Feinmann reveló entretelones de la interna del Gobierno: "A Cristina le parece un desastre la gestión de Alberto"

"A Cristina Kirchner le parece un desastre la gestión de Alberto Fernández", afirmó Eduardo Feinmann mientras realizaba el pase de su programa Alguien tiene que decirlo (Radio Rivadavia) con el de Fernando Carnota.

"Gente de Roberto Lavagna me comentaba que podían asumir funciones en el Gobierno en cualquier momento. 'Pero nos pasa lo mismo que a todos los equipos', me decían. Nadie va a asumir si antes tiene que pedir permiso en la calle Juncal [por el domicilio de la vicepresidenta]. Nadie va a hacer de felpudo de Cristina", sostuvo Carnota. "Ella no está de acuerdo con lo que está pasando", agregó el periodista Osvaldo Granados.

En ese momento, Feinmann reveló una conversación que tuvo el fin de semana con una de sus fuentes. "Me contaron que Cristina está que arde con la gestión de Alberto Fernández. No le gusta. Le parece un desastre. Está decepcionada con Alberto como gestor en el Gobierno, ella esperaba otra cosa, y bueno, lo lamento mucho", consideró el conductor del noticiero de A24.

"El gabinete fue consensuado con ella, no es que lo eligió Alberto. El llevó una lista y le dijo tildá, y todo lo aceptó, hubo algunos nombres que ella los tachó, por ejemplo Nielsen como ministro de Economía, o [Martín] Redrado, ella dijo de ninguna manera", destacó Feinmann. "A Gustavo Béliz lo quería dentro del gabinete y Cristina no lo quiso. Al único que rescata ella es a Wado de Pedro", comentó Carnota.

"Wado de Pedro es el verdadero operador judicial de Cristina Kirchner, junto a Juan Carlos Mena y Juan Ustarroz, del Consejo de la Magistratura", dijo Feinmann. "No me vengan a decir, como los macristas, que no hay operadores judiciales. Estos también tienen operadores", finalizó.

Tomas de tierra

Hace días, el nombre del periodista fue tendencia en redes sociales tras manifestarse sobre las tomas de tierra que se multiplican en todo el país y hacer hincapié en lo que ocurrió en los campos del exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere.

"Si sumás los temas que están pasando te das cuenta hacia dónde vamos", señaló el conductor durante el pase de su programa con el de Fernando Carnota, quien también se refirió a este tema, sobre el cual indicó: "Es gravísimo porque el tema de las tomas se está desparramando por todo el país y además hay consentimiento oficial con lo que está pasando".

Feinman siguió hablando al respecto: "Está en riesgo la propiedad privada. No entiendo cómo el presidente Alberto Fernández, siendo profesor universitario en Derecho, permite que estas cosas sucedan, sabiendo que la Constitución Nacional tiene como uno de sus pilares la propiedad privada. Me resulta raro que el profesor universitario Alberto Fernández permita que pasen este tipo de cosas en este país".

En un momento de la charla, también dijo que algunos funcionarios estaban apoyando estos hechos. Según indicó, en el acta del conflicto "está la firma de Victoria Donda, titular del INADI, y de una abogada del ministerio de Justicia de la Nación, que es defensora técnico, llamada Daniela Verón", y agregó: "Dos funcionarias públicas a favor de los delincuentes, de los usurpadores. No lo puedo creer. Es realmente una locura".