Rating: Guido y MasterChef Celebrity, los ganadores de la noche

En el Cantando 2020 estuvieron los homenajes de Luisa Albinoni a Soledad, Cinthia Fernández a las divas mexicanas, y Miguel Ángel Rodríguez a los artistas

Sin Jesús, uno de los éxitos de este año, Telefe logró imponerse en la noche pero con resultados dispares. La novela Fuerza de mujer no puede con Guido Kazcka, aunque el canal lidera cómodo con MasterChef Celebrity.

Luego de Telefe Noticias que terminó a las 21.45, llegó Fuerza de mujer que tuvo picos de 10.8, mientras que Bienvenidos a bordo lideró la franja con picos de 13 puntos. En el Cantando 2020 estuvieron los homenajes de Luisa Albinoni a Soledad, Cinthia Fernández a las divas mexicanas, y Miguel Ángel Rodríguez a los artistas.

La pelea de fondo fue para MasterChef Celebrity en su segunda semana con una marca máxima de 15.7, mientras que el certamen de canto de eltrece llegó a 10.5 puntos. Educando a Nina, la comedia de Telefe, lideró arriba de los 9 puntos

Rating: la competencia vespertina

La noticia del próximo levantamiento del ciclo conducido por Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Roxy Vázquez y María Julia Oliván no modificó demasiado la pelea por el rating, el ciclo Mujeres deltrece obtuvo picos de 3.8. En ese horario se impuso Verónica Lozano con una marca máxima de 8.2, mientras que 100 Argentinos dicen llegó a 5.3.

Alas rotas llegó a picos de 11.3 puntos y se convirtió en lo más visto de la tarde, mientras que Mamushka tuvo una buena marca máxima de 6.4 puntos. Floricienta tocó 11.4 puntos y luego El gran premio de la cocina tuvo picos de 8.7 puntos, frente a Elif que lideró con picos de 10.4 puntos.

MasterChef Celebrity: cambio de reglas para los participantes

La jornada del miércoles en MasterChef Celebrity venía tranquila. En la planificación semanal del certamen, es el día elegido para que compitan los mejores de los días anteriores, con el objetivo de llevarse una medalla dorada y una plateada, que les permitirán decidir sobre futuras instancias puntuales. Sin embargo, en la última emisión un cambio radical dejó mal a todos.

Donato de Santis dijo: "Me encanta que hablen de sus expresiones, de cómo se sienten, pero recuerden que en nuestra cocina de profesionales relajarse no está permitido. El hecho de no superarse no es algo que nosotros aceptamos con mucha facilidad".

Germán Martitegui continuó: "Estamos preocupados con el nivel de lo que están cocinando. Estar tranquilos porque no se va nadie conspira contra la excelencia, por lo tanto, a partir de hoy, todos los miércoles el peor plato va a pasar a la gala de eliminación".

Caras de frustración, enojo y miedo se replicaron en Boy Olmi, Leti Siciliani y el Mono Fabio de Kapanga, Claudia Villafañe, Vicky Xipolitakis, Patricia Sosa y El Turco García, los ocho en competencia.

A la mala noticia, se agregó el desafío de tener que trabajar en duplas, haciendo un plato gemelo al de su compañero, pero sin poder verlo, y solo comunicándose a través de unos paneles que impidieron el contacto.

El caos se apoderó de cada horno, y se mantuvo durante los cincuenta minutos que duró la prueba. Luego cada dúo recibió la devolución del jurado y sellaron su destino. De los mejores (Boy Olmi y Patricia Sosa) a los peores (Belu Lucius y el Mono de Kapanga) hubo un abismo, muy bien explicado por el trío de expertos.

La pareja que quedó a un paso de la eliminación se arriesgó con un kefta con tabule, plato habitual en la familia de ella, pero apenas conocido en el entorno de él. El Mono de entrada arrancó mal: confundió un pepino con un zucchini. De ahí en adelante, todo fue cuesta abajo.

El resultado quedó desbalanceado, porque mientras a Belu la felicitaron, a su compañero lo reprobaron fervientemente: "Hay un error en el corte, en la proporción y en el sazón de la ensalada. Estás muy lejos de lo que debería ser un plato gemelo", resumió Donato el sentir del trío. Así, una inesperada vuelta de tuerca dejó a los mejores en el mismo lugar de incertidumbre que a los peores.