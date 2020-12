Maradona: Matías Morla hizo público un nuevo video del 10 en medio de la pelea con Dalma

El abogado de Diego Maradona hizo públicos videos nunca antes vistos, que se suman a la pelea con las hijas del astro fallecido

Matías Morla el último abogado del Diez, quien no estuvo en el velorio de su representado, compartió a través de su red social material inédito del futbolista. Se trata de un video en el que se lo ve contento, y en el que está firmando autógrafos a unos niños que se acercaron. A partir de la publicación y de otros hechos que aparecieron y que rodean esta rivalidad, la hija del Diez, lo calificó al abogado como "rata inmunda" en su Instagram.

La pelea mediática entre Morla, y Dalma Maradona ya se había agudizado cuando en el programa de TV Intrusos difundieron un audio íntimo de Diego.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matias Morla (@matiasmorlaok)

La relación de Morla con Maradona

El abogado escribió junto a la publicación: "Tus recuerdos, tu generosidad, tu amabilidad, quedarán guardadas para siempre en mí corazón. La carita de esos nenes nunca las voy a olvidar, cómo tampoco el tiempo que compartiste con ellos y los hiciste felices.". Además continuó el mismo: "Este eras vos, amigo, puro corazón. Te extraño".

En el video se lo ve a Diego con Rocío Oliva, y parece estar disfrutando de recibir a esos nenes. Se trata de una escena familiar, en donde están comiendo todos juntos un día al mediodía y a Maradona a pesar de que parece dolorido, se lo ve muy bien.

Dalma Maradona escribió en su historia de Instagram: "Matías Morla, tu justicia será social. Mandá audios, pedile a las miserables que te defiendan. Todos saben cómo fueron las cosas, aparecé vos, cobarde. Atendeme el teléfono. Nunca voy a parar", aseguró la hija del Diez.

Matías Morla, abogado de Maradona hizo público un video de la intimidad del Diez

El audio en que Maradona acusa a sus hijas de "ladrones"

A casi dos semanas de la muerte de Diego Armando Maradona, continúan las internas en torno al crack del fútbol. Una de ellas se refiere a las diferencias que hay entre sus hijas y el abogado del exjugador Matías Morla.

En este contexto, se dio a conocer recientemente un audio en el que Maradona se dirige a su abogado para explicarle el motivo por el que no va a asistir al matrimonio de su hija Dalma en 2018, pese a que ella fue a visitarlo hasta Dubai para pedirle personalmente que fuera quien la entregara.

Según lo que se puede escuchar en el audio, que fue reproducido en el programa "Intrusos" de Jorge Rial, Diego le dice que no estuvo de acuerdo con el trato que le había dado Dalma a sus hermanas.

Antes de ponerlo al aire, Rial aseguró que "uno de los factores del quiebre de todo fue el casamiento de Dalma. Recordando todo eso le dije a la producción que busquemos audios de Diego, que no sé si lo pusimos al aire, en el que Diego confirma que no venía al casamiento. Y fue por las hermanas. Hay un audio muy fuerte de Diego en el que contó por qué. Y dice ‘por mis hermanas’".

"Confirmado, Mati (Morla), no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada, ¡jamás! La Lily, la Kitty y la Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis hijas cuando tenían hambre. Le hacían tortas fritas, a las dos de la madrugada, en verano. ¡Confirmáselo! Y Confirmáselo a mis hermanas que no voy a ningún casamiento", sostuvo Diego.

Frente a esto, Dalma lanzó una dura respuesta al periodista en su cuenta de Twitter: "Un aplauso para @rialjorge, poniendo audios viejos ¡SOLO CON EL FIN DE LASTIMARME! Nada me lastima más que la partida de mi viejo, así que SIGAN OPERANDO COMO QUIERAN. Cagones, violentos, ¡no les tengo miedo! ¡Yo hablaba con mi papá cara a cara! Nunca lo filmé ni le publiqué un audio", escribió.