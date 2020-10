Rating: MasterChef Celebrity arrasa y gana por paliza al Cantando 2020

En el certamen de canto continuaron con el ritmo libre con Rocío Quiroz, Gladys la bomba tucumana, Floppy Tesouro y Cinthia Fernández

En el horario estelar del miércoles en la TV abierta porteña hubo dos peleas diferentes por el rating: una fue muy pareja y la otra se definió por nocaut. Luego de Telefe Noticias, que terminó a las 21.45, llegó Fuerza de mujer, que tuvo pico de 12 puntos. Bienvenidos a bordo lideró la franja con picos de 13.9 puntos.

En el Cantando 2020 continuaron con el ritmo libre con Rocío Quiroz con Rodrigo Tapari, Gladys la bomba tucumana con Tyago Griffo, Floppy Tesouro y Cinthia Fernández. Sin embargo, la competencia de fondo fue para Masterchef Celebrity, que en su cuarta semana tuvo una una marca máxima de 20 puntos, mientras que el certamen de canto de eltrece llegó a los 10.3 puntos.

Rating: la competencia vespertina

Si bien la competencia se emparejó, Cortá por Lozano lideró con picos de 8.2. Barassi llegó a una marca máxima de 7.5 puntos. Luego frente a Mamushka que obtuvo picos de 7.5 puntos, el ciclo de Telefe llegó a 8.8 puntos.

Alas Rotas llegó a picos de 13.7 puntos y se convirtió en lo más visto de la tarde. Mamushka tuvo una marca máxima de 8 puntos. Floricienta tocó los 11 puntos y luego El gran premio de la cocina marcó picos de 10.5 puntos, frente a Elif que obtuvo 9.9 puntos.

Canal que ganó el rating del miércoles 28 de octubre

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el rating del día, por una diferencia de 2.3 puntos.

Promedio del día por canal

Telefe: 10.5

eltrece: 8.2

El Nueve: 2.5

América: 2.2

TV Pública: 0.5

Los tres programas con más rating

MasterChef Celebrity: 18.9

Alas rotas: 11.9

Bienvenidos a bordo: 11.7

Destacados del rating del miércoles 28 de octubre

MasterChef Celebrity alcanzó un promedio de 18.9 puntos. Fue la segunda marca más alta del reality y lo más visto del día. El gran premio de la cocina midió 9.3 puntos. Fue la marca más alta del ciclo en lo que va del año, e igualó la más alta del 2019. En la competencia directa, perdió con Floricienta pero le ganó a Elif. Fantino a la tarde midió 2.6 puntos. Quedó tercero en su franja y es la emisión más alta de la última semana.

Rating: MasterChef Celebrity y una noche atípica

La edición del miércoles de MasterChef Celebrity comenzó de manera distendida pero terminó con el jurado peleado. El desafío fue la elección de ingredientes a ciegas. Cada participante tenía en su mesa de trabajo un fósforo, con el que debía ir al mercado, que se encontraba a oscuras.

De a uno entraron Belu Lucius, Rocío Marengo, Vicky Xipolitakis, Claudia Villafañe, Iliana Calabró y Boy Olmi para tomar lo necesario para su plato, aunque perdieron la mayor parte del tiempo a los gritos.

Mientras tanto, por medio de cámaras infrarrojas, el jurado y Santiago del Moro se reían de los participantes al sentirse rozados por una ristra de chorizos. Varios de ellos, como por ejemplo Vicky, habían confesado su miedo a la oscuridad. Aunque el premio a la respuesta más absurda se la llevó Lucius, que admitió tenerle miedo a "la mayonesa".

Después sucedió la rutina del programa: ingredientes mejor o peor elegidos, corridas, dudas, sugerencias del jurado no siempre comprensibles y Xipolitakis sacando del horno cosas envueltas en papel metalizado.

Con más o menos fortuna, los concursantes pasaron de a uno para escuchar las devoluciones de los expertos. Boy Olmi y sus delicias exóticas fueron aprobadas con medalla de plata. Rocío Marengo sorprendió y se quedó con el galardón dorado. Iliana y Belu aprobaron y se ganaron el lugar en el balcón.

El lugar para la peor de la jornada, con su pase directo a la eliminación del domingo, quedó entre Vicky y Claudia Villafañe. La primera por falta de creatividad (sumado a un chiste infantil sobre la calvicie del jurado), y la segunda no tuvo un argumento concluyente.

"La persona que hoy tiene el delantal negro es Vicky", dijo Germán Martitegui, quien fue inmediatamente interrumpido por Damián Betular: "No, pará, no habíamos quedado en eso en la deliberación". Enseguida intervino Donato, sobreactuando su molestia. "No, déjennos hablar entre nosotros un minuto". Mientras tanto, Vicky lloraba.

Después de una charla en secreto, pero a micrófono abierto Damián continuó: "Lamentablemente no nos ponemos de acuerdo, no estamos unánimes en la decisión -alguien podría haber señalado que para eso son tres, para desempatar, pero no sucedió. Por eso ambas van a tener delantal negro y van directo a la gala de eliminación". Villafañe y Xipolitakis están en riesgo de no continuar y el jurado quedó dividido.