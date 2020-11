Manuel Antelo: "Si Argentina en algún momento se estabiliza, voy a volver, pero no creo que suceda en estos momentos"

El empresario argentino acaba de inaugurar el complejo Car One en Uruguay y relató los detalles y planes de la empresa para el futuro en ese país

Car One Uruguay abrió sus puertas al público el viernes, y a la inauguración asistió el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou; y el empresario argentino titular de la empresa, Manuel Antelo.

"Estamos orgullosos de trasladar este modelo de negocios al Uruguay, que sin lugar a dudas contará con el mismo éxito que posee en Argentina, brindando a su vez, una experiencia de compra de los servicios en movilidad tan original como eficiente para el público local", expresó Antelo en una entrevista con Autoblog.

Ubicado en Ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros, Car One Uruguay es el primer megacentro de automóviles del país. El lote de 14 hectáreas requirió para esta primera etapa una inversión de 100 millones de dólares, incluyendo 12 concesionarios con servicios de venta y posventa, locales de bancos, aseguradoras, artículos para el hogar y la oficina, así como de accesorios automotrices, 400 vehículos usados para ser comercializados, 16 locales gastronómicos, una estación de servicio Ancap y un supermercado Tienda Inglesa.

La última fase del proyecto consiste en un predio residencial de 200 departamentos, cuya construcción comenzará también el próximo año. En total planea crear 500 puestos de trabajo directos.

Antelo es fundador y presidente del Grupo Antelo, así como del Grupo Car One, propietario del Grupo Santa Rosa (Renault, Nissan, Changan y JMC) y el dueño de la planta Nordex. En la Argentina, Antelo sigue siendo el socio mayoritario de Car One, además de contar con la representación oficial de la marca japonesa Mitsubishi y de las chinas Changan, Haval y Great Wall.

El empresario aseguró a Autoblog que el proyecto de llevar este exitoso modelo a Uruguay comenzó en el año 2013, ya que le habían propuesto este mismo proyecto y necesitaba conocer la opinión de la Intendencia de Canelones "Elegimos Canelones porque es un espacio que necesitaba ser grande, con unas 15 hectáreas en promedio. Entonces nos interesaba que también estuviera lo más cerca posible a Montevideo, con el problema de que en ese departamento no hay predios tan grandes como para llevar a cabo esto. Entonces como esta zona está desarrollándose muy rápidamente hacia el Este, era lo más lógico" dijo el empresario.

Se inauguró el complejo Car One Uruguay

En 2013 el empresario compró el predio y otro en Santa Rosa en 2015, con la representación de Renault y Nissan para Uruguay. También, tras vivir un año en el vecino país, se quedó con la representación de JMC y Changan en ese mercado.

Por eso se demoró la puesta en marcha de Car One Uruguay. "Junto a mi primo, Omar Daneri, que es el CEO del grupo, nos decidimos a atacar una cosa a la vez. Una vez que compramos eso, en ese mismo momento, también compré el 20% de Nordex, con la posibilidad o cláusula de adquirir el 80% restante, si conseguía desarrollar negocios para la planta. Hoy tengo el 100% y ejercí el llamado hace dos años atrás, con el objetivo de poner a Nordex en el mapa internacional como una planta "State of the Art" específica para utilitarios, porque son volúmenes más chicos, y para exportar a toda Latinoamérica. Hoy mientras hablamos, se están instalando robots de pintura para la producción de la Ford Transit en 2021, por ejemplo", dijo Antelo.

"Eso es inédito para Uruguay. Y tenemos unos planes futuros de los que no podemos decir nada aún. En poco tiempo vamos a tener trabajando 500 personas en Nordex. Recién cuando todo esto estaba en marcha por su cuenta, ahí pudimos retomar el proyecto de Car One a fondo. Acá la inversión va a ser la más grande, porque son 100 millones de dólares en total, de los cuales 35 millones ya están puestos en lo que inauguramos hoy", sentenció.

Contó también que uno de los principales apoyos que recibió de parte de los representantes e importadores fue de la familia Lestido (Volkswagen, Audi y Man) en 2013: "Eso fue muy importante, porque hizo que el resto viera que no era una idea descabellada, sino que una de las empresas más grandes del rubro, como es Volkswagen, estaba adentro desde el vamos."

"También al nosotros tener a Renault y Nissan, queríamos demostrar que esto es un proyecto democrático, las tratamos a todas por igual, incluidas las marcas que tenemos en el grupo. Esto fue fundamental porque sacamos a todo el mundo de la zona de confort en el rubro desde que estamos nosotros en Uruguay. Por suerte, han acompañado e invertido y todos están entusiasmados", expresó.

Por último, relató que Uruguay es un país en donde se ha sentido a gusto y que conoce desde chico por ir a veranear a Punta del Este. Indicó que en ese lugar se vive una calidad de vida que no es típica de la región y que por eso se instaló allí con su mujer en 2014.

"La civilidad de Uruguay es extraña de ver. Hay mucho respeto por el otro, por las instituciones, es estable económicamente y libre en el movimiento de divisas. Hay muchos atractivos para vivir e invertir y no es muy difícil tomar esa decisión. Es un país que cuando uno lo compara con otros de Latinoamérica, gana en todas las comparaciones. Está número uno en todo, en democracia, en repartición de la torta económica, en calidad de vida, en calidad medioambiental, es maravilloso", dijo para elogiar a la vecina nación.

Por otra parte, al referirse a sus inversiones en la Argentina mencionó: "Argentina es un país que tiene mucha inestabilidad constante, eso ya lo sabemos. Yo soy un inversor y un emprendedor. Si Argentina en algún momento se estabiliza y tiene un rumbo, voy a volver. Pero no creo que suceda en estos momentos. Y creo que no es tampoco el momento de hacer cosas allá. Está más en el momento de quedarse standby. En cambio, en Uruguay siempre es el momento de invertir."

Al describir el clima de negocios en Uruguay aseguró que al instalarse allí vio que estaba todo por hacer, y que por eso modernizó y cambió la estética de las concesionarias de Renault y Nissan.

"Vi que había una oportunidad acá y estoy convencido que existe. Esto que tenemos hoy en Car One Uruguay va a hacer que todo se modernice y que genere un benchmark, y no va a quedar otra que el mercado tendrá que ir hacia arriba", anticipó Antelo.

Consideró que lo que si es más complejo en Uruguay es el mercado de autos usados, ya que los titulares que venden no tienen demasiada liquidez y las expectativas se reducen a venderlo mediante un aviso en el diario o en Internet. "Nosotros vamos a comprar todos los autos, sin importar nada. Los pueden dejar como parte de pago por otro usado, por uno 0km de cualquiera de las marcas que tenemos acá, dejarlos en consignación para que lo vendamos con garantía o directamente llevarse el dinero para su casa, sin tener que comprarnos otro auto. Pienso que tenemos otra oportunidad acá porque en el mercado no hay nada parecido", agregó el empresario argentino que estima vender en el vecino país unos 400 o 500 autos usados por mes por mes, alcanzando así un market share del 6% del mercado.

Por último, no descartó sumar nuevas marcas si se presta la oportunidad pero aseguró que por el momento se enfocarán en crecer orgánicamente.