Baby Etchecopar se enteró del nuevo trabajo de Norberto Oyarbide y tuvo una dura reacción

El conductor no dudó en tildar la incorporación de Oyarbide de "inmoral" y lo comparó con la posibilidad de sumar a De Vido a un programa radial

El conductor Baby Etchecopar fue muy duro al criticar la nueva incorporación del exjuez Norberto Oyarbide como columnista en el nuevo programa, "Fuerte al medio", que Coco Sily conducirá por Radio 10 y con quien competirá en la misma franja horaria.

"Coco es divino y es un gran compañero, yo lo quiero mucho, ¿pero no te parece que poner a Oyarbide en un programa de radio es inmoral? A un tipo que tapó las causas de Néstor Kirchner. Pregunto. O, pregunto, lo está poniendo Cristóbal López y Fabián De Sousa [los dueños de la radio] a cambio de un favor para limpiarle la imagen destruida que tiene Oyarbide", disparó el conductor.

Y siguió: "¿Vamos a ver a Oyarbide como a un ser gracioso después de haberle perdonado el enriquecimiento ilícito a Néstor Kirchner? ¿Los oyentes van a ver como alguien simpático a un tipo que fue un inmoral desde la justicia?. Es lo mismo que si mañana, nombrame un personaje siniestro, es lo mismo que tener a Julio De Vido de columnista en un programa de radio. Bueno está (Amado) Boudou en programa de radio. ¿Qué mensaje puede dar Oyarbide?", argumentó Etchecopar.

"A lo mejor lo suman porque le deben algo que perdonó". Y sobre la competencia por la audiencia en el mismo horario, Etchecopar lanzó categórico: "Les voy a romper el c... les voy a ganar, porque la gente está cansada de escuchar a los termos kirchneristas".

El conductor que tiene un largo historial de peleas mediáticas con políticos y figuras del espectáculo, finalizó su diatriba diciendo:"Darle a Oyarbide la posibilidad de hacer reír o que haga de columnista cuando llamó llorando a la radio diciendo que Antonio Stiusso lo había agarrado del cogote para que le perdone las causas de enriquecimiento ilícito a Néstor, ¿qué moral puede tener ese tipo?. Te quiero Coco, pero te voy a ganar".

Baby Etchecopar, muy duro con el ex juez Oyarbide.

La última pelea con Victor Hugo Morales

En su programa Basta Baby (A24), Baby Etchecopar pasó el fragmento de un video de archivo donde el periodista Víctor Hugo Morales criticaba a Néstor y a Cristina Kirchner en términos muy duros, y le espetó: "Sos el alcahuete más grande, Víctor Hugo".

"Yo no hago periodismo de periodistas, simplemente hago periodismo de mentirosos y de hipócritas. Cuando veas el video, vas a entender cómo los contrata canal K", presentó Etchecopar, refiriéndose al canal C5N, y añadió: "Por una suculenta suma le hacen decir lo que quieren".

Etchecopar acusó de "alcahuete" al conductor de C5N

"El alcahuete más grande sos vos"

El video muestra una conversación entre Víctor Hugo Morales, Nelson Castro y Jorge Lanata durante el programa Después de Todo (DDT) que condujo este último por canal 26 entre 2009 y 2011.

"Habiendo visto los saludos a Jorge Videla y agradeciéndole 'al general por el fabuloso mundial que nos regaló', ¿usted qué opina de Víctor Hugo Morales? Mírelo como tiene cara todavía de hacerse un plano americano en 'Canal K' y hablar m. de Macri y loas de Cristina, ¿usted cree que le han pagado para que lo diga?", preguntó Etchecopar.

Y luego, pasó el video en el cual, entre otras cosas, el actual conductor del programa Batalla cultural (C5N) decía: "Lo que hizo la presidenta con (el caricaturista de Clarín) Menchi Sábat fue de lo más desagradable que me tocó ver, hecho desde el poder". En el mismo programa, Víctor Hugo también critica al expresidente Néstor Kirchner y lo compara con "el grandote del barrio que paga las copas para que todos se rían de sus chistes".

Después de las imágenes, Etchecopar apuntó directamente contra el periodista: "Ahora el alcahuete más grande sos vos, Víctor Hugo, ¿cómo te sentís? Poderoso señor Don Dinero, no te da vergüenza Víctor Hugo. No te da vergüenza hablar los de Cristina y de Néstor, cuando te c... en ellos. ¿No te da vergüenza?, de verdad te digo. Que Canal K haga un programa con los últimos treinta años míos y van a ver que los estoy puteando de la misma forma", finalizó.