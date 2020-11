Filosa respuesta de Pablo Echarri a quienes le piden que se dé la vacuna rusa

El actor defendió la Sputnik V y les contestó a quienes intentan imponer miedo por la vacuna rusa a través de las redes sociales

Mientras el Gobierno evalúa la posibilidad de generar confianza y una mejor imagen sobre la vacuna rusa a través de los famosos, algunos como Florencia Peña, Diego Brancatelli y Jorge Rial, ya confirmaron que están dispuestos a darse la dosis de la Sputnik V.

Otro de los que se mostró a favor de esta iniciativa fue Pablo Echarri. En este contexto, sus dichos generaron una gran polémica entre los usuarios de las redes sociales, quienes compartieron su miedo y preocupación. Frente a esto, Echarri no dudó en contestarles via Twitter.

Todo comenzó cuando una usuaria de Twitter oriunda de Rusia y residente en Buenos Aires escribió en Twitter acerca de las críticas que recibió el artista, así como también los duros comentarios de personas opositoras al Gobierno, dada la afinidad del actor con el kirchnerismo.

"Tratan de asustar a Pablo Echarri con la vacuna rusa. Espero que Pablo ya confíe en que solo las cosas buenas le pueden llegar desde Rusia, por Dios", diijo la usuaria en la red social.

Tratan de asustar a Pablo Echarri @echarripablo1 con la vacuna rusa. Espero que Pablo ya confía que solo las cosas buenas le pueden llegar desde Rusia XD — Irina (@Irina_Pavlova) November 9, 2020

Luego de leer a la joven rusa y los comentarios que recibió los últimos días con respecto a la vacuna que preservaría a la población contra el Covid-19, la pareja de Nancy Duplaá lanzó con ironía: "Si la vacuna es tan buena como el vodka y los chocolates rusos a los que me tenés acostumbrado, va a ser un éxito".

Su mensaje provocó reacciones inmediatas. "Serás el primero en probarla, Pablín", indicó una usuaria con emoticones de aplausos y manifiesto de entusiasmo; mientras que otro lanzó: "Primero deberían firmar el contrato de compra, paren de vender humo".

El Presidente anunció que llegarán millones de dosis de la vacuna rusa al país

¿Qué dijeron sobre la vacuna?

La vacuna rusa no deja de ser noticia en Argentina y en el mundo. Después del anuncio del presidente Alberto Fernández acerca de la compra de millones de dosis para la población local y del diálogo con el presidente Vladimir Putin, los expertos a cargo del desarrollo y la distribución del producto hicieron una presentación para América Latina.

Del evento virtual participaron, entre otros referentes, el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa Kirill Dmitriev, y Denis Logunov, vicedirector del Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Este último es quien está a cargo del equipo de desarrollo de la vacuna Sputnik V.

Uno de los datos que más se espera saber acerca de la vacuna rusa, al igual que de los otros desarrollos que se encuentran en curso, es cuándo estarán listos los resultados de las fases de investigación. Este dato es clave para determinar la seguridad del producto y su eficacia al momento de evaluar el desarrollo de anticuerpos.

En este sentido, Denis Logunov, vicedirector del Instituto Gamaleya, aseguró que los resultados preliminares de la tercera fase se publicarán a finales de noviembre. Además, afirmó que el próximo mes ya se podrán conocer esos resultados de manera más segura. De todos modos, adelantó que han tenido "buenos resultados".

La vacuna contra el coronavirus desarrollada en Rusia se llama Sputnik

Los detalles de esta fase de investigación, de acuerdo a lo expuesto por el experto del Instituto Gamaleya, se publicarán en la revista The Lancet. De esta manera, se apunta a tener una secuencia en la divulgación de dicha información, dado que los resultados anteriores también fueron recopilados por dicha revista de divulgación científica.

Sobre los efectos adversos, dijo que "todas las vacunas los tienen, ya que no hay una que sea totalmente segura". Fue así que señaló que la vacuna Sputnik V tiene "efectos adversos estándar", que son dolor en la zona de la aplicación, dolor de cabeza y fiebre. Es importante tener en cuenta que, tal como lo explicó Logunov, estas son respuestas esperables en este tipo de inmunizaciones.

