Rocío Oliva habló de cómo será el reparto de la herencia de Diego Maradona

La ex pareja del astro futbolístico se refirió a la fortuna que él tenía y anticipó los conflictos que surgirán por el reparto de la herencia

Luego de haber sido rechazada en el ingreso a la Casa Rosada para poder despedir a Diego Maradona, Rocío Oliva continuó refiriéndose al fallecimiento de su expareja en los medios. Ahora, la panelista habló de las complicaciones que implicarán la sucesión de la máxima estrella deportiva del país, y de los conflictos que surgirán entre sus hijos Dalma Maradona, Gianinna Maradona, Jara Maradona, Diego Maradona y Diego Fernando Maradona.

"Esto no termina acá, todos se van a echar culpas y va a ser para largo", definió la exnovia de Maradona en Fútbol sin manchas. "Es inevitable la batalla que habrá entre sus familiares". Además, Oliva contó que ella misma tiene un proceso judicial en marcha por una compensación económica que exigió ante la Justicia luego de separarse del Diez.

Según contó la panelista de Polémica en el bar, desde que se separaron la mujer no volvió a ver a Maradona.

"Después vino la pandemia y no lo pude ver más", explicó. "La verdad no sé en que quedó ese proceso, porque hace mucho que no hablo con mi abogado".

Hoy, el patrimonio de Maradona está compuesto por bienes personales (viviendas, autos y alhajas) que van desde Buenos Aires a Dubái, contratos e inversiones de gran valor entre la Argentina y diversas partes del mundo en las que vivió o trabajó. De acuerdo a la ley que protege a los herederos forzosos (ascendientes, descendientes o cónyuge) para recibir una "porción legítima" de la herencia, los hijos deben recibir dos terceras partes de los bienes.

Su fortuna

Gianinna, Dalma, Diego Armando Maradona Sinagra, Jana y Diego Fernando Maradona Ojeda son, hasta el momento, los hijos legítimos que recibirían una parte del legado monetario de Diego. Pero aún resta esclarecer el status legal de Santiago Lara, en Argentina, y Joana, Lu y Javielito, en Cuba, que también podrían adquirir derechos sobre la herencia.

Ahora bien ¿cuánto dejó el astro? La fortuna del D10s del fútbol es difícil de estimar en tanto comprende bienes y propiedades dispersos tanto en Argentina como en distintos puntos del mundo. Por supuesto que, a tono con el estilo de Diego a lo largo de su vida como celebridad, no faltan las excentricidades.

Una muestra está en el vehículo militar anfibio Overcomer Hunta que recibió durante su experiencia en Bielorrusia. En 2018, el crack argentino fue nombrado presidente del FC Dínamo Brest y entre los regalos que se le entregaron se ubicó esa unidad de más de dos toneladas dotada con una hélice en la parte trasera para facilitar la navegación.

Maradona desfila en el vehículo anfibio que recibió en Bielorrusia.

El precio del "tanque" en cuestión parte de los 70.000 dólares. También en ese país se le hizo entrega de un anillo de brillantes valuado en algo más de 300.000 euros. La joya en cuestión fue largamente exhibida por los medios locales toda vez que Maradona saltaba a la cancha como entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El vínculo de Diego con el FC Dínamo Brest incluía un contrato a tres años por el cual el Pelusa percibiría 20 millones de dólares.

A los bienes antes mencionados hay que añadirle dos autos de lujo que dejó en Dubai. El primero, un Rolls Royce Ghost de 300.000 euros, el segundo, un BMWi8 de 145.000, siempre en moneda europea. En Emiratos Árabes, por entrenar al Al Wasl, Maradona recibió 5 millones de dólares.

Por el lado inmobiliario, Diego era dueño del edificio de Segurola y La Habana, en Villa Devoto, citado en el recordado desafío del Diez a Julio César Toresani en 1995. Además se mantuvo como propietario de un departamento en el mismo barrio, una casa en Nordelta, otro inmueble en Puerto Madero y hasta de la casa en la que hoy viven Rocío Oliva -ex pareja- y su familia.

Fuera de la Argentina, y a través de terceros, mantenía bajo control un hotel en Cuba y percibía regalías por ponerle su nombre a escuelas de fútbol en China.

Por contratos, Diego obtuvo más de 1,5 millones de dólares entre 2018 y 2019 de parte de Konami, firma que incluyó su imagen en el videojuego PES 2017. En México, donde Maradona alcanzó dos subcampeonatos en la Liga de Ascenso MX (entre 2018 y 2019), el astro percibió algo más de 1,6 millones de dólares sólo en concepto de salario.

También en Bielorrusia, Diego recibió un anillo valuado en 300.000 euros.

Dólares y contratos

Dado su rol como estrella del fútbol, además recibía de la FIFA cerca de 15.000 euros sólo por asistir a determinados partidos oficiales. Según constató iProfesional, sendas plataformas que miden la fortuna de las celebridades aseguran que la fortuna de Maradona al momento de su fallecimiento merodeaba los 75 millones de dólares.

Hay sitios más conservadores: es el caso de Celebrity Net Worth, que reducen el cálculo de patrimonio a sólo 500.000 dólares. Tan sólo los últimos contratos abrochados por el Diez tiran abajo el estimado anterior.

Hasta el último momento de su vida, y para beneplácito de su entorno, Diego funcionó como una auténtica máquina de facturar. Lo que sigue, ahora, es la segura batalla por repartir el resultado económico de un hombre que, perfecto dentro del campo de juego, lo ganó todo.