Trump: el 92% de los votantes republicanos considera que las elecciones fueron amañadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que, según una encuesta reciente, el 92% de los votantes republicanos considera que las elecciones fueron amañadas.

"Encuesta: ¡el 92% de los votantes republicanos piensan que la elección fue manipulada!", escribió el presidente Trump en su cuenta de Twitter el 16 de diciembre.

Poll: 92% of Republican Voters think the election was rigged! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020

Esta cifra se condice con el fuerte respaldo que manifestaron los seguidores de Trump en las multitudinarias manifestaciones que se vieron en Washington en las últimas semanas.

Asimismo, las bases republicanas parecen desafiar a algunos políticos de carrera del "partido rojo" que han expresado que luego de la votación del Colegio Electoral del 14 de diciembre, no hay nada que hacer.

Tal es el caso del líder de la mayoría en el Senado, Mitch O’Connell, que inclusive felicitó al candidato demócrata Joe Biden.

El miércoles temprano, el presidente Trump tuiteó un artículo que informaba sobre la reacción de los republicanos ante la apresurada declaración del senador de Kentucky.

"Mitch, 75.000.000 de VOTOS, un récord para un presidente en funciones (por mucho). Demasiado pronto para rendirse. El Partido Republicano finalmente debe aprender a luchar. ¡La gente está enojada!", expresó el presidente.

Trump's allies slam Mitch McConnell for congratulating Biden https://t.co/ak9nu6420L via @MailOnline. Mitch, 75,000,000 VOTES, a record for a sitting President (by a lot). Too soon to give up. Republican Party must finally learn to fight. People are angry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020