra forma de vida, sin ningún resultado, porque estamos entre los peores países en término de resultados sanitarios frente al coronavirus".

Maradona y Fernández de Kirchner, según Macri

Trazó un paralelismo entre el peronismo actual con su llegada a Boca Juniors, donde "para recuperar la racionalidad" tuvo que "hacer algo durísimo, que fue sacar a Diego Maradona y ahí se construyó (un proyecto)". "

Hoy el peronismo está ante el mismo desafío, que es lograr separarse de Cristina de Kirchner", sostuvo. Rápidamente aclaró que comparó a la vicepresidenta con Maradona "en la irracionalidad, no en el talento".

"Todos queremos acordar, todos los argentinos que están hoy esperando que acordemos, pero con la irracionalidad no se puede. Necesitamos un peronismo racional, como fue el último Perón, una persona que vino a construir; como fue Menem, que no había irracionalidad; no había irracionalidad con Duhalde, no se soltaban presos, no se fomentaba la toma de la propiedad privada", afirmó el expresidente.