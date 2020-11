Vacuna rusa: denuncian al laboratorio que la comercializará por sus "graves antecedentes"

La diputada nacional de Cambiemos Graciela Ocaña presentó un pedido de informe sobre los antecedentes del laboratorio HLB Pharma, encargado de traer al país la vacuna rusa Sputnik V.

"El laboratorio HLB Pharma tiene antecedentes totalmente negativos. Desde sus integrantes hasta la comercialización y su situación económica", sostuvo Ocaña.

Ante una consulta periodística sobre si el laboratorio está muy vinculado al kirchnerismo y Ocaña profundizó: "Es una persona que estuvo presa por contrabando por distribuir productos medicinales. No tiene buenos antecedentes. Cuando estuve en el PAMI, nosotros los denunciamos porque le sacaban dinero a las clínicas y se quedaban con el 35% de los fondos".

"Hace muchos años está en concurso, tiene cheques rebotados, deudas en los bancos y hasta con el propio Estado. En el primer anuncio dijeron que el costo iba a ser de 12 dólares por cada dosis. El jueves una asesora del presidente Alberto Fernández habló de 19 dólares cada una. El presupuesto marca un valor entre 4 y 7 dólares por la compra de cada vacuna. Por eso también hemos solicitado el pedido de informes", explicó Ocaña.

La legisladora también cuestionó el viaje de Carla Vizzotti a Rusia: "Queremos saber por qué hubo un viaje secreto, quiénes participaron. Tenemos estos interrogantes y nos parece que como integrantes de la comisión de salud deben ser explicados".

La esposa de Daniel Gollán, Raquel Méndez, es una de las personas que acompaña a Vizzotti en el viaje a Rusia y, según versiones periodísticas, "tuvo un paso polémico por el ANMAT ya que permitió el uso del éxtasis líquido y otra droga. Ella sería la apoderada del laboratorio".

"Se tiene que esperar a que terminen la fase 3. No se puede autorizar ningún medicamento que no haya finalizado la fase 3. Según el protocolo se dice que va a terminar recién en abril 2021. Entonces, no entendemos cómo se puede acelerar la fase 3. También hay muchas dudas de dónde se va a producir porque la ley rusa establece que las vacunas que se producen en su federación no pueden exportarse", agregó Ocaña, cuestionando los anuncios hechos por el Gobierno de Alberto Fernández.

Por último, Ocaña volvió a cuestionar al laboratorio elegido para comercializar la vacuna. "No tiene la infraestructura ni la capacidad de comercializar ni de llevar adelante todo lo que implica un contrato de este estilo. No tiene ni siquiera respaldo comercial para llevar adelante esta operación. No tiene reconocimiento en el propio país. Creemos que detrás de esto está la política y eso es grave ya que estamos hablando de una vacuna para inmunizar a los argentinos", cerró la legisladora.

Los posibles efectos adversos que puede producir la vacuna rusa

El gobierno nacional confirmó que podría adquirir 25 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 que está produciendo el gobierno de Rusia.

El presidente Alberto Fernández ratificó este lunes por la noche que el Estado Nacional "tiene la posibilidad de adquirir, entre diciembre y enero, 25 millones de vacunas Sputnik V" contra el coronavirus producidas en Rusia y aseguró que encargó que se desarrollen "todos los pasos necesarios para garantizar que cuenten con el debido registro".

Fernández dijo además que igualmente "seguimos tratando con distintos investigadores, fabricantes y gobiernos para tener acceso a cualquiera de las vacunas que actualmente se encuentran en fase 3" de investigación.

Se asegura que unos 40.000 voluntarios participan de los ensayos de fase 3 para comprobar la efectividad de la vacuna rusa en la producción de anticuerpos contra el COVID-19 y también su seguridad.

El Presidente señaló que "la Federación Rusa, a través de su Fondo Soberano, se comunicó semanas atrás con nuestro Gobierno para saber si estábamos interesados en contar con una cantidad determinada de dosis de la vacuna, la cual se encuentra actualmente en un estadio avanzando de fase 3".

"Por ese motivo encomendé a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y a mi asesora Cecilia Nicolini la tarea de viajar a Rusia para conocer los avances de esta vacuna, su seguridad y su capacidad para generar inmunidad", añadió.

El primer mandatario aclaró en declaraciones relevadas por Télam que "también les pedí expresamente que lleven a cabo todos los pasos necesarios para garantizar que cuente con el debido registro, como el resto de las vacunas que estamos contemplando adquirir".

"Se trata de un avance muy importante, porque si todo sale según lo esperado nuestro país estará en condiciones de comenzar a vacunar a la población de riesgo entre el final de este año y el comienzo del próximo", ratificó Fernández.

Aplicación y efectos secundarios de la vacuna rusa

Qué efectos secundarios tuvieron los voluntarios que se aplicaron la Sputnik

La Sputnik V se constituyó el pasado 11 de agosto en la primera vacuna contra el coronavirus oficialmente registrada en el mundo por un gobierno, tras seis meses de pandemia y, según los resultados publicados en la revista médica británica "The Lancet", el producto genera anticuerpos y no provoca incidentes adversos.

Días después del anuncio, el primer lote de la vacuna superó las 15.000 dosis y se distribuyó a manera de prueba en distintas regiones de ese país.

El grupo de expertos encontró que dos formulaciones -una congelada y otra liofilizada- de una vacuna que consta de dos partes, son "seguras" porque no identificaron reacciones adversas de gravedad en más de 42 días, e indujeron respuestas de anticuerpos en todos los participantes en un plazo de 21 días.

Los resultados secundarios de los ensayos -no tan relevantes como los primarios- demostraron, según los científicos, que las vacunas producen, en un plazo de 28 días, la respuesta de la denominada célula T, que detecta y mata patógenos invasores o células infectadas.

El fármaco utiliza partículas no vivas creadas a base de adenovirus, dijo Alexander Guíntsburg, director del Centro Nacional de Investigación Gamaleya, el organismo detrás de la vacuna. "Las partículas vivas son las que pueden reproducirse. Las partículas usadas carecen de esa función", puntualizó Guíntsburg en un programa del canal Rossiya 24. Así, las partículas del coronavirus en la vacuna no pueden dañar el organismo, subrayó Guíntsburg.

Según el científico, las partículas del coronavirus pueden causar molestias, porque cuando se inyecta un antígeno ajeno el sistema inmunológico funciona de forma más activa y, en casos como este, el paciente puede experimentar fiebre.

Durante los ensayos clínicos del fármaco, la temperatura de los voluntarios alcanzó los 37 grados y, a veces, los 38. Pero este problema "se soluciona con paracetamol", dijo Guíntsburg.

Los ensayos se llevaron a cabo en dos hospitales rusos con 76 adultos de entre 18 y 60 años, que se aislaron tan pronto se registraron para participar en las pruebas clínicas y permanecieron en los centros médicos durante los primeros 28 días.

Los resultados secundarios de los ensayos (no tan relevantes como los primarios) también llevaron a pensar, según esto, que las vacunas producen, en un plazo de 28 días, la respuesta de la denominada célula T, que detecta y mata patógenos invasores o células infectadas. Entre algunos de los hallazgos, vieron que ambas formulaciones resultaron seguras y se toleraron bien, y entre los factores adversos más comunes figuraron dolor en el lugar de la inyección (en un 58% de los participantes), hipertermia (en un 50%), dolor de cabeza (un 42%), astenia (un 28%) y dolor muscular y de articulaciones (24%).