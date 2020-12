Todo lo que querés saber sobre carpinchos: ¿pueden ser mascotas?

Los carpinchos son los roedores de mayor tamaño en el mundo y en Estados Unidos o Japón suelen ser tendencia por su relajado comportamiento

El 2020 en la Argentina podría llamarse el año del carpincho, y no, no es que este particular animal sea parte del horóscopo chino.

Los carpinchos forman parte de la fauna argentina y si bien a las personas les resultan adorables desde siempre, en 2020 tuvieron un protagonismo inusual en las redes sociales.

Este auge de los carpinchos ocurrió luego de un particular episodio en un barrio privado de Guillermo Hudson, en la provincia de Buenos Aires. En un barrio privado de esa localidad los propietarios estaban cansados de los problemas que tenían por la comunidad de carpinchos, gansos y otros animales salvajes que crecían y se reproducían en las áreas silvestres de la zona.

Los vecinos del barrio decidieron simplemente echar a los gansos y carpinchos fuera del barrio, dejándolos del otro lado de las rejas. Pero ellos no quisieron marcharse y dejar su hogar.

Las redes sociales salieron en su defensa e incluso transformaron a los carpinchos en exitosos memes que llegaron a todos los puntos de la Red.

En la siguiente nota te contamos el desenlace de aquel particular episodio de los carpinchos de Hudson y también respondemos todas las dudas que tenías sobre estos típicos y adorables animales.

¿Qué es un carpincho?

Los carpinchos son roedores apacibles que conviven en bosques y sabanas con otras especies

El carpincho como especie es conocido con el nombre en latín de hydrochoerus hydrochaeris.

Otros nombres que se le han dado a los carpinchos según el portal especializado Patrimonio Natural son puerco de agua, puerco de río, cerdo de río, capií-vá, maasá mop, nacupiaga, yelatai, amó, nachiguese, walikerait, miquilo, (Argentina y Uruguay); Capivara (Nordeste de Argentina y Brasil); chigüire, piro-piro (Venezuela); Piro-piro, chigüito (Colombia); Ronsoco (Perú); Poncho (Panamá).

Se lo describe como un roedor apacible y sedentario, semejante a un enorme cuis de pelaje pardo-rojizo.

Su cola puede medir unos 1,5 cm. Su pelaje original con la banda clara persistente solo en la parte superior del hocico y a veces en la frente se caracteriza por un color pardo rojizo. El pelaje de la cabeza suele ser más claro que el del resto.

Tiene el tronco macizo, la cabeza gruesa y pesada, el hocico es truncado y ancho. Los ojos de los carpinchos son pequeños, las orejas poco desarrolladas y el labio superior muy hendido.

Las patas tienen escasa longitud: las anteriores poseen cuatro dedos y las posteriores tres dedos. Pero los dedos de ambas extremidades están unidos por una pequeña membrana natatoria.

Otros signos de diferenciación son sus enormes dientes incisivos, significativamente más anchos en los machos que en las hembras, y el color del pelaje que cubre nalgas y bajo vientre, más oscuro en el macho.

El carpincho es oriundo de Sudamérica y es conocido mundialmente con el título del "roedor más grande del mundo". Esto principalmente porque el carpincho es un roedor de 1,3 metros que pesa de 30 a 60 kilos, por lo cual no sirve tenerlos en cautiverio.

Tras una gestación de entre 122 y 153 días, las crías nacen en un estado de desarrollo avanzado, y a los pocos días están en condiciones de seguir a la madre. Las familias constituidas se mantienen, ya que los jóvenes acompañan a los padres tanto en el reposo como en la actividad. Por eso el carpincho suele vivir en manadas sedentarias y de tamaño variable según las estaciones.

El hábitat natural de los carpinchos son los bosques y las sabanas a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Se los encuentra en Panamá, Colombia, noreste de Perú, parte de Bolivia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay y noreste y este de Argentina, predominantemente en Corrientes.

En sus viajes a Sudamérica, el científico y explorador Charles Darwin describió el comportamiento de los carpinchos. Esto escribió en 1832, cuando se encontró con ellos en su visita Maldonado (Uruguay): "Durante el día están tendidos entre las plantas acuáticas o van tranquilamente a pacer la hierba de la llanura. Vistos desde cierta distancia su paso y su color les hace parecerse a los cerdos; pero cuando están sentados, vigilando con atención todo lo que pasa, vuelven a adquirir el aspecto de sus congéneres los cavias y los conejos. Hacia el mediodía, cuando aumenta el calor, se sumerge en el agua hasta regular la temperatura del cuerpo y combatir, de paso, los parásitos externos."

Esta actitud que los caracteriza generó que a lo largo de los años el capibara, como es conocido el carpincho en el hemisferio norte, pasará a ser un símbolo de la relajación y la paz.

En la Argentina el carpincho está catalogado como una especie de riesgo bajo pero potencialmente vulnerable (SAREM 2000)

Como viven en la orilla de los ríos, lagunas y bañados, se zambullen rápidamente cuando les amenaza algún peligro, pues son muy perseguidos por los tigres, los caimanes y los cazadores. Éstos últimos no sólo estiman su carne sino también su piel, para cuya venta encuentran siempre fácil mercado.

Los carpinchos suelen vivir en zonas donde hay vegetación, no solo porque les sirve de alimento sino también porque puede actuar como su refugio ante amenazas, ya que esta especie no construye albergues ni excava túneles sino que aprovecha los refugios naturales, incluso en el período de la reproducción.

¿Qué comen los carpinchos?

