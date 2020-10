Alberto Fernández descartó devaluación y reconoció que apunta a tener "un solo" dólar

"A nadie le gusta vivir con las medidas que estamos viviendo, pero tienen que ver con la carencia de dólares que nos dejó Macri", dijo el mandatario

Durante una entrevista que emitió el martes a la noche la señal de TV paga C5N, el presidente Alberto Fernández explicó las medidas para el "ordenamiento cambiario", y descartó una devaluación.

"Estamos siguiendo un proceso de ordenamiento cambiario, por el que tenemos que ir a un lugar al que confluyan las diferentes cotizaciones de las dividas, y nosotros esta tarea ya la empezamos", sostuvo el mandatario en el programa Brotes verdes.

El Presidente indicó que "hay carencia de dólares que vengan del exterior por la pandemia", pero aclaró: "Es un mercado que no influye en el resto de la economía, pero lo que tenemos que cuidar es ver cómo evoluciona el valor del dólar oficial, como la gente lo conoce, y en eso estamos siendo muy cuidadosos, evitando retrasos cambiarios y buscando que el dólar vaya siguiendo la evolución de la inflación".

"A nadie le gusta vivir con las medidas que estamos viviendo, pero tienen que ver con la carencia de dólares con las que nos dejó Macri. Se olvida que entre las primarias y las elecciones de octubre se fueron de la Argentina 23 mil millones de dólares, y dejaron un Banco Central languidecido que tuvo que cerrar cualquier venta de divisas, y después llegó la pandemia", recordó Fernández.

De esta manera, el mandatario insistió con que el Gobierno lleva a cabo "un proceso de ordenamiento del mercado cambiario", reconoció que no quiere "tener más de una cotización de la divisa", y advirtió: "Si alguien especula con una devaluación, especula de gusto porque una devaluación no va a haber".

Fernández criticó la marcha opositora del 12 de octubre.

Fernández cruzó a Macri

El Presidente habló sobre la manifestación del lunes, la vinculó a sectores de la oposición y consideró que "hay un sector de la política que exacerbar el odio les sirve". "Hicieron todo lo posible porque la grieta se profundice", les achacó a los líderes de la oposición. También se refirió a lo contraproducente que las manifestaciones son para la estrategia contra la pandemia de coronavirus: "Las marchas convocan al contagio de la gente".

Hizo hincapié en las manifestaciones del lunes y aseveró que "hay una demanda por momentos absurda, donde todo se mezcla. Pareciera ser que cuando uno les dice a los ciudadanos que se cuiden, dicen que ese discurso busca callar a la ciudadanía o coartar libertades. Es francamente ridículo".

"Lo que vimos en la puerta de la casa de (el juez de la Corte Suprema, Ricardo) Lorenzetti eso es, en cualquier lugar del mundo, un escrache patético, vergonzoso", dijo y sumó: "Que un medio ponga donde se convocan los que se quieren manifestar y ponga la dirección de la presidenta (sic) (Cristina Fernández de Kirchner) es algo increíble. Que haya gente que vaya frente a la casa particular de una persona a expresarse del modo violento en que lo hacen es increíble".

Insistió contra la oposición: "Quedan muy en evidencia, no es posible que después se desentiendan. Yo la vi a la presidenta del PRO (Patricia Bullrich) convocar a la marcha de ayer (lunes) y la vimos disfrutar en la marcha de ayer. Convocan a marchas en momentos que la Argentina está pasando un momento muy delicado".

El jefe de Estado se refirió a las causas por presunto espionaje que involucran a Macri: "Ellos ven en nosotros lo que ellos hicieron durante todos estos años. Ellos eran los que espiaban".

Fernández apuntó contra los dichos de Macri en una entrevista difundida el lunes.

"Sinceramente no sé qué causas tiene Macri. La verdad es que ellos ven en nosotros lo que ellos hicieron estos años. Esa es la más cruel realidad. No solo espiaron opositores, se espiaron entre ellos. No sé qué desconfiaba Macri de Larreta, de Santilli, Monzó. No sé qué les desconfiaba. Esto no lo digo yo, lo dice una investigación judicial y solo me limito a decir lo que esa investigación ha hecho público y nadie lo ha desmentido", afirmó. Y agregó para diferenciarse del macrismo: "Jamás voy a levantar el teléfono para decirle a un juez persiga a alguien o deje de perseguir a alguien".

Después, se dirigió directamente al expresidente: "Para que recuerdes, Macri: la cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido, poner en pie un ministerio de Ciencia y Tecnología que vos terminaste. Pusimos una serie de hospitales que estaban construidos en el 2015 y que por decisión de tú gobernadora (bonaerense, María Eugenia Vidal) nunca se inauguraron. Pusimos en marcha 60 hospitales, multiplicamos por 2,5 la cantidad de camas de terapia intensiva que había en el país porque vos no lo hiciste". "La cuarentena sirvió para que la Argentina se pusiera en orden después del desastre que dejaste. Me impacta escucharlo hablar con tanta impunidad", sostuvo.