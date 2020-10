Una esperanza contra el coronavirus: EE.UU. aprueba el primer tratamiento para el COVID-19

Se trata del primer y único tratamiento aprobado por la agencia reguladora norteamericana FDA para COVID-19 en los Estados Unidos

Estados Unidos aprobó al remdesivir de Gilead Sciences como el primer tratamiento contra COVID-19. Lo hizo a través de la agencia reguladora de medicamentos FDA.

"Veklury (nombre comercial del remdesivir) es el primer y único tratamiento aprobado por la FDA para COVID-19 en los Estados Unidos", indicó la web de la biotecnológica, que asegura que reduce el tiempo de recuperación en 5 días en pacientes hospitalizados.

El remdesivir ya había sido autorizado como tratamiento de emergencia contra la enfermedad COVID-19.

Y, en tercera fase de sus ensayos clínicos de doble ciego, era considerado uno de los tratamientos más prometedores para combatir los efectos de la enfermedad pandémica.

"La rapidez y el rigor con que hemos alcanzado este hito reflejan el compromiso compartido de Gilead, los organismos gubernamentales y los investigadores de los ensayos clínicos para avanzar en nuevas opciones de tratamiento para los pacientes en la lucha contra el COVID-19", ha reconocido públicamente Daniel O'Day, CEO de la compañía a través de Twitter.

EE.UU. aprobó al remdesivir de Gilead Sciences como el primer tratamiento contra COVID-19

Cómo actual el remdesivir

El remdesivir, como antiviral, actúa deteniendo la replicación del SARS-CoV-2 —nombre científico del nuevo coronavirus—. También se ha probado contra múltiples patógenos virales emergentes como el ébola, el SARS de 2002 y el MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio).

Según refleja el comunicado de la compañía, el remdesivir está indicado para tratar tanto a pacientes adultos como pediátricos —a partir de 12 años y con, al menos, 40 kilogramos—.

Reduce en 5 días la recuperación de los pacientes hospitalizados y tiene solo, como reacción adversa más frecuente, náuseas —uno de los síntomas de COVID-19—.

"La disponibilidad de un tratamiento rigurosamente probado que puede acelerar significativamente la recuperación y ofrece otros beneficios como tasas más bajas de progresión a la ventilación, brinda a los pacientes hospitalizados y sus familias una esperanza relevante y ofrece a los proveedores de atención médica una herramienta fundamental para atender a los pacientes que lo necesitan", ha reconocido el experto Barry Zingman, profesor de medicina en Albert Einstein College of Medicine y Montefiore Medical Center, Nueva York, EEUU.

Sin embargo, a pesar de su reconocimiento, la Organización Mundial de la Salud cree que el remdesivir —y otros fármacos en prueba contra el SARS-CoV-2— no es efectivo para reducir la mortalidad del nuevo coronavirus.

Remdesivir está indicado para tratar tanto a pacientes adultos como pediátricos

"Estos regímenes de remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir e interferón parecían tener poco efecto sobre la mortalidad hospitalaria", recoge el informe de Solidarity de la OMS consultado por Financial Times.

De hecho, médicos de la planta de COVID-19 del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, han reconocido que habían dejado de utilizarlo en hospitalizados porque "apenas funcionaba" —por el contrario de en los casos leves—.

Asimismo, un estudio publicado por Journal of the American Medical Association evidenció el remdesivir no mejoró significativamente los resultados de los pacientes que lo tomaron durante 10 días.

Pero, de acuerdo con Gilead, los datos emergentes parecen inconsistentes con evidencia más sólida de múltiples estudios controlados aleatorios que validan el beneficio clínico de remdesivir. Más, ahora, su aprobación como tratamiento.