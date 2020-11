Rating: MasterChef Celebrity y Cantando 2020 recordaron a Maradona

Aunque el conductor Santiago del Moro evitó en todo momento mencionar a Maradona por su nombre, sí se hizo eco del dolor ante su muerte

El 25 de noviembre de 2020 será recordado como el día que falleció uno de los argentinos más famosos en el mundo. La noticia de la muerte de Diego Maradona obligó a los canales de la TV abierta porteña a modificar gran parte de su programación.

Durante la tarde y la noche hubo emisiones especiales de los noticieros y programas sobre el tema. El horario estelar del miércoles fue diferente porque Telefe levantó Fuerza de mujer y extendió Telefe Noticias que llegó a un pico de 13,4 en el momento del aplauso a Maradona a las 22.00. eltrece optó por dejar su grilla como de costumbre y Bienvenidos a bordo llegó a una marca máxima de 9,4.

A las 22.30 llegó el turno de MasterChef Celebrity que luego de un mensaje de condolencias para Claudia Villafañe comenzó con la gala de repechaje. Ignacio Sureda, Patricia Sosa, Moldavsky, Rocío Marengo y Boy Olmi compitieron en búsqueda de una segunda oportunidad.

El Cantando 2020 también recordó a Maradona y luego pasó a la dinámica del certamen con Luisa Albinoni, Cachete Sierra y Claribel Medina. El concurso de cocina lideró la noche con un pico de 17,3 de mientras que eltrece llegó a marcar 9,3 puntos. Luego ambos canales dieron paso a sus respectivos noticieros de medianoche para tratar la muerte del ex futbolista.

MasterChef Celebrity: Santiago del Moro dio el pésame a Claudia Villafañe

Aunque es de público conocimiento que MasterChef Celebrity se graba con semanas de anticipación a su salida al aire, la muerte de Maradona llevó a cambiar la configuración del programa que cada noche encabeza el horario estelar en la pantalla de Telefe.

Luego de una sobria introducción en la que solo se vio el logo del ciclo, Santiago del Moro apareció en cámara para dedicarle unas palabras al ex futbolista fallecido así como también a su exmujer Claudia Villafañe, participante en el concurso.

"Buenas noches, es muy difícil para mí estar aquí parado -comenzó Del Moro-. Estoy en representación de un montón de compañeros y compañeras que trabajamos todos los días, que hacemos este programa que gusta tanto a la familia argentina. Hoy es un día muy especial, es un día de duelo nacional, murió "El Diego" y como todos sabrán, aquí en este programa prácticamente todas las noches brilla Claudia Villafañe".

Como es el tiempo del repechaje, donde los eliminados regresan para una posible vuelta al elenco estable, los concursantes habituales (entre ellos Villafañe) no participan durante esta semana. Si no se habría dado esa circunstancia, hubiera sido raro ver a la madre de Dalma y Gianina en competencia como si nada hubiese pasado.

De todos modos, la producción del ciclo se vio en la obligación de enviarle un mensaje de apoyo a la concursante en este momento de dolor: "Queremos estar junto a ella, junto a su familia, y arrancar el programa de esta manera, simplemente dándole el pésame y diciéndole que también estamos, al igual que ustedes consternados con la noticia de la muerte del 10".

Aunque el conductor evitó en todo momento mencionar a Maradona por su nombre, sí se hizo eco del dolor ante su muerte: "Lo vamos a amar en cuanto a lo deportivo y, seguramente, el duelo va por dentro de cada uno de los argentinos que está ahí del otro lado. Es un día del que no nos vamos a olvidar nunca más".

Cantando 2020: Luisa Albinoni recordó a Maradona

Luego de que una apertura muy especial, dedicada a Maradona en el día de su muerte, llegó el momento de presentar a la primera concursante de Cantando 2020. "Es un día que hubiera preferido saltear. Es inevitable estar triste. Tengo muchos recuerdos. Los que estuvimos un poquito cerca de él sabemos que fue un ser maravilloso", expresó Luisa Albinoni.

Emocionada, la actriz continuó: "Con él y Moria (Casán) filmamos Te rompo el rating". Y su antigua compañera de elenco y hoy jurado del concurso, agregó: "Fue la primera película que hicimos para todo público. Filmamos con él en la cancha de Argentinos Juniors. Yo hacía de una reportera y el Gordo (Jorge Porcel) hacía de 'Catrasca' y lo interrumpía cada vez que iba a hacer un gol".

Albinoni agregó en su relato: "Me relacioné con él cuando fui 'Chica de Boca', en 1981. Tuve esa oportunidad de representar al club de mis amores, como buena hija de genoveses. Y no me puedo olvidar de Dieguito en la cancha ese día. Me dijo: "Escuchá esto, Luisa. No te lo olvidás nunca", refiriéndose a la hinchada. Escuchar a esas voces ensordecedoras era muy emocionante", explicó, al borde del llanto.

"Fue un tipo maravilloso. Le quiero mandar un beso muy especial a Dalma, que fue compañera mía en el teatro, y a todos los familiares. Lo único que quiero decirle a Diego es: ¡Gracias por tanta alegría! ¡Gracias por tanta felicidad!", concluyó.

Entonces, llegó el momento de cantar. Junto a su compañero, Lautaro Rodríguez, la actriz interpretó una versión de "Volare", de los Gipsy Kings. Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (6).

"Ha sido difícil concentrarse para todos. Es un punto a favor para ustedes. Lo que estoy observando es que los participantes están dando más de lo mismo. Es la meseta previa al final y es la más delicada. Hay que buscar formas nuevas... Van a tener que acudir todos a su ingenio. Hay que jugar más y encontrar caminos nuevos. Lo veo en todos los equipos. Eso pasa, pero hay que pasar por ahí e ir para arriba de nuevo. Fue una noche especial", expresó la jurado.

Karina "La Princesita" (6) indicó: "A mi no me resultó muy interesante. Sacando a Lautaro que siempre está correcto, sentí que Luisa se puso a cantar contenta una canción en una fiesta. No vi a dos profesionales. Lamento si no lo comparten, pero lo vi así".

El dueño del voto secreto, Oscar Mediavilla, expresó: "Hay que entender que no estamos todos muy contentos y debe ser difícil para ustedes hacernos conmover. Estuvieron bien".

Por último, Casán (8) indicó: "Salir de estos climas de emoción es difícil. Los vi bien. Siempre traen alegría, se miran bien, se complementan. Se aprendieron la coreo, y eso en una meseta como la que están atravesando todos, me parece valorable. Siempre lo hacen con alegría y eso a mí me gusta".

Como todos los participantes, Luisa y Lautaro debieron enfrentarse luego con el bolillero que, en esta ronda, decide si se les suman o se les restan puntos al azar. La suerte, en este caso, quiso que se les restaran 3 puntos y por eso quedaron con la tercera calificación más baja.