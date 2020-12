Explosivo audio de Diego Maradona contra sus hijas y su entorno, a quienes acusó de "ladrones"

Maradona le había enviado un mensaje de voz a su abogado Matías Morla en donde le confirmaba que no iba al casamiento de su hija Dalma

A casi dos semanas de la muerte de Diego Armando Maradona, continúan las internas en torno al crack del fútbol. Una de ellas se refiere a las diferencias que hay entre sus hijas y el abogado del exjugador Matías Morla.

En este contexto, se dio a conocer recientemente un audio en el que Maradona se dirige a su abogado para explicarle el motivo por el que no va a asistir al matrimonio de su hija Dalma en 2018, pese a que ella fue a visitarlo hasta Dubai para pedirle personalmente que fuera quien la entregara.

Según lo que se puede escuchar en el audio, que fue reproducido en el programa "Intrusos" de Jorge Rial, Diego le dice que no estuvo de acuerdo con el trato que le había dado Dalma a sus hermanas.

Antes de ponerlo al aire, Rial aseguró que "uno de los factores del quiebre de todo fue el casamiento de Dalma. Recordando todo eso le dije a la producción que busquemos audios de Diego, que no sé si lo pusimos al aire, en el que Diego confirma que no venía al casamiento. Y fue por las hermanas. Hay un audio muy fuerte de Diego en el que contó por qué. Y dice ‘por mis hermanas’".

"Confirmado, Mati (Morla), no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada, ¡jamás! La Lily, la Kitty y la Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis hijas cuando tenían hambre. Le hacían tortas fritas, a las dos de la madrugada, en verano. ¡Confirmáselo! Y Confirmáselo a mis hermanas que no voy a ningún casamiento", sostuvo Diego.

Frente a esto, Dalma lanzó una dura respuesta al periodista en su cuenta de Twitter: "Un aplauso para @rialjorge, poniendo audios viejos ¡SOLO CON EL FIN DE LASTIMARME! Nada me lastima más que la partida de mi viejo, así que SIGAN OPERANDO COMO QUIERAN. Cagones, violentos, ¡no les tengo miedo! ¡Yo hablaba con mi papá cara a cara! Nunca lo filmé ni le publiqué un audio", escribió.

Duro mensaje de Dalma para Morla

Luego que se conociera el mensaje de audio que el abogado Matías Morla a Gianinna Maradona tras la muerte del ex futbolista Diego Maradona y en medio del proceso judicial por la herencia del ex entrenador, este fin de semana se expresó Dalma Maradona, quien publicó un mensaje duro contra el letrado de su padre.

La hija mayor de Maradona se descargó en su cuenta de Instagram, donde al ver que no podía mencionar a Morla porque la tiene bloqueada, publicó: "Más cagón no se consigue".

Y continuó: "Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu 'mejor amigo'. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé, te lo hubiera explicado perfectamente".

Dalma Maradona publicó un duro mensaje en su cuenta de Instagram contra Matías Morla

La frase del letrado y apoderado del ex futbolista que desató la furia de Dalma tenía que ver con el impedimento por parte de la familia Maradona para que se acercara al cementerio de la localidad de Bella Vista, en el noroeste del Gran Buenos Aires, donde fue inhumado. "Nunca voy a olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá", dijo Morla.

La actriz expresó: "Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntas a mí, cara a cara. Ojalá que se haga Justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social".

En otra publicación, Dalma agregó: "A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá. Y por último, agradeceme. Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino. Te ahorré un disgusto".

Según informó el ciclo televisivo Intrusos, Gianinna Maradona se había comunicado con Morla la semana pasada para pedirle la documentación correspondiente para iniciar la sucesión de los bienes del ex futbolista.

¿Quiénes son los hijos de Maradona?

El astro del fútbol reconoció a Diego Junior, de 34 años, a medidados de la década de 2010

Las apariciones de descendencia fueron un tema común en la intensa vida de Maradona. Una de sus hijas bromeó una vez que el exmediocampista ofensivo casi podría formar un elenco inicial de once jugadores de un equipo de fútbol con con sus hijos.

Durante años, Maradona negó otros herederos además de Gianinna, de 31 años, y Dalma, de 33, ambas hijas que tuvo con su exesposa Claudia Villafañe, de quien se divorció en 2003 después de casi 20 años de matrimonio.

Finalmente, el ganador de la Copa del Mundo de México 1986 reconoció a Diego Junior, de 34 años, y a Jana, de 24, a mediados de la década de 2010 después de batallas judiciales con sus madres.

No hubo tal disputa de paternidad por el nacimiento en 2013 de su segundo hijo varón, Diego Fernando, quien tiene siete años y cuya madre es Verónica Ojeda, en ese entonces pareja del exfutbolista y que mantuvo amistad con él después de ello.

Luego se produjo un acontecimiento sorprendente en 2019, cuando el abogado de Maradona informó que el futbolista había aceptado la paternidad de tres hijos nacidos en Cuba, donde pasó cuatro años desde el año 2000 en tratamiento por su problema con la cocaína.

En territorio cubano existe todavía un juicio abierto por un posible cuarto hijo. Y todavía quedan al menos dos más, los argentinos Santiago Lara, de 19 y Magalí Gil, de 23, que creen que Maradona es su padre.

Ambos anunciaron acciones legales para esclarecer esta posibilidad que les permitiría reclamar una parte de la herencia del 10.

De hecho, el abogado de Lara ya solicitó a un tribunal que exhume el cuerpo del futbolista para recolectar una muestra para una prueba de ADN.

Aun así, incluso si Lara y Magalí Gil establecieran un vínculo paterno, no queda claro cuánto pueden recibir como herederos.