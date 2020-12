¿Quién será la reemplazante de María Laura Santillán? Revelan este nombre para ocupar su lugar en Telenoche

Ocupará el lugar de María Laura a partir de enero. Fue el reemplazo habitual en todas las vacaciones, por lo cual el canal se habría decidido por ella

Este mes la conductora televisiva María Laura Santillán dejó su puesto en el ciclo Telenoche. Aunque su despedida estaba anunciada para el viernes, la conductora se ausentó del noticiero desde este lunes y ya no regresaría a la pantalla de eltrece.

El periodista Adrián Pallares dijo en Twitter que Santillán envió una carta documento "feroz" y que se avecina un "juicio millonario en puerta". Incluso, "ni sus compañeros sabían que hoy no iba a estar. La gente de eltrece" prefería "una salida más tranquila".

Este miércoles en el ciclo Intrusos, Pallares completó: el conductor Diego "Leuco se enteró diez minutos antes que María Laura no iba a estar y que había mandado carta documento. Autoridades decidieron que María Laura Santillán no tuviera renovación de contrato para el año que viene, entonces ella mandó una carta documento al canal, se dio por despedida y si bien el viernes 18 (de diciembre) sería su último día al frente del noticiero decidió que no volvería para despedirse".

"Muy enojada, ella dijo: 'No voy a ir, no les voy a dar el gusto de hacer una sonrisa, de agradecer... que la noticia sea que yo me fui, no que ellos me echaron", agregó el panelista.

Según el diario digital Primicias Ya, la conductora Dominique Metzger ocupará el lugar de María Laura a partir de enero. Dominique fue el reemplazo habitual en todas las vacaciones, por lo cual el canal habría decidido que ella se haga cargo del programa.

Otra figura televisiva con una salida inesperada

El icónico conductor Roberto Funes Ugarte, más conocido como "Robertito", dejará de conducir "Sobredosis de TV" el programa que lleva a cabo junto a Luciana Rubinska en C5N. La baja del periodista se suma a otras despedidas polémicas de conductores de los canales informativos más conocidos del país.

La decisión de perder horas en pantalla se debe a las duras críticas que el periodista recibe desde hace meses en las redes sociales. Su nombre o frases destacadas llegaron a ser "trending topic" en Twitter debido al cuestionamiento que la audiencia hace sobre su trabajo.

Sigue en duda si el periodista y movilero seguirá trabajando en C5N el año que viene

Qué actitudes lo llevaron a irse del programa

El programa que originalmente debía ser de actualidad con dosis de humor y creatividad, fue interrogado por sus espectadores por tornarse más político. Parece que el conductor y movilero habría hecho más de un comentario que sus televidentes afines al gobierno kirchnerista no encontraron correctas al hablar de archivos negativos para figuras opositoras o favorables al oficialismo. La decisión de irse del programa fue propia, y fue comunicada por él mismo a las autoridades del canal.

Las contantes reacciones de Funes Ugarte que suelen buscar risas como respuesta, fueron crecientemente criticadas y rechazadas por la audiencia. "La intolerancia y odio que le demuestran los fanáticos todos los sábados a la noche", como dicen algunos de sus seguidores fieles, son algunos de los motivos que llevan a sacar al conductor de su programa y a cuestionar su continuidad en el canal oficialista.

"Que se vaya Robertito de C5N arruina todo pónganlo de cholulo a boludear con las tilingas artistongas xq eso es lo de él. No sirve para programas serios de análisis y humor político q yo quiero ver", leen algunos tweets a favor de su baja en "Sobredosis de TV", acusándolo de "cholulo" y de no estar a la altura del análisis político acorde al programa.

Robertito Funes Ugarte y Luciana Rubinska conduciendo el programa que abandona el periodista

Por el momento, Funes Ugarte seguirá formando parte de Minuto a Minuto. A su vez, el periodista también trabaja conduciendo ¿Quién sabe más de Argentina? a la tarde en TV Pública y participa de diversos segmentos en Telefe Noticias, como por ejemplo Taxife.

Dónde estará cada uno en 2021

"Robertito" no es el único conductor que abandona la conducción este año. Como es común en todos los cierres de año, el mercado de pases de comunicadores se intensifica y muchas figuras estrella rotan de programas. En un 2020 lleno de incertidumbres y cambios inesperados, se anunció en los últimos tiempos que María Laura Santillán -histórica conductora de Telenoche- abandonará su silla después de 16 años.

Estos no son los únicos pases que se hicieron notar estas semanas en la tv. Por su lado, Jonatan Viale y Eduardo Feinmann abandonarán A24 después de estelarizar uno de los picos de rating más fuertes del año. Juntos, se unirán con Alfredo Leuco con la señal de La Nación: LN +. Según dicen, Viale protagonizaría el horario central y Feinmann también tendría un lugar importante en la grilla para seguir viendo los famosos pases entre ambos conductores que tanto alentaron al crecimiento de C5N.