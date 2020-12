¿Quién es el médico que abraza a un anciano con Covid-19 en la foto que se volvió viral?

"Estaba llorando": la foto de un médico estadounidense con guantes, tapabocas y visera abrazando a un paciente adulto mayor se volvió viral en las redes sociales, símbolo de la desesperación de las víctimas de la Covid-19 y la compasión de los trabajadores de la salud.

La foto fue tomada el jueves, Día de Acción de Gracias, la fiesta más popular en los Estados Unidos, en el United Memorial Hospital en Houston, Texas, por un fotógrafo de la agencia Getty.

Joseph Varon, jefe de personal del hospital, contó al canal CNN el lunes que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) cuando vio a un hombre de cabello blanco levantarse de la cama y tratar de salir de la habitación. "Estaba llorando", dijo Varon. "Así que me acerco a él y le pregunto: '¿Por qué llora?'".

"Y el hombre dice: 'Quiero estar con mi esposa'. Así que lo agarro y lo abrazo", añadió el médico, que dijo no saber que en ese momento lo estaban fotografiando. "Sentía mucha pena por él. Me sentía muy triste, al igual que él".

Varon dijo que la hospitalización en una UCI de Covid-19 es "difícil", más aún para los ancianos que se sienten solos y se ven rodeados de personas con "trajes espaciales". "De hecho un paciente trató de escaparse por la ventana el otro día. Están tan aislados que quieren irse. Es muy triste".

As you can see from this photo taken by @GettyImages Dr. Varon shows compassion for all when you walk through the doors of our hospital. Thank you for leading our staff with excellence and continuing to provide the best care for all individuals in the Houston community. pic.twitter.com/Q3O8iBPNQu — United Memorial Medical Center (@HoustonUmmc) November 30, 2020