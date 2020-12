Estados Unidos: cuántas personas fueron vacunadas contra el coronavirus en una semana

Se utiliza la vacuna de Pfizer, aunque se espera que el ritmo aumente con fuerza desde este lunes, ya que comenzará a aplicarse la vacuna de Moderna

En una semana, más de medio millón de personas ya fueron vacunadas contra el coronavirus en los Estados Unidos. Así se desprende del primer reporte los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

Según los reportes oficiales, un total de 556.000 estadounidenses ya fueron inoculados con la dosis de Pfizer y BioNTech en los primeros seis días de campaña (que comenzó el lunes), mientras que un total de 2.838.225 de dosis han sido distribuidas a lo largo del país.

Las dosis totales distribuidas son recuentos acumulativos de las dosis registradas como enviadas en el Sistema de Seguimiento de Vacunas, desde el 13 de diciembre.

En cambio, la cantidad de aplicaciones es una suma de los reportes de los organismos de salud pública estatales, territoriales y locales y cinco entidades federales (Oficina de Prisiones, Administración de Veteranos, Departamento de Defensa, Departamento de Estado y Servicios de Salud de los Indígenas) desde el 14 de diciembre.

De acuerdo con los CDC, la gran diferencia entre ambos números se debe a varios factores, como las demoras en los reportes, la administración de las reservas de vacunas disponibles por parte de las jurisdicciones y el lanzamiento pendiente de un programa de vacunación en farmacias.

En comparación, Reino Unido reportó que 137.000 personas fueron vacunadas en la primera semana, también con la fórmula de Pfizer.

Se espera que el ritmo aumente con fuerza desde este lunes, ya que comenzará a aplicarse la vacuna de Moderna, una fórmula con menos complicaciones logísticas, sin necesidad de ultracongelación. Horas antes el domingo, camiones partieron de la fábrica en Olive Branch, Mississippi, cerca de Memphis, Tennessee, con la vacuna desarrollada por Moderna y los Institutos Nacionales de Salud.

Lenta distribución

Hace unas semanas, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización indicó que los trabajadores de salud y los residentes de casas para ancianos —que en total suman unas 24 millones de personas— eran los que debían ser vacunados primero.

No obstante, las vacunas se han distribuido más lento de lo previsto. De hecho, el general Gustave Perna, a cargo del operativo logístico, ofreció disculpas el sábado por "fallas de comunicación" con las autoridades estatales respecto al número de dosis que serán entregadas en las primeras etapas de reparto.

"He fallado. Estoy haciendo un ajuste. Lo estoy corrigiendo y seguiremos adelante desde ahí", dijo el Perna en conferencia de prensa. "Quiero asumir la responsabilidad personal por las fallas de comunicación. Sé que eso no sirve de mucho estos días. Este es un esfuerzo monumental y no somos perfectos", añadió, luego de reconocer que cometió errores al difundir cantidades de dosis que él creía que estarían listas. Según explicó, hay una diferencia entre la vacuna fabricada y las dosis que están listas para repartirse, ya que deben pasar por los controles de calidad.

Desde hace una semana, Estados Unidos vacuna a su población

El domingo último, un panel asesor federal recomendó que las personas mayores de 75 años y trabajadores esenciales como bomberos, profesores y empleados de tiendas de alimentos sean los siguientes en vacunarse. Estos grupo abarcan unos 50 millones de personas y de momento no está claro cuánto tiempo tomará inocularlos, pero algunos expertos señalaron que no todos los que se recomienda que se vacunen decidirán hacerlo.

El comité también votó a favor de que, luego de esos grupos, deberían seguir las personas de 65 a 74 años, que suman cerca de 30 millones, al igual que las de 16 a 64 años que tengan problemas de salud como obesidad y cáncer, quienes corren mayor riesgo si contraen el COVID-19 y que suman unos 110 millones, y un grupo de otros trabajadores esenciales. Ese grupo de hasta 57 millones de personas incluye una amplia categoría de empleados de servicios alimentarios y de servicios públicos, pero también a aquellos que tienen trabajos jurídicos y financieros, y en los medios de comunicación.

Ahora la recomendación del panel de expertos pasará al director de los CDC y a los estados como directriz para organizar los programas de vacunación. Los directores de los CDC casi siempre aceptan las recomendaciones del panel. Sea lo que sea que decidan los CDC, habrá diferencias de estado a estado, debido a que varios departamentos de salud tienen ideas distintas sobre quién debería estar antes en la fila.