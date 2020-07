Por un polémico motivo desplazaron a una reconocida conductora de El Trece

Silvia Martínez Cassina condujo el noticiero de los mediodías de canal trece durante años, pero este martes se supo que fue corrida de su rol

Este martes se conoció una noticia que abrió un debate en redes sociales e incluso en los medios. Silvia Martínez Cassina, histórica conductora de la edición del mediodía del noticiero de El trece, está atravesando una situación delicada.

Este martes se supo que dejará de ser parte del ciclo informativo, que compartía con Luis Otero, porque la empresa decidió desvincularla.

La periodista había tenido varios enfrentamientos públicos con el canal. ¿Por qué? Porque además de ser periodista y conductora se desempeñaba como delegada gremial desde hacía tiempo. Desde ese rol había denunciado a la compañía en varias ocasiones, pero recientemente había hecho pública la discrecionalidad y la mirada sexista de la empresa.

A partir de que se supo que había sido desvinculada de la compañía donde había trabajado por más de 20 años, aparecieron los mensajes de apoyo de compañeros, colegas y de agrupaciones de trabajadores del medio.

Uno de ellos vino de parte del grupo Periodistas Argentinas y la propia Martínez Cassina lo compartió en su cuenta de Instagram. "Denunciamos ante la Defensoría del Público el desplazamiento de la conducción de Noticiero 13 de nuestra compañera Silvia Martínez Cassina y exigimos que se restituya las condiciones de trabajo que merece. Respeto y equidad", afirmaba el comunicado de la agrupación.

En el pie de foto del comunicado, que compartió como una foto, la periodista agradeció al colectivo por "el acompañamiento y apoyo". Además, aseguró que "después de 23 años en la coconducción de los mediodías de ElTrece, nos merecemos todes, audiencia incluida, respeto y respuestas".

Cabe recordar que semanas atrás, Martínez Cassina manifestó su posición de indignación respecto de una publicidad que salió en el diario del Grupo Clarín sobre la programación del canal en la que solo aparecen hombres.

"Desplazan y acallan voces. Afuera, @eltreceoficial firma acuerdos de equidad en los medios. Adentro, la realidad es ésta. Después de 23 años compartiendo conducción todos los mediodías, me da vergüenza ajena. No soy la única", escribió Cassina junto a los hashtags #PerspectivaDeGenero #FaltamosDeLosMedios y una captura del diario.

Desplazan y acallan voces. Afuera, @eltreceoficial firma acuerdos de equidad en los medios. Adentro, la realidad es ésta. Después de 23 años compartiendo conducción todos los mediodias, me da vergüenza ajena. No soy la única. #PerspectivaDeGenero #FaltamosDeLosMedios @sipreba pic.twitter.com/gprUyEbIxZ — Silvia M. Cassina (@smcassina) July 1, 2020

Una de las últimas fotos que compartió la conductora en su cuenta de Instagram

Otra de las entidades que salió a apoyarla fue la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN). Desde la cuenta de Twitter de la agremiación exigieron "condiciones de trabajo y de trato igualitario para @smcassina, compañera y delegada de @sipreba".

Acompañamos la defensa de las condiciones de trabajo y el trato igualitario para @smcassina, compañera y delegada de @sipreba, quien está sufriendo un corrimiento de su rol histórico en la conducción del Noticiero del Trece. Toda la solidaridad con ella https://t.co/mKngvFpuIN — Prensa FATPREN (@PrensaFATPREN) July 28, 2020

Cabe mencionar también el mensaje que publicaron los trabajadores de la Televisión Pública y que la propia Martínez Cassina difundió a través de sus redes sociales. El colectivo aseguró que "se solidariza con la compañera Silvia Martínez Cassina, delegada de SiPreBA y conductora del noticiero de Canal 13, quien ha sido desplazada después de difundir el reclamo de los trabajadores de Polka.

La difusión de ese reclamo también había sido manifestada por la conductora a través de su cuenta de la red social Twitter, donde había publicado una foto de un grupo de trabajadores que tenían una pancarta donde pedían "no al vaciamiento de Polka".

Hoy, frente al canal. 300 trabajadores, técnicos, reclaman x su fuente de trabajo. Además, actores, actrices, apuntadores no cobran sus sueldos desde marzo, ni tienen la cobertura de salud. pic.twitter.com/2qqkPko6V4 — Silvia M. Cassina (@smcassina) July 23, 2020

Agradecimiento

La propia conductora reconoció en su cuenta de Twitter todos los mensajes de apoyo y reconocimiento que había recibido en las últimas horas. A través de esa plataforma afirmó que no para "de recibir solidaridad, apoyo y acompañamiento. Mil gracias a todes (sí con lenguaje inclusivo aunque a muches no les guste) Y mensajes de Feliz Cumpleaños, de afecto y de amor". Además, afirmó que de esa manera "es más fácil seguirla", al tiempo que concluyó con un mensaje positivo: "y disculpen, que me voy a festejar los 57".

No paro de recibir solidaridad, apoyo y acompañamiento. Mil gracias a todes (sí con lenguaje inclusivo aunque a muches no les guste) Y mensajes de Feliz Cumpleaños, de afecto y de amor. Así, es más fácil seguirla. #Gracias Y disculpen, que me voy a festejar los 57. — Silvia M. Cassina (@smcassina) July 28, 2020

Reclamos de Martínez Cassina

Dado que tenía una relación estrecha con el sector gremial del rubro, en sus últimas publicaciones había subido una foto donde se puede ver a un grupo de trabajadores y trabajadores de la empresa. Cada uno de ellos tiene un cartel en sus manos y el mensaje que forman entre todos es "el sueldo no alcanza", un mensaje que Silvia Martínez Cassina usó a modo de hashtag para acompañar su publicación.