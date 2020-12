Triste revelación del doctor Cahe: contó cómo Diego Maradona intentó suicidarse en Cuba

El médico que acompañó a Diego Maradona por décadas, dio detalles sobre la crítica situación que vivió el astro durante su estadía en Cuba

Alfredo Cahe, quien fue el médico de cabecera de Diego Maradona durante 30 años, reveló que el astro futbolístico máximo intentó quitarse la vida durante su permanencia en Cuba.

"En Cuba, a los colectivos del pueblo se les dice guagua. En una oportunidad él iba a con su coche y se tiró contra un colectivo, intentando suicidarse. Él dijo 'no lo vi y me lo llevé de frente. Se salvó de milagro. Eso fue después de la segunda internación", contó el médico en el programa de TV Intratables.

Y agregó: "En Cuba se sentaba cerca del mar y no hablaba. Era difícil sacarle una palabra a Diego".

Maradona y sus problemas para hablar

Por otra parte, Cahe explicó por qué Diego mostraba en sus últimos tiempos dificultades en el habla.

"Tenía una lesión cerebral, sin llegar a ser un Alzheimer, como se decía por ahí. Y segundo, la medicación psicofarmacológica que tomaba no era la adecuada. Diego necesitaba paz y tranquilidad y no la podía conseguir a través de la medicación", aseguró Cahe.

El doctor que estuvo 30 años al lado de Maradona (entre 1977 y 2007), Alfredo Cahe, dijo que para él Diego se suicidó, y reveló en la semana que le recomendó al neurocirujano Leopoldo Luque trasladar al ídolo a La Habana, pero que le "cerraron las puertas".

Maradona: la hipótesis del suicidio

Días atrás, Alfredo Cahe opinó que para él la defunción del astro de fútbol "fue un suicidio". Fundamentó su manera de pensar diciendo que el ex jugador ya no quería vivir más y que quienes los rodeaban tampoco lo cuidaron como debían.

El profesional de la salud recordó su último encuentro con su expaciente: "La última vez que lo vi a Diego vivo fue en la clínica Olivos. Estaba prácticamente dopado y dormido, no pude hablar ni con él, ni con la psiquiatra, ni con el psicólogo. Inmediatamente se me cerraron las puertas". Anteriormente, Cahe lo había visitado reiteradas veces, de las que detalló: "La única vez que lo vi estaba dormido profundamente. Y la segunda vez que lo fui a ver ya se había producido el suicidio".

Por qué lo clasificó como un suicidio

En el marco del programa Confrontados, sus miembros se conmocionaron por la manera en la que Cahe se refirió a la muerte que sacudió al mundo entero. "Upa" y "¡¿Cómo?¡" fueron algunas de las reacciones de los integrantes del panel, y quisieron averiguar más. "Digo suicidio porque Diego estaba cansado. Todos estos acontecimientos de Diego fueron consecuencia de un suicidio", aclaró el médico sobre por qué utilizaba ese término, y sin ponerle nombre y apellido a su fuente agregó: "Me acuerdo que una de las mujeres de su entorno me dijo: 'No quiere vivir más, está cansado de la vida, ya hizo todo'". Cuando salió de la habitación se me comunicó que Diego estaba muerto". Desde ese momento, Cahe dijo que nunca más lo volvió a ver.

Alfredo Cahe sobre la muerte del diez: "Para mí fue un suicidio"

Cómo fueron los últimos cuidados de Maradona

Respecto a los cuidados que recibió Maradona en sus últimos años, Cahe señaló la inexistencia de un médico de cabecera y la negligencia del entorno del futbolista: "Todo ese entorno que había estado con el desapareció. Tenía un séquito, pero no existía un Cahe en su vida. Esa mañana cuando se lo fue a despertar no intervino ningún médico. No se lo cuidó".

Alfredo Cahe había acompañado en más de tres décadas al jugador en su vida de excesos, ayudándolo a salir de fuertes adicciones y descuidos que lo afectaron tanto física como emocionalmente. El médico es uno testimonios convocados en la causa por homicidio culposo del astro que falleció a los 60 años.

Diego Maradona falleció este 25 de noviembre a los 60 años

En la misma entrevista, el médico fue consultado como testigo sobre la relación que tuvo Maradona con Laura Sibila, en aquel momento mesera de la disco La Diosa. También recordó haberle pagado por dos años la obra social a su hijo, quien después de una prueba de ADN, salió que no era hijo biológico del diez.

El ex jugador falleció el 25 de noviembre pasado en su casa de Bella Vista. Las últimas dos décadas estuvieron plagadas de problemas de salud para el astro. En los primeros días de ese mes, Maradona se había sometido a una cirugía no programada por un hematoma subdural y había sido llevada a cabo por el Dr. Leopoldo Luque, su médico personal desde 2016.