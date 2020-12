Insólito: un video muestra a Maradona ignorado por las multitudes de New York

Casi nadie notó ni su presencia ni lo abordó. Apenas un peatón pidió un autógrafo al ex capitán del seleccionado argentino, de acuerdo con un video

Amigos y parientes del ex futbolista Diego Maradona, fallecido el 25 de noviembre, mencionaron en diferentes ocasiones, antes y después de su fallecimiento, que los Estados Unidos era en uno de los pocos países en el mundo donde el ex entrenador podía pasar inadvertido y caminar sin ser abordado por multitudes.

La relación entre Maradona y los Estados Unidos fue en general conflictiva: desde aquel "me cortaron las piernas" en el Mundial 1994, por el caso de dopingo del partido entre la Argentina y Nigeria en la ciudad de Boston, hasta los rechazos por parte del país a darle la visa, debido a su relación con Fidel Castro y Cuba y a sus adicciones.

En 1984, Maradona visitó Manhattan y paseó por sus calles sin problemas. Casi nadie notó ni su presencia ni lo abordó. Apenas un peatón le pidió un autógrafo, de acuerdo con el video que compartió el usuario @pedromsantoro.

"wonderful man with curly hair walks through manhattan eighties streets"Hoy, uno de mis favoritos. ÉL recorriendo las calles de Manhattan allá por la primavera de 1984. Una joya sólo de dimensiones Maradoneanas. Fiebre de sábado por la noche.Qué hombre. pic.twitter.com/HVaSwF2Ncx — Pedre (@pedromsantoro) December 19, 2020

El mismo usuario de Twitter observó los siguientes detalles:

Notas:1) Pudo caminar -por la calle- tranquilo, sólo un autógrafo2) Recuerden que desde el 94 se le negó la entrada a USA2018 con todo casi listo para viajar a Miami, en una entrevista declaró: + '¿Qué opinás de Trump?' - 'Es un Chirolita'"Adivinen si le dieron la visa. — Pedre (@pedromsantoro) December 19, 2020

El periodista Santiago Do Rego destacó esta imagen del video, donde Maradona observa Manhattan, con las Torres Gemelas, desde la costanera de Brooklyn sobre el río del Este:

magnífico! fondo de pantalla pic.twitter.com/b9Gri99n2j — Santiago do Rego (@atilo) December 19, 2020

Su excompañero en el Mundial de México 1986, Claudio Borghi, recordó: "La única vez que lo vi ser libre fue en Los Ángeles en 1985. Estábamos al frente del estadio donde jugaban Los Lakers (equipo de básquetbol) y los gringos no veían mucho fútbol, así que no había acoso. Nunca más lo vi ser libre. Él no podía salir a una plaza o ir a tomarse un café. A él le encantaba la fama, pero estaba detrás de las rejas, porque hay cosas que no podía hacer".

En el mejor equipo de la historia

Pelé, Diego Armando Maradona, Franz Beckenbauer, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario están en el mejor equipo de la historia del futbol, según inform+o este lunes la revista France Football.

Los 140 periodistas que formaron parte del jurado decidieron que el Balón de Oro fuera para el once ideal histórico que completan los jugadores Lev Yashin, Cafú, Paolo Maldini, Xavi Hernández y Lothar Mathaus. Este año, France Football decidió no otorgar el Balón de Oro, pero involucró a periodistas de todo el mundo en la elección del mejor equipo de todos los tiempos.

En la portería, fue elegido el ruso Lev Yashin, el único arquero en ganar el Balón de Oro en 1963 con la camiseta del Dynamo de Moscú. Quedaron fuera grandes leyendas como Gianluigi Buffon, Iker Casillas y Dino Zoff, y los riverplatenses Amadeo Carrizo y Ubaldo Fillol.

En la defensa central fue elegido el alemán Franz Beckenbauer. Como lateral derecho el brasileño Marcos Cafú. Paolo Maldini, el excapitán del Milan quedó como el mejor lateral izquierdo.

En el mediocampo están el español Xavi Hernández y el alemán Lothar Matthaeus. Como centrocampista está Maradona acompañado de Pelé. El trío en la delantera lo conforman Lionel Messi por la derecha, Cristiano Ronaldo por la izquierda, y en el centro el brasileño Ronaldo Luís Nazário de Lima.

Ausencias en el equipo elegido

La redacción de France Football, fundada en París en 1946, armó 11 listas con 10 jugadores por puesto en las que se incluyen referentes de las distintas generaciones. La mayoría de los nombres tuvieron cierta lógica, aunque en redes sociales llamó la atención la participación de Xavi. No por la calidad del español, sino por la ausencia, por ejemplo, de Zinedine Zidane.

"Los 10 especialistas, no necesariamente Balones de Oro, fueron nombrados sin dejarse llevar por la lista de premios, sino más bien evaluando a los contendientes según su talento, su impronta y su clase", explicó la publicación francesa al presentar el premio. El 5 de octubre se presentaron los 10 arqueros y los 30 defensores, el 12 se publicó la lista de los 40 mediocampistas defensivos y ofensivos y el 19 de octubre se dieron a conocer los 30 delanteros, entre extremos derechos e izquierdos y delanteros centro.

En la elección final quedaron otros tres argentinos que formaron parte de los 110 nominados: Daniel Passarella, entre los defensores centrales; Fernando Redondo, entre los mediocampistas defensivos, y Alfredo Di Stéfano con los mediocampistas ofensivos.

Di Stéfano logró dos veces el Balón de Oro en 1957 y 1959 y recibió en 1989 el Súper Balón de Oro, un galardón especial al mejor jugador de Europa de las últimas tres décadas, en el que venció al holandés Johan Cruyff y al francés Michel Platini.

Messi se alzó con seis (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019) y es el máximo ganador de la historia. Además, debido a que hasta 1995 el trofeo solo se entregaba a algún jugador inscripto en un campeonato europeo y cuya nacionalidad fuese de un país de dicha zona, Maradona fue premiado aquel año con el Balón de Oro Honorífico.