Atención si te vas de vacaciones: esto tenés que hacer si vos o un familiar se contagian de Covid-19

El Gobierno que encabeza Axel Kicillof publicó los protocolos a llevar a cabo en caso de positivos confirmados o sospechos durante esta temporada

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó el protocolo para los casos por Covid-19 positivos confirmados o sospechosos durante la temperada de verano en los centros turísticos bonaerenses.

El protocolo es para los turistas y viajantes que sean casos sospechosos o confirmados por coronavirus durante su estadía veraniega.

Si una persona durante el viaje o la estadía en el centro turístico en el que se encuentre tuviera síntoma compatibles con el coronavirus deberá actuar de la siguiente manera:

- Aislamiento preventivo de personas sintomáticas hasta su atención u orientación por personal de salud.

- Proveer a la persona sintomática un barbijo quirúrgico y elementos para la higiene respiratoria y de manos.

- Brindar un espacio separado para su aislamiento hasta su atención médica.

- Designar una persona para asistir al caso hasta su atención, quien también deberá estar provista con un barbijo quirúrgico.

- Comunicar a la línea 148 o al prestador de salud del turista para su atención y orientación ante personas que desarrollen síntomas durante un viaje.

- El conductor o acompañante deberá comunicarse con la línea 148 a los efectos de recibir las instrucciones respecto del pasajero enfermo y el resto del pasaje para definir el sitio de atención más adecuado.

- Reforzar el lavado de manos, y la desinfección de las superficies del entorno hasta el arribo al sitio definido. Aislamiento de personas clasificadas como casos sospechosos o confirmados posterior a la atención médica u orientación por personal de salud. El viajero o turista deberá realizar aislamiento hasta finalizar el período correspondiente en caso de confirmación o hasta el descarte de la enfermedad.

- Si el turista se encuentra en condiciones clínicas y cuenta con medios propios para trasladarse deberá regresar a su lugar de residencia habitual para completar el período de aislamiento. Para este traslado dispondrá de un período de 24 horas para circular.

- Si no cuenta con los medios o no se encuentra en condiciones que impiden el retorno a su domicilio habitual, el Municipio deberá alojarlo en centros de aislamiento extrahospitalarios hasta completar el período de aislamiento del grupo.Los casos no podrán permanecer en hoteles y alojamientos. Las autoridades sanitarias locales deberán garantizar que el caso se encuentre debidamente notificado especificando el domicilio habitual vinculado al caso y el sitio de alojamiento en el campo Ámbito de Concurrencia dentro de los antecedentes epidemiológicos de la ficha del caso del SNVS.

Protocolos en alojamientos, playas y campings en la Costa

Alojamientos, playas y balnearios, campings, establecimientos de turismo rural, agencias de viaje, parques temáticos y atraciones en la provincia de Buenos Aires deberán aplicar 13 protocolos a partir del 1 de diciembre, cuando comience la temporada veraniega .

Estos procedimientos, establecidos por el ministrio de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica, incluyen guías para los sectores de la actividad turística y constituyen medidas generales focalizadas en el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el uso de tapabocas para la realización de cualquier tipo de actividad.

Hoteles y alojamientos: sin espacios comunes

En el caso de los alojamientos, no se habilitarán espacios comunes, como sala de estar, salones de usos múltiples o de juegos.

Los desayunos y comidas incluídas en la tarifa deberán suministrarse en la habitación o en la modalidad "para llevar": podrán ser consumidas en el desayunador o comedor del hotel, siempre y cuando se cumpla con el aforo del 30%, distanciamiento social y condiciones de higiene y desinfección.

La climatización de los espacios comunes se deberá realizar exclusivamente con ventilación natural para garantizar la renovación del aire con ventilación cruzada. El uso de aires acondicionados de tipo split o ventana estará permitido en las habitaciones donde se encuentran los grupos de convivientes, pero no los aires acondicionados centrales.

En la playa: distanciamiento, tapabocas y desinfección

En el caso de los balnearios, no estará permitida la realización de actividades deportivas grupales o recreativas en la que no pueda garantizarse la distancia preventiva de 2 metros entre personas.

La distancia mínima entre sombrillas deberá ser de dos metros y la capacidad máxima por sombrilla y por carpa será determinada por cada municipio.

Las piscinas podrán funcionar solo al aire libre y con un sistema de turnos que garantice un aforo del 30%.Tampoco estarán habilitados los gimnasios en los balnearios, ni el sector de juegos infantiles.

En las playas públicas, a las medidas generales de distanciamiento y uso de tapabocas se sumará la desinfección periódica de los sanitarios públicos, que deberá ser garantizada por los gobiernos municipales.

También deberá proveerse lugares adecuados para lavado de manos con agua y jabón (dispensador de jabón líquido/espuma, toallas descartables o secadores de manos) y alcohol al 70%, ubicados a una altura no mayor de 1,20 m para garantizar su alcance por todas las personas.

Los campings, parcela de por medio

En cuanto a los campings, su funcionamiento estará habilitado con un aforo del 50%, permitiendo el acampe parcela de por medio.

En el caso de las mesas, piletas de lavado y parrillas o fogones se podrán utilizar respetando la distancia social mínima de 2 metros entre personas que no pertenezcan al mismo grupo conviviente.

El uso de baños y vestuarios estará determinado por un sistema de turnos para evitar aglomeraciones y los espacios de juegos y canchas deportivas no estarán habilitados.

El Gobierno informó que estas medidas regirán desde el 1 de diciembre cuando se habilite la temporada veraniega que se extenderá hasta el 4 de abril de 2021.