El experto también explicó que con una dosis de la vacuna se vio un aumento de anticuerpos "considerable", que podría dar cierto grado de inmunidad frente al virus, pero que insisten en que se apliquen las dos dosis indicadas para alcanzar el mayor grado de inmunidad posible y una más prolongada duración.

Es importante tener en cuenta que la duración de la inmunidad todavía se desconoce. En las pruebas con animales que realizaron en el Instituto Gamaleya se pudo ver que la inmunidad duraba entre 3 y 6 meses, pero aún no se sabe cuál será el resultado en humanos. Esa información se podrá conocer con mayor precisión cuando estén listos los datos de la fase 3 del estudio.

Según detalló Logunov, quien también estuvo involucrado en el desarrollo de la vacuna contra el virus MERS -que afectó de manera epidémica a Medio Oriente algunos años atrás-, en este desarrollo se logró una inmunidad de un año aproximadamente. Esto obligaría a las personas a vacunarse de manera anual, tal como sucede con otros virus respiratorios, como la influenza por ejemplo.

Para poder determinar cómo se comporta la vacuna contra el SARS-CoV-2 a corto, largo y mediano plazo, los expertos aseguraron que controlarán a los participantes del estudio durante un período de más de seis meses. Solo así podrán determinar qué cantidad de anticuerpos generan a largo plazo, cómo se comporta la vacuna y qué efectos provocaría.

En relación al precio, Logunov aseguró que, si bien Gamaleya no es quien dispone ese tipo de variables, su deseo no es tener una ganancia grande en términos económicos, dado que la verdadera ganancia está en la eficacia que pueda tener la vacuna. Explicó que "en cada precio hay costo, hay mercado, y la vacuna que tiene más eficacia puede imponer su precio", aunque cree que los laboratorios van a controlar ese precio y no se adelantarán a otros.

La llegada a la Argentina

La vacuna Sputnik V está en fase 3 de investigación

Otro de los grandes temas que giran en torno a la vacuna es cómo llegará a la Argentina, si es posible que se alcancen las dosis mencionadas por el presidente Fernández y cómo será su distribución.

Ante la pregunta sobre si es posible que lleguen 25 millones de dosis entre los meses de diciembre y enero, Kirill Dmitriev aclaró que "uno de los elementos clave es la aprobación por parte del ente regulador argentino", que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Hizo hincapié en que cada país tiene su ente regulador, que a su vez tiene una serie de protocolos y reglas a seguir para poder ingresar una vacuna al país y que se encuentre aprobada para su aplicación en forma masiva. Dmitriev señaló que esperan que "se apruebe rápidamente", ya que eso es lo que "determinará el plazo en el que la vacuna pueda llegar al país".

La producción de la vacuna

Tal como se había adelantado, el Instituto Gamaleya, en Rusia, solo se encargará de la producción local. Esto significa que en la Federación Rusa solo se fabricarán las vacunas destinadas a la población de dicho país.

El resto de las inmunizaciones, destinadas a todos los países que quieran aplicarla a sus habitantes, tendrán cuatro lugares de producción: Brasil. China, India y Corea del Sur.

Estos países serán los encargados de fabricar este producto y de distribuirlo en otras naciones del globo. Cabe mencionar que, según lo que explicó Kirill Dmitriev, director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, "estos países tendrán la capacidad completa de producción para febrero del año próximo".

A la Argentina, entonces y como ya se mencionó, la vacuna llegará desde estos lugares, y no desde Rusia propiamente dicho.

Kirill Dmitriev aseguró que "el instituto controla la producción de la vacuna en todos los países". Esto significa que "deben pasar [los laboratorios] por muchos procesos y protocolos" para que su producción sea aprobada.

De hecho, aclaró que han entregado toda su tecnología y plataformas para inspeccionar ese desarrollo de las vacunas, dado que ponen "mucha atención en la seguridad, la corrección y la calidad en todos los niveles". En ese sentido, puntualizó que "si la vacuna tiene algunas diferencias entonces no será comercializada", dado que eso pondría en riesgo la seguridad de quienes se apliquen ese producto y, en última instancia, a la salud pública local.