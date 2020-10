Longobardi categórico: "El Presidente le dio la llave del poder económico a un lunático"

El periodista trazó un duro diagnóstico de la actualidad y reiteró que, a su entender, es necesario que haya cambios en el Gabinete nacional

Marcelo Longobardi cuestionó este lunes con dureza la actitud del presidente Alberto Fernández por empoderar al ministro Martín Guzmán en la toma de decisiones y aseguró que el jefe de Estado "le dio la llave del poder económico a un lunático".

Durante el pase tradicional pase de programas en Radio Mitre, Longobardi habló sobre la devaluación y afirmó que "puede ser que efectivamente no hagan nada y que esa sea la idea. Willy (Kohan) dijo hace un rato que el Gobierno de Kicillof dijo que ‘desde el punto de vista macroeconómico no veo una situación de emergencia’".

"Esta gente supone que la economía argentina debe ser esto. Una economía donde el sector privado no juega ningún papel y donde si se dispara el blue es un problema secundario. Finalmente la gente vive del sector público. Veinticinco millones de personas viven de diversos IFES", remarcó.

En ese sentido, Longobardi agregó que "eso de decir que el Gobierno puede no hacer nada no es lo que ocurre en la realidad".

"El gobierno devalúa la moneda todo el tiempo. La discusión es si se sincera o no. La devaluación ya está hecha, ya se hizo", afirmó Guillermo (Willy) Kohan.

El periodista económico aseguró: "Argentina compró una solución que no pudo financiar".

"Todas las señales indican que esto es el resultado de una conspiración de la política y de los medios. Por los medios se refieren a ustedes", acusó Longobardi, quien remarcó que "eso requiere de una respuesta política, no económica".

"Pongámoslo a la inversa y pensemos lo que debiera ocurrir para que esto se arregle. Por ejemplo, que el Presidente arme un nuevo Gabinete y lo llame a Roberto Lavagna y que instrumente un equipo con un programa que incluya hacer las cosas que hay que hacer. ¿Les parece que eso es posible? No", destacó el conductor de "Cada Mañana".

¿Qué dijo Lanata?

Jorge Lanata intervino y aseguró que "el problema no es a quien pongan, sino que les dejen hacer".

"Pongámoslo de otro modo entonces", añadió Longobardi, quien explicó: "¿Cuáles serían las condiciones para que uno de estos agarre? La responsabilidad al final del día debe ser de él. Los argentinos estamos pensando todo el tiempo que las crisis se traducen en un colapso. Por ahí esta vez no es un colapso. El Presidente de la República le dio la llave del poder económico a un lunático. Empezó mal. Le dio el poder de arreglar un problema dramático como es el tipo de cambio a quien cree que el problema no existe", aseguró el periodista.

Longobardi pide que el presidente arme un nuevo Gabinete

Haciendo una analogía con "Albertolandia", Longobardi consideró: "Me llama la atención que los médicos sigan dándole al paciente un medicamento que agrava su situación. En Albertolandia le hemos dado un nombre a eso que es el "empecinamiento terapéutico". Esa regla supone que no es un problema de medicación sino de dosis. Si el medicamento no anda, no vamos a cambiar de punto de vista. Mientras esto ocurre, esta gente sigue discutiendo quién mató a Rucci".

"Esta gente está empecinada en resolver el problema del pasado en lugar de resolver el presente. No creo que al Presidente Fernández le agarre de un ataque de talento que cambie el rumbo de las cosas", concluyó Marcelo Longobardi.