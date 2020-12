La influencer Nati Jota justificó sus tuits racistas y discriminatorios: "Quería sumar seguidores"

"Tenía 15, era una estúpida. La sociedad era estúpida. Quizás era socialmente aceptado hacer esos chistes", se defendió la influencer

A raíz del escándalo por la viralización de los tuits discriminatorios de los jugadores de Los Pumas, varios usuarios de las redes sociales se pusieron a investigar el historial de Twitter de algunos famosos y Nati Jota no salió para nada beneficiada.

"#YoNoDiscrimino tengo followers negros y no los bloqueo", "Matar chicas lindas y flacas debería no solo ser legal, sino ser un trabajo pago", "Ahora que aumentó la yerba, los pobres van a tener todavía más hijas", son algunos de los repudiables posteos que ubicaron a la influencer en el ojo de la tormenta.

Algunos de los tuits del 2010

En otro tuit, la influencer le pedía a la empresa BlackBerry que cambiara el nombre a WhiteBerry porque "el negro es de raza inferior".

Al ver las repercusiones en su contra, la expanelista de "El show de los escandalones" salió a pedir disculpas a través de su cuenta de Instagram. "Amanecí como el culo porque de repente me están matando por tuits viejos", empezó la influencer y remarcó que en el momento en el que hizo las polémicas declaraciones tenía quince años. "La moda en ese momento era humor negro, que ahora es cuestionable y como yo quería sumar seguidores, entré en esa", agregó.

Además, aseguró que siente vergüenza al leer lo que había escrito, pero que era consciente de que en cualquier momento podían salir a la luz. "Son todos unos caraduras en levantar el dedo, exponerme y tratar de cancelarme, porque pasó hace diez años, culturalmente y socialmente había un montón de cosas permitidas que por suerte ya no lo están", se justificó.

En referencia a otros escándalos del estilo, en el que se juzgo públicamente a distintos personajes por comentarios del pasado, la influencer explicó por qué nunca salió a hablar al respecto. "Yo tengo tuits chotos también, pero no soy mala persona. Por eso nunca le levanté el dedo a nadie. Tengo conciencia social. Hacía chistes con temas del orto. Y nadie está libre, pero hoy hay un registro muy evidente de lo que decíamos o pensábamos", cerró visiblemente angustiada por las críticas que está recibiendo en las redes sociales.

Los tuits que comprometieron al capitán de Los Pumas

Los mensajes salieron a la luz luego del video en el que el capitán del seleccionado argentino de rugby, Pablo Matera, encabezaba un pedido de disculpas por la falta de homenaje de Los Pumas a Diego Maradona y que recibió una catarata de críticas.

La disculpa se difundió a través de un video que publicó la Unión Argentina de Rugby (UAR) después del escándalo y, minutos después, comenzaron a circular a través de redes sociales, viejos tuits con contenido xenófobo y racista que se viralizaron rapidamente y recibieron un repudio generalizado.

Matera tiene 27 años y se formó en Alumni. Es capitán de Los Pumas desde que asumió Mario Ledesma y jugó dos mundiales (Inglaterra 2015 y Japón 2019). Además, tiene largos antecedentes representando al seleccionado en campeonatos juveniles.

Las capturas de los tuits se viralizaron de manera inmediata y en Twitter estallaron las críticas para el capitán argentino, que inmediatamente cerró su cuenta. Además, aparecieron tuits del rugbier Guido Petti, también integrante del plantel de Los Pumas, de 26 años y formado en el SIC. En los mismos se burla y habla de manera despectiva de una empleada doméstica. Los posteos, como los de Matera, son de hace ocho años atrás.

Este incidente, trajo a colación un evento que tuvo lugar en febrero de 2015 cuando Matera firmó contrato profesional con la UAR junto a otros doce jugadores, pero días después protagonizó un fuerte incidente en el boliche La Colmena, en Pilar. Allí, el tercera línea surgido de Alumni fue filmado en la madrugada del sábado mientras mantenía una pelea infringiendo tanto las cláusulas estipuladas en su contrato con la entidad, como las normas de conducta que exige el hecho de representar al seleccionado.

Finalmente, la UAR resolvió suspender por tiempo indeterminado a Matera, Petti y Santiago Socino, mientras deciden si establecen sanciones más severas. A su vez, este martes circularon en redes sociales los mensajes de disculpas que tanto Matera como Petti subieron a sus cuentas de Instagram.

Allí pudo leerse: "Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo" (Pablo Matera)

Mientras que Petti escribió: "Como es de público conocimiento, se han difundido posteos que hice en Twitter en el año 2012. Quería decirles que estoy muy apenado y avergonzado por lo que alguna vez dije. Sin ánimos de justificarlo por los 8 años que pasaron, esos mensajes, que hoy repudio completamente, no representan en absoluto a la persona que soy hoy. Me equivoqué y quiero expresarles mis más sinceras disculpas".