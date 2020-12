Rating: ¿Por cuánto se impuso MasterChef Celebrity sin PPT enfrente?

Vicky Xipolitakis, Fede Bal, Rocío Marengo, el Mono de Kapanga, Sofía Pachano y Claudio García tuvieron que negociar para obtener los mejores ingredientes

Luego de una semana de desafíos, este domingo tuvo lugar la novena gala de eliminación de MasterChef Celebrity, con la conducción de Santiago del Moro, y sin Periodismo para todos, que terminó el domingo anterior en eltrece.

Evaluados por el jurado más riguroso, conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los participantes que no llegaron a cumplir las exigencias del certamen y tuvieron que jugarse todo para continuar en el certamen.

Vicky Xipolitakis, Fede Bal, Rocío Marengo, el Mono de Kapanga, Sofía Pachano y Claudio García tuvieron que negociar en duplas para obtener los mejores ingredientes que había dentro de la caja misteriosa. En una emisión llena de tensión quedaron en la cuerda floja.

El ciclo arrancó con un piso de 13 puntos y los participantes tuvieron que cocinar algunas carnes excéntricas. La marca máxima de la gala con la salida de García fue de 16,6, en una noche donde el fútbol en la TV por cable y el fin de semana extra largo restaron en los números.

Los famosos que ya continuaban en carrera son Belu Lucius, Claudia Villafañe, El Polaco, Analía Franchín y Leticia Siciliani, y a ellos se suman todos los que lograron superar la gala de eliminación y, de lunes a jueves a las 22.30, deberán afrontar nuevos desafíos para seguir en la competencia.

Rating: ¿cómo le fue a Marley y Lussich?

Durante el primer tramo de la noche, Por el mundo logró un promedio de 6 puntos, contra la película de eltrece que se ubicaba en un valor de cuatro. Pero la diferencia fue mayor cuando el ciclo de Marley cerró sus puertas pocos después de las 22.00, con un rating de 11 puntos, frente a la competencia que se mantuvo en el valor de los 4 puntos.

Los canales mueven sus piezas para sostener la pantalla día a día. Muchos ciclos llegan a su fin y otros se preparan para renovar sus elencos para continuar todo el verano. Es el caso de El show de los escandalones que cambió de día y sumó horas de aire con miras a 2021.

A partir de este domingo de 20.00 a 22.00, conducido por Rodrigo Lussich , el ciclo cuenta las noticias del espectáculo. Sumó incorporaciones: Daniel Ambrosino, Marcela Baños, Luis Piñeyro y Sheila Gonzalez son parte del staff que aportó su conocimiento del mundo del espectáculo nacional e internacional, diversión, picardía y humor.

El ciclo arrancó con 2 puntos y se mantuvo tercero en la franja frente a Implacables y luego contra Vivo para vos. Su marca máxima fue de 2,7 con Jorge Rial en el piso de invitado.

Masterchef Celebrity: García fue el nuevo eliminado

Un nuevo domingo en Masterchef Celebrity y también una nueva gala de eliminación. Santiago del Moro recibió a los participantes que quedaron en zona de peligro: Vicky Xipolitakis, Claudio García, el Mono de Kapanga, Sofía Pachano, Rocío Marengo y Fede Bal.

Al comienzo de la emisión, el conductor anunció que, a lo largo de la noche, iban a aprender a ponerse de acuerdo. Germán Martitegui explicó: "Antes de pasar a la prueba, necesitamos chequear su memoria visual".

Damián Betular profundizó: "Frente a nosotros tenemos una caja llena de ingredientes, que podrán ver por 15 segundos. Luego van a tener 45 segundos para anotar todo lo que vieron". Donato de Santis indicó lo que tendrían por delante. "El que anote la mayor cantidad de ingredientes va a obtener un beneficio para la prueba", dijo.

La ganadora de la prueba fue Pachano, y Germán le comunicó cuál iba a ser su rol: "El desafío se trata de negociar en dupla, vos vas a armar las duplas y en dónde van a cocinar".

De ese modo, armó los grupos de la siguiente manera: el Mono con Marengo, Pachano con García, y Vicky con Fede. Betular detalló la dinámica del juego: "Cada pareja esta separada por cinco cajas con ingredientes que van a tener que utilizar sí o sí. Para no ser eliminados, van a tener que negociar muy bien".

Todas las cajas presentaban distintos tipos de dificultad según qué contenían. Por ejemplo, el Mono aceptó cocinar yacaré y dejarle el salmón a Marengo, mientras que Fede se sacrificó y optó por liebre, dejándole el pollo a Xipolitakis.

Por la dificultad de su plato, el Mono recibió ayuda de Germán, quien le sugirió: "Dale un golpecito de fritura. Vamos que hoy es a todo o nada". García, que esquivó la rana gracias a Pachano, se mostró muy agradecido: "La negociación la hizo toda Sofí, porque si me quedaba la rana me mataba. Si esta noche me quedo, es por ella".

Al momento de las evaluaciones, Fede fue el primero en acercarse. Se mostraba confiado en su liebre en un paté de hongos, y confesó que esos platos no eran sus preparaciones habituales.

Haciendo a un lado viejas fricciones, Martitegui confesó: "La magia está. Es una sorpresa, cómo cocinaste, cómo hablás, nos escuchás. Ese paté de hongos queda muy bien, para mí es la mejor parte del plato". Pachano acercó su rana frita, y Damián consideró: "Hay una idea de plato bien pensada y bien ejecutada".

En tercer lugar, Marengo llevó su salmón, pero Donato opinó que faltó sal, y Martitegui dijo: "Me parece que el plato está demasiado calculado, y para mí se nota, como que no corrés ningún riesgo".

El Mono y sus milanesa yacaré con buñuelos recibieron un apoyo tibio por parte de los especialistas. Y si bien Martitegui celebró el sabor del buñuelo, luego agregó: "Al yacaré lo noto un poco pesado. Si lo hubieras cocinado menos, hubiera quedado más jugoso". García tampoco recibió muchos elogios. Donato observó: "La carne la cocinaste bien, pero nos quedamos con una semi preparación, está condimentada hasta ahí".

Xipolitakis y su pollo gustaron al jurado, Donato la felicitó, y Martitegui dijo: "El pollo con las papas está muy bien, es un clásico bien hecho, hiciste una ensalada que es digna de restaurant".

Fueron el Mono y García quienes quedaron en la cuerda floja, y el jurado anunció que el ex futbolista era el eliminado. Entre las lágrimas de sus compañeros, y las afectuosas palabras del jurado, García expresó: "Cada vez se me hacía más difícil. He superado muchas cosas en la vida, gracias a mis compañeros que están acá. Esta despedida la tomo como el gol que hice a Inglaterra. Voy a extrañar a mis seguidores y gracias a este programa voy a seguir vigente".