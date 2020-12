Rating: ¿Cuáles fueron los programas más afectados por el partido de River?

En el Cantando 2020 ingresó una jurada invitada, Marcela Morelo, quien ocupa la quinta silla para desempatar en uno de los ritmos más calientes

Un nuevo capítulo de la competencia del horario estelar de la TV abierta porteña, donde el impacto del partido que River Plate ganó 2-0 a Nacional de Uruguay por los octavos de final de la Copa Libertadores de América se notó en algunos ciclos.

El ganador absoluto de la noche fue MasterChef Celebrity, que tuvo por el lado de eltrece al duelo del Cantando 2020 con una jurada invitada, Marcela Morelo, quien ocupa la quinta silla para desempatar en uno de los ritmos más calientes del certamen.

Fuerza de mujer comenzó con picos de 10 puntos y llegó a una marca máxima de 13,4 puntos casi en el final del capítulo. Bienvenidos a bordo sufrió la competencia de River y apenas tocó los 8,4.

La pelea de fondo fue para MasterChef, donde los participantes tuvieron su última chance antes de la eliminación con una marca máxima de 17 puntos. El certamen de canto apenas llegó a 7,2 frente a River, que se llevó con su estirpe copera y la prosapia ganadora que impuso el entrenador Marcelo Gallardo gran parte de la audiencia.

Rating: las novelas de Oriente Próximo se imponen con claridad

Las novelas de Oriente Próximo ya son un clásico de la tarde de Telefe y se convirtieron en un pilar de la tarde del canal de las pelotas. Desde Alas rotas a Elif, cada una se ha instalado de manera masiva en el público que las valida con altos niveles de audiencia. Este segmento de la TV abierta porteña tuvo algunas modificaciones con el estreno de Guerra de rosas, la nueva novela que empezó con buen rating.

Esta tendencia empezó con Las mil y una noches que fue punta de lanza para que después varias novelas se instalaran en todas las televisoras. Casi siempre se trata de una nueva versión del cuento de la cenicienta. En cuanto a la pantalla de Telefe, Alas rotas lideró la franja el jueves con 8,6 mientras que la recién llegada Guerra de rosas marcó 7,9 y Elif tocó los 7.7 en una tarde calurosa.

Florencia Peña se impone en el rating ante Ángel de Brito

Mientras Ángel de Brito repasó la gala de eliminación del Cantando 2020 y la causa judicial por la muerte de Diego Maradona, Florencia Peña mantuvo el esquema original de su programa con baile, cocina y humor y repasó la gala de MasterChef con Ánibal Pachano y Pichu Straneo de invitados.

Si bien la competencia estuvo pareja, LAM picó en punta con marcas de 4,5 mientras que la pantalla de Telefe estaba arriba de los 4 puntos. Pero pasado el mediodía comenzó a liderar Flor de equipo con picos de 5,3 mientras que eltrece se mantenía arriba de 4,3. Las marcas máximas fueron 6 puntos para Telefe y 4,6 para eltrece.

MasterChef Celebrity: Rocío Marengo teme quedar eliminada

A pesar de haber llegado a ser finalista de la versión chilena de MasterChef Celebrity, Rocío Marengo no las tiene todas consigo. Si antes de su primera eliminación se la veía con pocas ganas, a su vuelta decidió apostar por la estrategia, en general, por fuera de las reglas, lo que no le sirvió y la perjudicó.

Sin demasiadas destrezas a su alcance, la modelo sorprendió este jueves con una receta vegetariana a partir de tofu sellado y ensalada de lentejas y quinoa, servido junto a una salsa de yogurt con limón, menta y comino.

De la misma manera que en otras ocasiones buscó zafar, su entrega en el último programa antes de la gala de eliminación del domingo fue el más complejo y arriesgado del grupo.

Sin embargo, ella no le tenía fe al trío de chefs: "Llego al jurado pensando que me van a tirar abajo, y que no voy a subir al balcón. Por eso, todo lo que me digan va a estar bien. A mí el plato me encantó. No me quiero ilusionar, no espero nada porque no quiero llorar más", dijo.

Pero esa especie de paranoia no tuvo sustento porque, contra su agorero vaticino, el jurado comenzó a destacar el sabor y las texturas de su plato. Podría haber mantenido silencio, y de esa manera mejorar un poco su imagen, deteriorada por una sucesión de decisiones ilegales en cuanto al juego, pero no optó por eso.

Ante los elogios, Marengo subió la apuesta: "Los noto como repositivos conmigo, estoy sorprendida". Para luego continuar en la misma tesitura: "Qué raro, ¿qué pasa? Mi plato está rico, pero yo sé que cuando defiendo mucho lo que hice a ellos no les gusta".

La noche terminó con buenas devoluciones para Rocío, pero no le alcanzó para zafar de la gala de eliminación del domingo. Y con respecto a estar siempre a la defensiva, su frase final lo dijo todo: "Lo que pasa es que a mí no hay nada que me venga bien. Porque ahora que empiezan a hablar bien de mi plato me pregunto: ¿me estarán haciendo como una despedida, como un homenaje, porque en cualquier momento me rajan?"