Mariano Closs se emocionó al aire: ¿qué dijo sobre Maradona?

El conductor y relator se mostró este lunes todavía conmocionado por la muerte de Diego Maradona, luego de los homenajes que se vieron en todo el mundo

Mariano Closs se mostró aún muy conmocionado este lunes por la muerte del "Diez" y los homenajes que se realizaron en su nombre en todas las canchas del mundo.

Según expresó el conductor y relator, no pudo concentrarse en los partidos de la fecha del futbol argentino: "No me pude escapar este fin de semana de lo emocional, porque además, está dado en el amor que tiene toda la gente, el medio. Uno cuando ve la televisión, no había una sola persona que no sintiese lo que sucedió".

¿Qué significó Maradona para el Mundo entero?

"Yo quiero tratar de comprender lo que significó este hombre. La pelota ya existía. Los treintañeros, los veintipico, ¿qué vieron? ¿Cómo puede ser que Mbappé, Neymar, que el mundo entero haga una referencia sobre esta persona?", expresó Closs en el programa que conduce en ESPN.

A pesar de esta tristeza y emoción que mostró el conductor, dijo que le hace feliz "cómo el mundo entero, se rinde a los pies" de la figura de Maradona, y también habló sobre la "situación de hipocresía" que existió toda la vida alrededor de la figura del "mejor del mundo".

"A Diego, en los dopings, ¿nunca le habían mostrado nada? ¿Siempre estuvo limpio cuando jugaba en sus equipos y en la Selección Argentina? (...) Ahí te das cuenta que el mundial de Estados Unidos, fue una trampa", dijo Mariano Closs.

Maradona en el mundial de Estados Unidos de 1994

y agregó: "La imagen, luego, marca como el propio (Josep) Blatter lo premia como el hombre (NdeR: Maradona fue votado como el mejor jugador del siglo por los hinchas). ¿Y si fuiste vos mismo el que lo echaste de una copa del mundo exponiéndolo a que lo suspendan? Como Italia mismo, que juntado con la Camorra lo mandan para la Argentina. ¿O los tenistas están todos limpios?", comparó el conductor.

Para cerrar, Closs dijo que Maradona "es un cuento" porque "no pudo haber sido real este hombre y su vida". "Estaba gordo así, y a los quince minutos estaba flaco. Era un genio. Iba a la cinta y sabía lo que tenía que hacer. Iba a trotar y corría y se preparaba y era lo que vimos: musculoso, fibroso, impecable", graficó.

La emoción en los relatores: esto dijo Víctor Hugo Morales

Víctor Hugo Morales fue el relator que le puso voz, tal vez la más emocionante, al gol segundo gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial de México '86 y quedó impregnado en la memoria aquel "barrilete cósmico" con el que describió la genialidad del "10".

Victor Hugo Morales, conductor de C5N

Ahora, con el fallecimiento del ex capitán y entrenador de la selección argentina, Victor Hugo, en la pantalla de C5N minutos después del entierro del "Diez", relató su paso a la eternindad: "Yo me permito pensar a través de esta música que soñaba con un gol de Maradona, el gol a los ingleses, pero se me había ocurrido de otra manera. Se me había ocurrido decir que de pronto Diego empezaba a levantarse y se iba cinco metros por arriba del césped. Era una aureola dorada y se metía en el Cielo. El gol era que se convertía en una estrella. Elijamos una estrella y que sea Diego para siempre".

"Ahí está lo último que vamos a ver de Diego sobre la tierra. Ahoga la emoción... Así caminó hoy el país: lentamente, apesadumbradamente", expresó Víctor Hugo durante la transmisión a las 19.30 de este jueves.

"Millones de argentinos sintieron eso mismo de ese núcleo de personas cercanas, los allegados, familiares que pudieron estar hasta el último instante y tocar el féretro por última vez antes de perderlo de vista", insistió el periodista, sobre todo a la luz de lo que fue la jornada de este jueves, cuando una multitud rodeó la Casa Rosada y hasta llegó a meterse adentro en el afán de despedirse del Diez, que fue velado allí.

"Diego, adiós. Pero un 'adiós' fortalecido por tantos y tantos recuerdos, un 'adiós' que se relaciona con lo mejor de cada uno de nosotros. Que funciona perfectamente con el amor que tenemos por el fútbol y con lo que significa la adoración, el respeto y la consideración por los que han luchado. Y Diego fue el artista y el luchador", senaló Víctor Hugo.