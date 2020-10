¿Qué significa ser pansexual y cómo se diferencia de otras orientaciones sexuales?

La palabra pansexual hace referencia a una persona que se siente atraída sexualmente por otros individuos independientemente de su género

La palabra pansexual puede ser desconocida para muchas personas. De hecho, la palabra pansexual no se puede encontrar dentro del diccionario de la Real Academia Española (RAE).

¿Qué significa que una persona es pansexual?

El término pansexual hace referencia a uno de los grupos que se engloba dentro de la sigla LGBTI+. Pansexual es una persona que se siente atraída sexualmente por otros individuos más allá de su género. Esto quiere decir que una persona pansexual puede entablar relaciones románticas con mujeres, hombres, transexuales, intersexuales, ya que precisamente no tiene un género definido en su atracción.

Datos curiosos acerca de la palabra pansexual

Además de todos los datos mencionados, cabe mencionar algunos datos accesorios acerca de la palabra pansexual. merece la pena conocer otros datos de interés acerca de la pansexualidad:

Las personas pansexuales también suelen ser incluidas dentro de grupos conocidos como de trisexualidad u omnisexualidad.

Este es el signo que define a las personas pansexuales

Es esencial tener en cuenta que hay personas que se definen como pansexuales por el simple hecho de que pueden sentirse atraídas a nivel romántico y/o sexual por individuos de distintos géneros. De algún modo, los pansexuales sienten la atracción a las personas independientemente de su género; lo que ven son las personas detrás de lo que dice su género que son.

Podría indicarse, por lo tanto, que los pansexuales pueden mantener vínculos íntimos con cualquier ser humano, ya que no otorgan relevancia a las condiciones de género y sexo. La pansexualidad, de hecho, se caracteriza por la minimización de la importancia de la sexualidad y el género. Aquí se encuentra la principal diferencia entre las personas que se perciben pansexuales y aquellos individuos bisexuales. A diferencia de los pansexuales, los bisexuales pueden mantener relaciones con mujeres u hombres, pero sí reconocen la relevancia del género, sí ponen el foco allí.

Las diferencias entre pansexual y otros perfiles

Una persona que se define como pansexual puede resultar confundida con los individuos bisexuales.

Como ya se mencionó, muchas veces se suele confundir la pansexualidad con la bisexualidad. Usar la palabra pansexual no es muy frecuente, ya que es un término que no se conoce tanto.

Hay una legisladora estadounidense, llamada Mary González, que es una de las pocas personalidades públicas que se autodefine como pansexual. Según esta mujer, que es representante del estado de Texas, la clasificación binaria hombre/mujer no le resulta importante ya que la identidad de género no es aquello que "define" su atracción por otro ser humano. Esto fue lo que comentó González, quien se define como pansexual, en una entrevista que le dio al medio The Huffington Post.

Las personas pansexuales tienen una bandera propia

Cabe mencionar que en el ámbito de la ficción también hay quienes se an definido como pansexuales. Personajes de series como "Will & Grace" y "Doctor Who" se han definido como pansexuales.

En este último caso, es importante mencionar que en la serie, que fue producica por la BBC, la trama transcurre en el año 5000 y en ese momento se expone que es una etapa de avance. El personaje citado (caracterizado por Jack Harness) ya no clasifica a las personas en hombres y mujeres. ¿Por qué? Según lo definen en la serie, se ha evolucionado tanto que incluso ya se han estrechado lazos con seres de otros planetas, por lo que no importa si son mujeres, hombres, transexuales o incluso personas de otros mundos que carecen de género.

De la misma manera no es posible pasar por alto que la pansexualidad también ha tomado protagonismo en otros programas y espacios del mundo de la literatura e incluso de la televisión. Así, por ejemplo, en la muy conocida serie "Sexo en Nueva York" en algún momento concreto se habló de la pansexualidad como la sexualidad del nuevo milenio.

En el ámbito del cómic, por ejemplo, también hay que mencionar que existen personajes que claramente son pansexuales. Este sería el caso de Wade Winston Wilson. Deadpool es el nombre que lleva esta figura, que se podría definir como pansexual y que está representada por un mercenario antihéroe. Pertenece a Marvel y ha asumido el papel de villano en varias de las aventuras de esta compañía.

Otros perfiles sexuales

El término LGBTIQ+ actualmente está muy difundido, a pesar de que hasta hace algunas solo unas pocas personas conocían su existencia.

Dentro de ese conjunto de letras y un símbolo están incluídas una gran cantidad de personas. De hecho, los únicos que quedan afuera de esta denominación son las personas heterosexuales. Cada una de ellas pertenece a un colectivo diferente que responde a un perfil sexual específico. A su vez, los individuos dentro de esos grupos se identifican como colectivo LGBTIQ+ , como una gran categoría que apunta a agruparlos a todos.

La sigla LGBTIQ+ está formada por las primeras letras de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer. Sin embargo, no todas las personas conocen qué implica cada palabra, es decir, a qué perfil sexual responde cada uno de esos términos, sobre todo los últimos.

Asimismo, todavía hay muchos individuos que actualmente ignoran el motivo por el que se ha agregado un signo + al final de la sigla LGBTIQ+. Allí es donde está incluida la palabra pansexual, que no se halla con su inicial, pero sí está referida a través del +.

La sigla LGBTIQ+ hace referencia a un colectivo y tiene una bandera propia

LGB

Las primeras letras de la sigla son la L, la G y la B. Estas letras L, G y B hacen referencia a los conceptos lesbiana, gay y bisexual.

