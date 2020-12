Se filtró un duro audio de la psiquiatra de Maradona y allanaron su consultorio

En medio de los conflictos legales por la muerte de Maradona, salieron a la luz algunos audios de la psiquiatra del astro del fútbol

La atención médica que recibía Diego Maradona en su domicilio, tras haber soportado una delicada operación, se encuentra ahora bajo la lupa de la Justicia y de la opinión pública.

En este contexto, se filtraron audios reveladores entre su psiquiatra Agustina Cosachov y el médico Leopoldo Luque, uno de los implicados y señalados en la causa del fallecimiento de Maradona después de las declaraciones de Dalma y Gianinna.

En la conversación que evidencia el audio, la especialista le comentó su disconformidad sobre el tratamiento clínico que estaban haciendo sobre Maradona, el cual no iba en concordancia con el tratamiento psiquiátrico que estaba realizando Diego y por este motivo, fue duramente criticado.

"Esta mina Forlini, la que pusieron para auditar y controlar todo, es como que no me quería pasar los informes de los médicos, no quería que me comunique con ellos para dar una opinión. Estaba muy pendiente que si los médicos de ellos, indicaban o sugerían una medicación, hay que mandar a un clínico para que lo vea y le haga un seguimiento", afirma Cosachov en el audio.

La muerte de Maradona dejó muchos interrogantes sobre cómo se manejaron puertas adentro su situación de salud. "Dijeron que iba a ser una internación domiciliaria seria, ahora que son cuidados personales, todo bastante desprolijo, no me gusta como se están manejando pero bueno aunque sea que nos pongan un médico clínico coherente", alerta la psiquiatra.

Sin embargo, también trascendió el Diez se cayó y nadie lo asistió lo cual resultó letal y terminó falleciendo a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio del que no hubo vuelta atrás, a pesar de que la operación de cabeza había salido bien.

Allanaron el domicilio y el consultorio de la psiquiatra

La casa y un consultorio de Agustina Cosachov, la psiquiatra de Diego Armando Maradona, fueron allanados este martes por los investigadores de la muerte del exastro futbolístico, informaron fuentes judiciales.

Los procedimientos eran encabezados por los fiscales y realizados por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro, con apoyo de Policía de la Ciudad, en el barrio porteño de Palermo.

El primero de los allanamientos era en el domicilio particular de la profesional, en un edificio de la calle Guise, donde la autoridad judicial presente es el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari.

Cosachov, la psiquiatra que atendía a Maradona

El otro procedimiento era dirigido por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, y se desarrollaba en el consultorio de la psiquiatra, ubicado a tan solo cinco cuadras de su vivienda particular, en la calle Soler, también del barrio porteño de Palermo.

Fuentes judiciales indicaron que al momento de iniciar los allanamientos, Cosachov no se encontraba en ninguno de los dos sitios, pero que iría a presentarse a su casa.

La idea de los fiscales es hacer lo mismo que el domingo cuando allanaron la casa y el consultorio del médico neurólogo del "10", Leopoldo Luque, por lo que se espera que se secuestren teléfonos celulares, computadores y documentación medica referida al paciente.

Una fuente judicial anticipo Télam que si bien el día del fallecimiento de su paciente se le tomó a la psiquiatra una declaración testimonial porque fue una de las personas presentes en la casa, hoy su situación cambiará, y también "se le leerán los derechos y garantías" contemplados para los imputados en los artículos 60 y 162 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Cosachov junto a Luque, son los profesionales médicos que firmaron la externación de Maradona de la Clínica Olivos luego de su cirugía de un hematoma subdural en el cerebro, y los fiscales tienen en la mira también su actuación y responsabilidad en la internación domiciliaria armada en la casa de un country San Andrés, de Tigre, donde el exjugador y entrenador murió el miércoles pasado de un edema agudo de pulmón producto de una cardiopatía severa.