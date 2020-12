Plan B: esta es la nueva estrategia de Trump tras el rechazo de la Corte Suprema a la demanda de Texas

El equipo legal de la campaña del presidente Donald Trump anunció los pasos a seguir luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazara la demanda presentada por el estado de Texas por fraude electoral.

En una entrevista con el medio Newsmax el viernes, los abogados Rudy Giuliani y Jenna Ellis explicaron que están considerando presentar demandas por separado en los tribunales de distrito.

En ese marco, ambos pidieron valor a los tribunales para permitir audiencias sobre las demandas.

La nueva estrategia del equipo legal de Trump fue informada horas después del rechazo de la Corte Suprema a una demanda de Texas para impugnar los resultados electorales de 2020 en cuatro estados de disputa.

Los jueces del alto tribunal negaron la solicitud del ‘estado de la estrella solitaria’ de demandar a Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin. Opinaron que Texas "no ha demostrado un interés judicialmente reconocible en la manera en que otro estado lleva a cabo sus elecciones. Todas las demás mociones pendientes se descartan como discutibles".

Giuliani calificó la decisión de la corte como un "error terrible".

"Básicamente, los tribunales dicen que quieren mantenerse al margen, no quieren darnos una audiencia, no quieren que el pueblo estadounidense escuche los hechos", dijo el exalcalde de la ciudad de Nueva York.

"Estos hechos seguirán siendo una llaga abierta en nuestra historia a menos que se resuelvan. Necesitan ser escuchados, necesitan ser ventilados y alguien necesita tomar una decisión sobre si son verdaderos o falsos. Y algunos tribunales tendrán que tener el coraje de tomar esa decisión", afirmó.

Cabe mencionar que el juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, dijo: "en mi opinión, no tenemos la discreción de negar la presentación de un escrito de demanda en un caso que cae dentro de nuestra jurisdicción original… Por lo tanto, concedería la moción para presentar el proyecto de ley de la queja, pero no otorgaría otra reparación, y no expreso mi opinión sobre ningún otro tema".

Alito dijo que el juez Clarence Thomas, otro conservador, también compartió su punto de vista.

En su demanda presentada ante la Corte Suprema el 7 de diciembre, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, había solicitado al máximo tribunal extender el plazo para la certificación electoral para ayudar a investigar las vastas denuncias por fraude e irregularidades en los cuatro estados mencionados.

La demanda de Texas contó con un fuerte respaldo: otros veintiún estados firmaron o expresaron su deseo de firmarla. Además, más de 120 republicanos de la Cámara también la respaldaron.

"El caso no fue rechazado por sus méritos, el caso fue rechazado en pie", dijo Giuliani. "La respuesta a eso es llevar el caso ahora al tribunal de distrito por parte del presidente, por parte de algunos de los electores, alegando los mismos hechos en los que estaría legitimado y por lo tanto obtener una audiencia", explicó.

"No hay nada que nos impida presentar estos casos de inmediato en el tribunal de distrito, en el que el presidente estaría legitimado", continuó. "Algunos de los electores estarían legitimados porque sus derechos constitucionales han sido violados", afirmó al respecto.

En ese sentido, la asesora legal del equipo de Trump, Ellis, sostuvo que hay una "línea de ataque".

"El alcalde dijo que hemos contemplado presentar esto como una demanda separada en el tribunal de distrito porque obviamente el presidente mismo tendría legitimación. Es sorprendente pensar que estos otros estados, estos votantes privados de sus derechos, no lo harían", razonó.

El presidente Donald Trump escribió al respecto en su cuenta de Twitter: "la Corte Suprema realmente nos decepcionó. ¡Sin sabiduría, no hay coraje!".

The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

A través de la misma red social, Ellis declaró: "tiene sentido que un estado no tenga legitimación para impugnar las irregularidades en la votación que solo afectaron las elecciones estatales. Pero cuando los estados se unen en un proceso para elegir al presidente y varios estados hacen trampa, esa violación de las reglas impacta a todo el Colegio Electoral".

It makes sense that a state would not have standing to challenge voting irregularities that only impacted state-wide elections. But when states join together in a process to elect the President and several states cheat, that violation of rules impacts the whole Electoral College. — Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) December 12, 2020