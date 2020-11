Alberto Fernández tiene dos dosis de la vacuna rusa en su poder: ¿por qué no se la aplicó todavía?

Argentina resolvió la compra de 25 millones de dosis de la vacuna "Sputnik V" desarrollada por Rusia. El Presidente tiene dosis en su poder

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes que Argentina recibiría 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus entre diciembre y enero próximos. Y reveló que ya tiene en su poder dos dosis.

"Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis (que requiere la vacuna), las podemos tener en diciembre acá. En los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más", resaltó Fernández.

Por qué no se vacunó Fernández

En declaraciones a la agencia rusa Sputnik, el jefe de Estado precisó que tiene "dos muestras" de la vacuna, que le "mandaron de Rusia al comienzo de la discusión" para la adquisición.

¿Por qué no se las aplicó? Fernández afirmó que "no" le parece "justo" poder vacunarse y que "otros argentinos no puedan".

Al ser consultado sobre si, eventualmente, se aplicará la vacuna rusa, Fernández respondió: "Por supuesto".

"Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión, pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo", resaltó.

En esa línea, el Presidente confirmó que la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, viajó a Moscú para concretar la adquisición de 25 millones de dosis de la vacuna.

"A diferencia de otros que fabricaban vacunas, no teníamos en Argentina un interlocutor con el que pudiéramos hablar. Entonces personalmente combiné un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y Cecilia Nicolini, que es una asesora mía en mi condición de presidente", explicó Fernández.

Por su parte, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que la vacunación será "masiva" y algo "nunca hecho antes en tanta magnitud", a la vez que destacó que la premisa del Gobierno será darle "equidad distributiva".

"Que tenga equidad distributiva, que todos accedan de Ushuaia a La Quiaca", señaló el funcionario tras la confirmación de la compra de 25 millones de dosis a Rusia.

La vacuna rusa está adelantada a sus rivales y podría aplicarse antes en la Argentina.

Argentinos, ¿listos para vacunarse?

El 38% de los argentinos aceptaría ser de los primeros en aplicarse la vacuna contra el coronavirus, mientras que un 45% preferiría esperar un tiempo antes de hacerlo, según se desprende de los resultados de una encuesta difundidos este lunes.

El sondeo conocido hoy fue realizado por el Centro de Opinión Pública (COPUB) de la Universidad de Belgrano.

En ese estudio, el 38% de los encuestados estaría de acuerdo con encabezar la fila de vacunados contra el coronavirus, una vez que se complete la fase final de investigación y desarrollo del fármaco.

En tanto, el 45% preferiría por lo menos esperar un tiempo antes de aplicársela.

En el mismo sentido, el 61% se mantiene optimista respecto de la posibilidad de contar con una vacuna contra el COVID-19 antes de fin de año, mientras que el 28% es pesimista al respecto, y el 11% desconoce qué pasará.

En la misma encuesta, el 41% de los participantes de la encuesta calificó como mala la gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del Gobierno, mientras que el 35% la consideró buena, el 19% la juzgó regular y el 5% dijo no tener opinión formada al respecto.

Encuesta: crece la percepción negativa sobre el manejo de la pandemia.

El 86% manifestó cansancio ante las restricciones impuestas con el propósito de evitar el contagio, mientras que apenas el 10% dijo no sentirse "nada agobiado" por las medidas de distanciamiento social.

"Los resultados indican que la caída en la aprobación de la gestión de la pandemia muestra una tendencia prácticamente irreversible en proporción inversa con el aumento de casos, de muertes y el tiempo transcurrido", analizó Orlando D’Adamo, director del COPUB.

En junio, la evaluación de la gestión del Gobierno sobre el COVID-19 como buena sumaba un 68%, en julio había descendido a 53%, en agosto siguió bajando hasta 42% pero sólo el 15% la calificaba como mala, mientras que en septiembre (40% buena contra 42% mala) los guarismos resultaron muy parecidos a los de octubre.

La última muestra fue realizada en la Ciudad de Buenos Aires entre 450 personas mayores de 18 años de edad.