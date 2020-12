Arranca el primer fin de semana largo de diciembre: conocé cómo estará el clima en la Costa y cuáles son los protocolos

Estos cuatro días de feriado puente servirán como una muestra de lo que será la temporada argentina con protocolos en las playas

Hoy comienza el primer fin de semana largo habilitado para el turismo interno y quienes tengan la posibilidad de hacerse una escapada a la costa atlántica, encontrarán temperaturas para aprovechar la playa a full.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un fin de semana con buena temperatura en Mar del Plata. El sábado, la máxima llegará a los 23 grados, pero desde el domingo y hasta el martes las se ubicarán entre los 28 y 30 grados.

En Pinamar y Villa Gesell las temperaturas serán similares a las de Mar del Plata pero con mayor nubosidad, sobre todo el sábado y el domingo.

Mientras que, en el Partido de La Costa, las temperaturas será más bajas, con máximas cerca de los 24 grados. También se espera buen tiempo en Tandil, con mucho sol y temperaturas entre los 15 y 27 grados promedio.

Una temporada marcada por el Covid

El martes 1 de diciembre arrancó oficialmente la temporada en la Costa Atlántica Bonaerense. A diferencia de otros veranos, éste tendrá el matiz de la pandemia y sus protocolos. Pese a la incertidumbre de veraneantes y locales sobre niveles de ocupación y temores por la posibilidad de un contagio, aquellos que lograron conservar su empleo, probablemente planeen, al menos, alguna escapada breve a las playas argentinas para compensar los meses de encierro vividos en la ciudad.

Las solicitudes para esta temporada - que se extenderá hasta el 4 de abril- serán tramitadas a través de la web www.argentina.gob.ar/verano, a la que también se podrá acceder desde las aplicaciones Cuidar y Mi Argentina.

En la misma página web, los usuarios tienen la posibilidad de clickear en el destino al que quieren viajar para conocer los requisitos específicos de cada lugar.

En el mapa, hay un semáforo que señala el nivel de apertura turística de las provincias y qué solicitan para viajar a esos destinos:

Verde : abierto o con fecha pautada de apertura al turismo interprovincial y/o nacional

: abierto o con fecha pautada de apertura al turismo interprovincial y/o nacional Amarillo : turismo interno provincial

: turismo interno provincial Rojo : actividad turística no habilitada

: actividad turística no habilitada Gris: sin información disponible o con información incompleta

Se espera la llegada de los primeros turistas

Durante una conferencia de prensa ofrecida el martes en La Plata, el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, y los ministros de Producción, Augusto Costa, y Salud, Daniel Gollan, pidieron "responsabilidad individual" a los veraneantes y el cumplimiento de los protocolos a los operadores turísticos para que en las vacaciones no se incrementen los contagios de coronavirus y se pueda "aplastar la curva".

Costa -que tiene a su cargo el área de Turismo- aseguró que "será una temporada atípica, por la pandemia", pero aclaró que en territorio bonaerense no se solicitarán testeos previos para viajar, ni certificados de Covid negativo, como tampoco se exigirán estadías mínimas a los turistas.

"El único requisito para desplazarse con fines turísticos en la provincia será la presentación de un certificado que se tramitará en el sitio argentina.gob.ar/verano o mediante la aplicación Cuidar", indicó Costa.

Sobre el protocolo turístico, el funcionario precisó que para obtener el permiso de circulación, los turistas "deberán completar sus datos, el destino a visitar y con quién viajan, en qué medio, más un comprobante o documentación que demuestre dónde se van a alojar".

Durante la primera quincena de diciembre, el certificado se aprobará de manera automática, pero luego será obligatorio tramitarlo con cinco días de anticipación y las personas recibirán la respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

En esa línea, Costa aseguró que "todas las actividades que se desarrollen en la provincia relacionadas con el turismo estarán regidas por protocolos sanitarios que marcarán cómo se van a desarrollar".

Cómo son los protocolos

Los protocolos habilitados son para playas públicas, balnearios, ríos y lagunas, parques temáticos y atracciones, alojamientos turísticos extra hoteleros, prestadores turísticos, agencias de viaje, enoturismo, guías de turismo, turismo aventura, turismo rural, campings y alojamientos.