Los carpinchos son los roedores más grandes del mundo y son exclusivamente herbívoros

El carpincho es casi exclusivamente herbívoro. Y si bien puede alimentarse de plantas acuáticas, prefiere las gramíneas ribereñas, seleccionando los pastos diminutos y tiernos.

También suele roer la corteza de los árboles, para lo cual está provisto de poderosos incisivos que crecen continuamente, varios milímetros por semana, para compensar la abrasión a que se ven sometidos.

Los animales jóvenes son capaces de destruir cultivos de maíz y de caña de azúcar.

Cortejo y reproducción de los carpinchos

Los carpinchos viven a la orilla del agua para alimentarse, protegerse, regular su temperatura y reproducirse

El carpincho, cuyo ciclo vital alcanza alrededor de diez años, ya está preparado para la procreación entre el año y medio y los dos de vida.

Según el portal Producción Animal, la dependencia del carpincho con el medio acuático incluye el momento del cortejo y la cópula.

Cuando el macho comienza a perseguir a la hembra, olfateándole y tocándole la región genital, ella, sin alterar el paso y como indiferente, guía a su compañero hasta un cuerpo de agua, donde ambos se bañan. La hembra se zambulle varias veces, desapareciendo de la superficie y alejándose del macho, que vuelve a buscarla. Finalmente, y en aguas de poca profundidad (menos de cincuenta centímetros), el macho cubre a la hembra, que puede sumergir la cabeza y elevar la cola mientras lanza breves chillidos. La cópula es breve, apenas unos pocos segundos. Luego ambos nadan y la repiten unas quince veces seguidas y hasta tres en un minuto.

No es raro que varias parejas copulen a la vez y en un mismo cuerpo de agua, produciéndose, de tanto en tanto, intercambios de compañero. Ocasionalmente, una hembra puede interferir los cortejos de una pareja, o un macho disputarle la hembra a otro, indicó el mencionado portal de Internet.

¿Puedo tener un carpincho de mascota?

Las familias de carpinchos se mantienen y forman manadas de distintos tamaños según la estación

Los carpinchos son en apariencia inofensivos y tranquilos. Se los suele encontrar pastando alrededor de focos de agua como lagunas, y conviviendo en paz con otras especies del lugar. Ocurrió en algunos parajes de la Argentina que durante la etapa de mayores restricciones por la cuarentena, y a falta de turistas o tránsito de gente, se acercaron a algunos hogares o zonas pobladas.

Son tan adorables que al ponerse de moda, más de una persona pensó en "adoptar" un carpincho como mascota.

Pero el carpincho no es una mascota. Así lo aclararon en las redes no solo los veterinarios y especialistas en fauna sino organizaciones sin fines de lucro que defienden los derechos y el bienestar de los animales. Todas salieron en consonancia a remarcar que es importante aclarar que el carpincho es un animal salvaje que no puede ser adoptado.

Si bien en ambientes tranquilos se lo puede ver activo durante el día, es un animal de hábitos crepusculares y nocturnos y en zonas en que es muy perseguido sólo se aventura de noche.

Hay países en donde se los ha mantenido en un nivel de semi-domesticidad. Por ejemplo, una investigación publicada por Producción Animal, asegura que a los carpinchos no es raro observarlos por las noches en los patios de las casas en Venezuela.

Más allá de este dato, los carpinchos no dejan de ser animales salvajes que pertenecen a su hábitat natural, por lo que en la Argentina no se los considera aptos para ser domesticados como mascotas.

¿Qué pasó con los carpinchos del country?

Según se relevó en noticias publicadas en distintos medios de comunicación en julio de 2020, los vecinos del barrio cerrado abril habrían protestado a las autoridades del country porque los carpinchos que habitaban en torno a la laguna del lugar estaban comiéndose sus plantas y atacando a sus mascotas.

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires dijeron a los dirigentes del country que debían contratar algún servicio que se llevara a los carpinchos a otro hábitat natural o simplemente dejar abiertas las rejas del country para que se fueran por sus propios medios.

Se optó por la segunda opción pero los carpinchos no se fueron por su cuenta de Abril, según reportaron diversos medios de comunicación. Incluso hubo un incidente con uno de los animales que falleció a causa de una herida de arma de fuego.

Varias organizaciones ambientalistas y de protección de los animales presentaron denuncias por este caso y se inició una investigación en la justicia.

Izquierda Diario reportó luego que los carpinchos fueron llevados a Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS), un refugio que también está siendo investigado por la justicia.

Otras organizaciones ambientalistas de la zona están pidiendo que se declare como reserva natural y se incluya dentro de la Ley de Humedales la zona de la rivera de Hudson y Berazategui.

Los mejores memes de carpinchos

No solo a raíz del episodio del barrio privado sino también por su carácter apacible y adorable, los carpinchos fueron protagonistas de las redes sociales este año.

Hubo numerosos memes que mostraron a estos roedores haciendo cosas insólitas en barrios privados.

Los usuarios inundaron las plataformas virtuales con sus fotos y videos y consultaban si era posible adoptar uno.

El contenido compartido varía constantemente, y no parece haber un hilo que guíe el estilo de las bromas o cómo funcionan. El único factor común en todo es el carpincho, y como siempre está presente de una forma u otra.

A pesar de ser sudamericano, el carpincho es conocido en todo el mundo, teniendo popularidad especialmente en Estados Unidos y Japón. Allí, el carpincho suele ser tendencia por su relajada forma de actuar, con sus ojos cerrados y pacífica presencia.

Pero este año, por los hechos mencionados anteriormente los carpinchos fueron tendencia y trending topic también en la Argentina.

