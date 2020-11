Chevrolet cumple años: 5 modelos icónicos de la automotriz que marcaron su historia

La compañía fue fundada por Louis Chevrolet, un suizo que desde muy pequeño mostró interés en el funcionamiento de los artefactos

Louis Chevrolet es el nombre del fundador de la compañía de autos que este 3 de noviembre cumple 109 años. Chevrolet fue un suizo que desde muy pequeño mostró interés en el funcionamiento de los artefactos y en la profesión de su padre, que era relojero.

Poco después de su primera década de vida comenzó a manejar motos, a desmontarlas y a construir vehículos a su gusto. Trabajaba en un taller de reparación de bicicletas, lugar en el que un día lo descubre un hombre millonario que había llevado a arreglar un tricilo motorizado. Vanderblit, que era un magnate inmobiliario estadounidense, le ofrece irse a su país para hacer fortuna, algo que Chevrolet acepta y se concreta al año siguiente.

Luego de haber trabajado en De Dion-Bouton, el fabricante de autos más grande del mundo y de haber tenido un paso por Fiat, Chevrolet comenzó a competir con automóviles. Fue así que conoció a William C. Durant, propietario de la General Company of New Jersey, que luego se transformaría en la gran General Motors que se conoce actualmente.

El primer Chevrolet

"Billy" Durant se percató de la enorme habilidad de Louis Chevrolet, y se unió a él para fundar Chevrolet Motor Car Company el 3 de noviembre de 1911. Los primeros modelos del Classic Six salieron de la fábrica situada en Detroit a comienzos de 1912.

Sin embargo, este binomio duraría poco tiempo. Chevrolet, desde siempre, había querido fabricar autos de gran calidad, pero Durant abrazaba la idea de los "people's car", un concepto que hacía referencia a autos de bajo costo que pudieran transformarse en populares rápidamente.

El problema fue que ninguno de los dos cedió ante las ideas del otro y el resultado fue el abandono de la compañía por parte de Louis Chevrolet en el año 1913. No obstante, la marca mantuvo su nombre.

Mientras Chevrolet se desarrollaba rápidamente en las plantas de Durant, Louis retomaba su pasión de siempre: fabricar autos de carreras. Para este propósito fundó Frontenac Motor Corporation (1914). La primera unidad es un automóvil de gran calidad fabricado en aluminio. Por su parte, Durant continuó su política de crecimiento: en 1918 Chevrolet se unió a General Motors, que acabó convirtiéndose en la compañía más popular de Estados Unidos.

El Chevrolet Classic Six, el primero que salió de las fábricas de la empresa

Los Chevrolet más demandados

Los resultados mostraron pronto que la apuesta acertada fue la de Durant. Sin embargo, y pese al enorme éxito cosechado por la marca Chevrolet durante esta década, Durant no logró sobrevivir a la depresión de los ‘20. Arruinado a nivel personal y empresarial, se vio obligado a renunciar a la dirección de General Motors, que a principios de los años treinta, pasó manos de William S. Knudsen.

Bajo sus órdenes, el fabricante estadounidense puso en marcha la producción de la Super Series K Pick-Up (1924). Dos años más tarde, "K" anunció un plan de inversión de 10 millones de dólares para impulsar la empresa. Meses después, sus autos se transformaron en los más demandados en el segmento de "bajo precio".

El modelo para llevarlo todo

En 1936 General Motors deslumbró con un modelo conocido como Suburban Carryall. Este vehículo se concibió y diseñó con la idea de que fuera "para llevarlo todo", e incluso se podría decir que también era "para llevar a todos", dado que permitía que ocho personas viajaran cómodamente.

La década de los años treinta fue también la de la expansión de Chevrolet: a lo largo de estos años amplió sus fronteras y entró de lleno en el mercado europeo, no solo a nivel comercial sino también con la creación de sus propias fábricas.

El Suburban Carryall en una exposición de Chevrolet

Llegó el Corvette

Superados los sucesos más graves y aterradores de la Segunda Guerra Mundial, Chevrolet intentó regresar a la primera línea del mercado con un modelo deportivo: el Corvette. Corría 1953, aunque fue poco después cuando la marca tuvo una de las mayores alegrías de su historia: en 1955 consiguió superar a Ford, su eterno competidor, en volumen de ventas.

Por otro lado, el equipo Chevrolet consiguió el triunfo en 13 de las 25 carreras del Campeonato NASCAR.

El Chevrolet Corvette

Le siguieron el Camaro y el Malibú

La prosperidad de la posguerra tuvo continuidad en la década de los sesenta. Estos años pasaron a la historia por el lanzamiento del Camaro y del Malibú, dos modelos que incluso actualmente han conseguido por méritos propios el título de "clásicos de la historia de la automoción".

Chevrolet Camaro

Los modelos Camaro y Malibú se presentaron al mundo en los años 1963 y 1966, respectivamente. Cabe aclarar, de todos modos, que poco antes Chevrolet ya había asombrado al público con una nueva línea de modelos de pequeño tamaño llamada "Chevy II".