Para alojamientos: no se habilitarán espacios comunes como salas de estar, salones de usos múltiples o de juegos.Los desayunos y comidas deberán suministrarse en la habitación o en la modalidad "para llevar".La climatización de los espacios comunes se deberá realizar exclusivamente con ventilación natural para garantizar la renovación del aire con ventilación cruzada.

En los balnearios: no estará permitida la realización de actividades deportivas grupales o recreativas en las que no pueda garantizarse la distancia preventiva de 2 metros entre personas.La distancia mínima entre sombrillas deberá cumplir con los dos metros de distanciamiento.Las piscinas podrán funcionar solo al aire libre y con un sistema de turnos que garantice un aforo del 30%.

En playas públicas: a las medidas generales de distanciamiento y uso de tapabocas se sumará la desinfección periódica de los sanitarios, que deberán garantizar los gobiernos municipales, así como la disponibilidad de lugares adecuados para lavado de manos con agua y jabón y alcohol al 70%.

En la playa, distanciamiento y tapapoca

Para los campings: El funcionamiento estará habilitado con un aforo del 50%, permitiendo el acampe parcela de por medio y manteniendo la distancia de dos metros entre grupos en el uso de mesas, piletas de lavado y parrillas.El uso de baños y vestuarios estará determinado por un sistema de turnos y se habilitarán los espacios de juegos y canchas deportivas.

Estos protocolo "buscan que se eviten grandes aglomeraciones de personas que implican riesgo de contagio", expuso el ministro y remarcó que además de los operadores o prestadores deben también cumplirlos los turistas, "higienizándose las manos, usando tapabocas y alcohol".

"En estas condiciones, entendemos que la temporada va a poder desarrollarse sin inconvenientes. El objetivo sanitario es poder ir aplastando la curva y evitar tener un rebrote de la enfermedad. Ante la cercanía de la vacuna, es fundamental cumplir con normativas y cuidados", aseveró.

La provincia desplegará promotores de salud en los distintos destinos "garantizando medidas de prevención, cuidando que se respeten las cuestiones esenciales para evitar propagar el virus y brindando información en la playas y demás dependencias", añadió.

Cada municipio adoptará estrategias de prevención particulares, pero para evitar aglomeraciones en las playas, se instalará señalética en los balnearios, se garantizará distancia entre carpas y sombrillas y se habilitarán duchas al aire libre.

"Por ejemplo, en el partido de La Costa, se están desarrollando mecanismos para ir monitoreando con personal municipal en tiempo real capacidad en cada balneario. Habrá una aplicación para que cada turista pueda ver el aforo en cada playa y decida a cuál ir", contó Costa y detalló que en Villa Gesell "habrá un sistema de banderas en los accesos a los balnearios que indicarán el grado de afluencia, para que la gente decida si baja o se desplaza a otro lugar".

Los turistas que tengan coronavirus "no podrán permanecer en el municipio y deberán regresar a su lugar de residencia con el objetivo de no estresar al sistema sanitario del destino vacacional y evitar brotes de contagios", señaló Costa, quien destalló que "habrá mecanismos para ayudar al regreso de las personas si no pueden hacerlo por sus medios o porque no pueden subirse a micro o tren para no contagiar".

Pero en casos de fuerza mayor "cada municipio tendrá centros de aislamiento para cumplir con los protocolos".

Los testeos

A su turno, Gollan adelantó que durante el verano se llevará adelante una "política más agresiva para buscar contactos de contactos estrechos y hacerles pruebas con el neokit". Para esos testeos se utilizarán colectivos en los que se instalaron laboratorios que realizan determinaciones en terreno. "En la Costa los haremos en lugares específicos con resultados más rápidos", abundó.

"Es un test muy certero, no tiene tantos falsos negativos", remarcó Gollan y subrayó que se intensificará la búsqueda "de contactos estrechos no para aplanar la curva o lograr que descienda más rápido, sino para sino aplastarla".