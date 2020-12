¿Secesión en Estados Unidos? Republicanos de Texas ya hablan de formar una "Unión de Estados"

El presidente del Partido Republicano de Texas, Allen West, sugirió crear una "Unión de estados" que acaten la Constitución de Estados Unidos. Sus comentarios surgen tras el rechazo de la Corte Suprema a una demanda de Texas para impugnar los resultados electorales de 2020 en cuatro estados de disputa.

El viernes por la noche, los jueces del alto tribunal estadounidense negaron la solicitud del ‘estado de la estrella solitaria’ de demandar a Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin. Opinaron que Texas "no ha demostrado un interés judicialmente reconocible en la manera en que otro estado lleva a cabo sus elecciones. Todas las demás mociones pendientes se descartan como discutibles".

En su demanda presentada ante la Corte Suprema el 7 de diciembre, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, había solicitado al máximo tribunal extender el plazo para la certificación electoral para ayudar a investigar las vastas denuncias por fraude e irregularidades en los cuatro estados mencionados.

La demanda de Texas contó con un fuerte respaldo: más de una docena de estados firmaron o expresaron su deseo de firmarla. Además, más de un centenar de republicanos del Congreso también la respaldaron. Sin embargo, la presentación igualmente fue desestimada por la Corte Suprema.

Horas después de conocer la decisión del máximo tribunal, West sostuvo que la orden de los jueces había establecido "un precedente que dice que los estados pueden violar la Constitución de los Estados Unidos y no ser responsables".

"La Corte Suprema, al desestimar la demanda de Texas a la que se unieron diecisiete estados y 106 congresistas estadounidenses, ha decretado que un estado puede tomar acciones inconstitucionales y violar su propia ley electoral. Resultando en efectos dañinos en otros estados que acatan la ley, mientras que el estado culpable no sufre consecuencias", explicó el presidente del Partido Republicano de Texas en una declaración.

"Esta decisión tendrá ramificaciones de gran alcance para el futuro de nuestra república constitucional. Quizás los estados respetuosos de la ley deberían unirse y formar una Unión de estados que respeten la constitución", afirmó.

West es teniente coronel retirado del ejército y fue congresista en Florida de 2011 a 2013. Es presidente del Partido Republicano de Texas desde julio de este año.

El pedido de West se hizo eco de un sentimiento similar expresado por varios políticos, periodistas y ciudadanos en general que están indignados por la poca o nula acción de la justicia estadounidense ante la vasta cantidad de denuncias presentadas por fraude e irregularidades durante las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre.

El miércoles, el reconocido locutor radial Rush Limbaugh indicó que tal vez una fisura en Estados Unidos era inevitable, dados los desacuerdos crónicos entre conservadores y liberales.

"Creo que tenemos una tendencia a la secesión", dijo Limbaugh en su programa.

"No puede continuar de esta manera", continuó. "No puede haber una coexistencia pacífica de dos teorías de la vida completamente diferentes, teorías de gobierno, teorías de cómo manejamos nuestros asuntos. No podemos estar en este terrible conflicto sin que algo ceda en algún momento del camino", reflexionó.

"Can we win the culture?""Can we dominate?""What do we have in common with the people who live in New York, Detroit, Milwaukee?""We are trending towards secession"These are the words of Donald Trump’s Medal of Freedom recipient Rush Limbaugh. The words of a Patriot? pic.twitter.com/Ggvm8BwoFm — JazzieeB (@Bdwal359) December 10, 2020