Una mujer lesbiana es aquella que se siente atraída por otra mujer. Por otro lado, un hombre gay es aquel que se siente atraído por otro hombre. Tanto lesbianas como gays son personas homosexuales, porque se sienten atraídos por personas de su mismo género.

Por su parte, las personas bisexuales son quienes se sienten atraídas tanto por mujeres como por hombres. Tal como se mencionó anteriormente, a veces se puede confundir a una persona pansexual con alguien bisexual, pero hay una diferencia clave.

Mientras que el pansexual no pone el foco en el género y simplemente se siente atraído por otra persona, que puede ser mujer, hombre, transgénero, transexual, o cualquier otro género o perfil sexual. La persona bisexual, en cambio, puede tener una relación sexoafectiva con hombres o mujeres, pero sí se fija en el género, sí pone el foco allí.

La atracción, en todos los casos, puede ser emocional, física o una mezcla de ambas.

¿Qué significa la T?

La letra T engloba a varias categorías dentro del colectivo, no a una sola como sucede con los términos anteriores.

Por un lado, hace referencia a las personas transgénero. Las personas transgénero son aquellas que nacen con genitales y características físicas que la sociedad identifica como masculinas o femeninas, pero que se sienten del sexo contrario. Es decir, nacieron con el cuerpo de un hombre y se identifican como mujer o al revés.

En estos casos quieren pertenecer al género opuesto, porque se autoperciben de esta manera, pero no se han hecho cambios en sus genitales, lo cual implica que conservan esa parte del cuerpo intacta desde su nacimiento. Algunas de ellas toman hormonas o se han hecho algunas intervenciones quirúrgicas, pero no en su zona genital

Las transexuales son aquellas personas transgénero que se han medicado o incluso operado para cambiar de género. De ese modo, adecúan su cuerpo a cómo se sienten realmente, porque además de autopercibirse de otro género, quieren verse de esa manera y quieren sentirse así también en relación a sus genitales. Por ejemplo, una chica trans es una persona que nació con cuerpo de varón y se ha tratado para tener cuerpo de chica.

La letra letra T también hace referencia a los travestis, que son aquellos que se visten y se comportan como si fueran el género opuesto. En Latinoamérica se utiliza para hablar de una identidad individual y política que reivindica el derecho a autodefinirse más allá del binario de género: hombre y mujer. Etimológicamente, la palabra "travesti" viene de las palabras latinas "trans" que quiere decir "cruzar" o "sobrepasar," y "vestite"/"vestire" que quiere decir "vestir’.

En todas las marchas por el orgullo gay se encuentra esta bandera

La siguiente letra es la i

La i se refiere a los individuos intersexuales, que son aquellas personas que nacen con genitales de hombre y de mujer a la vez.

Además, algunos individuos que se perciben como intersexuales tienen una combinación de cromosomas que impide asignarle un sexo concreto.

Según las Naciones Unidas (ONU), un 1,7% de los recién nacidos son intersexuales.

Aunque tradicionalmente se empleaba el término hermafroditismo, su uso no es correcto. El problema del uso de esta palabra es que alude a la presencia simultánea de ambos sexos y su funcionalidad en el mismo individuo, algo que claramente no sucede en el ser humano intersexual.

El hermafroditismo es una característica normal en algunas especies de animales y plantas, mientras que en el ser humano —y en la mayoría de los vertebrados— la intersexualidad es una anomalía.

Dicho en otras palabras, si una persona fuera hermafrodita tendría que poder utilizar las cualidades de ambos géneros, algo que no sucede. Mientras que el hermafroditismo en las plantas o ciertos animales es normal de acuerdo a la especie, en las personas la intersexualidad se compora como una anomalía.

¿La Q?

La palabra queer significa "raro" en inglés, por lo que en el siglo XIX se utilizaba como un insulto para las personas homosexuales.

Sin embargo, hacia finales de los años ‘80, los activistas que militaban a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ dieron vuelta el uso de esta palabra y comenzaron a identificarse con este término. De algún modo, dieron vuelta el término, que se usaba para discriminarlos, y comenzaron a emplear esta palabra a su favor.

Hoy en día, el uso de la palabra queer hace referencia a aquellas personas que quieren vivir libremente sin etiquetas, sin esconderse y sin ser discriminadas por ello. ¿Qué significa esto? Implica que el uso de este término va más allá de la orientación sexual de la persona, que simplemente prefiere permanecer fuera de todas las categorías que existen y desarrollar su día a día y su sexualidad de manera libre.

Todas aquellas personas que vivan su sexualidad de manera libre, que no se quieran sentir etiquetadas, que no les importe en qué grupo encajan, se podrían incluir dentro de la denominación queer.

¿Por qué hay un signo + al final?

El símbolo + se encuentra al final de la sigla mencionada. Se trata de un signo que hace referencia a las minorías dentro de lo que se constituyó como el colectivo LGBTIQ+, como las personas asexuales, las demisexuales o los pansexuales, entre otras.

La palabra asexual hace referencia a aquellos individuos que tienen bajo o nulo interés por el sexo y la sexualidad.

Por su parte, los demisexuales tienen una necesidad fuerte de conocer a otros antes de sentir atracción sexual. No quieren ni pueden tener una relación sexual con otra persona si no la conocen en profundidad, si no saben mucho de su vida, y si no han estabecido una relación afectiva.

Tal como se mencionó anteriormente, los individuos que son pansexuales y omnisexuales son aquellos que se sienten atraídos por otras personas independientemente de su género. Las personas que se ubican o perciben dentro de este perfil sexual pueden sentir atracción por hombres y mujeres pero, a diferencia de los bisexuales, también por aquellas personas que no se identifican con un género en concreto.