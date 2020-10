Rating: Cantando 2020 no se rinde y da pelea gracias a una estrella del siglo XX

En su emisión del martes, el certamen gastronómico MasterChef Celebrity apeló al trabajo en equipo y la cocina internacional como eje de competencia

La noche del martes exhibió algiunos datos relevantes: una telenovela turca sube su audiencia antes de darle el pase a un certamen gastronómico y un concurso de canto crece cuando llega a escena una estrella televisiva del... siglo XX.

La telenovela Fuerza de mujer subió mucho a la espera del MasterChef Celebrity con picos de 13 puntos, mientras que su rival, Bienvenidos a bordo, lideró gran parte de la franja con picos de 12.8 puntos.

El Cantando 2020 arrancó con la pelea de Laura Novoa y Patricio Arellano más la incógnita de quién sería la pareja eliminada, aunque la estrella volvió a ser Luisa Albinoni. Así el certamen de canto llegó a 10.1.

Pero la competencia de fondo fue para MasterChef Celebrity, que en su cuarta semana llegó a una marca máxima de 17.7 puntos, mientras que el Cantando arrancó con el ritmo libre con Albinoni y Dan Breitman.

Rating: la competencia vespertina

Si bien la competencia de la tarde se emparejó, Cortá por Lozano lideró con picos de 7.4. Barassi llegó a una marca máxima de 5.9 puntos. Frente a Mamushka que obtuvo picos de 6.5 puntos liderando por momentos al frente, el ciclo de Lozano llegó a tocar 6.8 puntos.

Alas rotas ascendió a picos de 12.4 puntos y se convirtió en lo más visto de la tarde, mientras que Mamushka registró 6.5 puntos. Floricienta» ascendió a los 10.1 puntos y luego El gran premio de la cocina marcó picos de 9.6 puntos, frente a Elif que obtuvo 10 puntos.

Baby Etchecopar casi duplicó el rating del homenaje de C5N a Néstor Kirchner

C5N y Todo Noticias son las dos señales de noticias que más miden en la TV paga. Si bien el canal de Cristóbal López se impone, por lo general, de lunes a viernes, el fin de semana es para TN. Pero en el medio y con una postura crítica con el gobierno aparece A24 que gana algunos segmentos durante la tarde y la noche.

El pase entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann y el programa de Baby Etchecopar, por lo general, ganan sus franjas y se ubica por encima de los dos canales líderes de noticias.

Los martes a las 23.00 se registra la lucha entre Baby, Victor Hugo Morales y Alfredo Leuco en materia de rating. Pero este martes el relator uruguayo no estuvo al aire y Basta Baby se impuso con picos de 3.7 ante el homenaje de C5N a diez años de la muerte del expresidente Nestor Kirchner, que logró una marca máxima de 2 puntos. De 23.00 a 23.30, Palabra de Leuco se ubicó segundo en la franja con picos de 3.2, en una noche donde el horario estelar de la TV abierta restó audiencia.

MasterChef Celebrity: idas y vueltas en la competencia

Dos tríos, seis platos, y una única calificación. En su emisión del martes, MasterChef Celebrity apeló al trabajo en equipo y la cocina internacional como eje de competencia. Sofía Pachano, una de las mejores se convirtió en capitana de un grupo que decidió completar con su "amiga" Leti Siciliani y su "enemiga" Analía Franchín. La decisión fue lógica, porque independientemente de que las dos mujeres se llevan mal, la panelista demostró manejarse más que bien con la gastronomía.

Boy Olmi se rearmó con las dos compañeras que le quedaron: Iliana Calabró y Rocío Marengo. De arranque, el capitán no pudo dirimir en la obstinación de Marengo por hacer un risotto, frente a Calabró que trataba de explicarle que era un plato muy ligado a sus raíces, y que lo cocinaba por lo menos una vez por semana. Ante el impasible Boy, Iliana tuvo que resignarse a una receta de arepas, algo que no solo no había comido en su vida, sino que ni siquiera conocía.

Ni el risotto era risotto ni las arepas eran arepas. Olmi se enteró de todo más tarde, después de terminar su causa limeña. Recién ahí empezó a prestarle más atención al resto. Los tres platos aprobaron con lo justo.

En la otra vereda, el terceto femenino estuvo mucho más unido y solidario entre sí, pero también tuvo problemas. La paella de Analía fue celebrada por el jurado como "el mejor plato de la noche", el menú de Siciliani fue intrascendente, y la Torta Tatin de Pachano falló por todas lados, convirtiéndose en la "peor" de la jornada.

Mientras un equipo mantuvo un nivel pobre pero parejo, el otro pasó del cielo al infierno en dos bocados. "Una vez me merezco venir un miércoles", suplicó Analía Franchín en referencia al día en el que se reúnen los mejores.

Sofi Pachano, su enemiga íntima, la llevó a la zona de peligro en una decisión salomónica y dividida del jurado. La mirada de desprecio que le dedicó Analía una vez que se supo el resultado lo dijo todo.