Rating: cae la audiencia por el calor y el fin de año

En el Cantando 2020 arrancó un nuevo ritmo libre con Flor Torrente, Dan Breitman, Brian Lanzelotta y Angela Leiva, Gladys la Bomba Tucumana y Tiago Griffo

Las noches veraniegas y las despedidas físicas o virtuales del fin de año restan audiencia a la TV abierta porteña, de acuerdo a lo observado en las cifras generales del rating del lunes.

En el horario estelar, luego de la eliminación del Mono de Kapanga en MasterChef Celebrity, y de Carmen Barbieri en el Cantando 2020, llegan tiempos de definiciones. Esta semana, los siete semifinalistas del certamen culinario enfrentan nuevos retos, con la caja misteriosa.

La buena performance de Fuerza de mujer suma en Telefe, con picos de 8,5 puntos y una marca máxima de 12,1 puntos casi en el final del capítulo, mientras que Bienvenidos a bordo llegó a 9,4. En el Cantando 2020 arrancó un nuevo ritmo libre con Flor Torrente, Dan Breitman, Brian Lanzelotta y Angela Leiva, Gladys la Bomba Tucumana y Tiago Griffo en la pista.

La pelea de fondo fue para MasterChef en una gala donde los participantes tuvieron que cocinar con coco, con una marca máxima de 16,4 puntos. El certamen de canto llegó a 7,8 puntos.

Rating: la competencia del mediodía y la tarde

Ángel de Brito sumó a Barby Franco de panelista invitada en Los ángeles de la mañana, para el análisis del Cantando 2020 y la fiesta privada del futbolista brasileño Neymar. Florencia Peña trató la gala de eliminación de MasterChef Celebrity y tuvo de invitado en el piso en Flor de equipo al Mono de Kapanga, además de la palabra de Vicky Xipolitakis.

Esta vez LAM empezó al frente con picos de 5,9, mientras Telefe se mantuvo arriba de los 5 puntos. Pasado el mediodía, en el tercer corte de eltrece, pasó al frente Flor de equipo con las hermanas Xipolitakis con 6,2.

A la tarde, el calor afectó los números de todos los programas. Este lunes lideró Cortá por Lozano con 7,1, seguido de 100 argentinos dicen, con picos de 7,2, y «Mamushka, con 4,4 puntos.

MasterChef Celebrity: Vicky Xipolitakis y Analía Franchín se robaron el protagonismo

El paso de Vicky Xipolitakis por MasterChef Celebrity está cargado de suspicacia: que recibe ayuda; que el jurado le permite cosas que al resto no; o que siempre hace más o menos lo mismo, pero zafa. Y ella sigue rumbo a la final. Sin embargo, distinto es cuando, en lugar de hablar los de afuera, empieza a resonar la voz de los de adentro.

En el momento de la devolución a Sofi Pachano, el que metió el dedo en la llaga fue Santiago del Moro: "Antes de que hablen los chefs, Sofi, tengo un dato, vos decime si es cierto o no, pero acordate que acá hay 758 cámaras: ¿estás enojada porque un compañero o compañera te copió tu plato?".

Pareció que la actriz iba a minimizar el tema, pero la sangre en el ojo (y un "empujoncito" de Germán Martitegui) hizo que terminara denunciando a Xipolitakis: "Creo que me copió, no el sabor, pero vino a pispear y un poquito me robó".

La aludida miraba para otro lado hasta que Del Moro confrontó. "No recuerdo, pero yo no copio. Me gusta ser espontánea", dijo Xipolitakis como si tuviera algo que ver con lo que se estaba hablando.

Faltaba una segunda prueba, y saltó cuando Claudia Villafañe explicaba los ingredientes de su plato. "Vicky copió de acá también -reflexionó Damián Betular-, al final copió de todos los platos".

Esta vez, a Xipolitakis no le quedó otra que reconocer: "Ah sí, al final de todo le puse agua de coco en un pocillito, gracias a la idea de Claudia. Pero yo no voy robando. Si nos podemos ayudar, nos ayudamos", explicó sin demasiados argumentos.

En las instancias finales de MasterChef Celebrity merma el compañerismo y aflora el juego individual. Aunque de la boca para afuera siguen siendo todos "grandes amigos que están para ayudarse", a la hora de la verdad las cosas no son tan así.

En el actual grupo compuesto por Vicky Xipolitakis, Sofía Pachano, Belu Lucius, Claudia Villafañe, El Polaco, Leti Siciliani y Analía Franchín, solo esta última se animó a poner las cartas sobre la mesa y, casi sin querer, revelar sus verdaderas intenciones.

El incidente no la tuvo como protagonista, sino que la panelista terció entre Xipolitakis y el resto. Sucedió que la mediática pasó por el mercado, pero el tiempo no le alcanzó para llevarse todo lo que quería.

Así que en su habitual estilo empezó a los gritos para que Lucius le alcanzara lo que faltara (un queso rallado). Como esta no le hizo caso, le rogó al Polaco, que le entregó el que tenía.

La escena indignó a Franchín: "Basta, terminala", le repitió a su compañera para después justificarse: "Es que Belu estaba buscando algo y no llegaba, estamos en una instancia en que te olvidás un ingrediente y estás jodido. Además Vicky siempre se olvida de algo".

Xipolitakis, sin querer confrontar contestó luego: "Me sorprendió la actitud de Analía porque yo siempre trato de ayudar a todos. Obvio que no quiero perjudicar a nadie, pero a lo mejor me pueden dar una mano. Pero bueno, cada uno piensa distinto y es como es". El Polaco, quien finalmente fue el que cumplió el requerimiento de su compañera, se puso de su lado: "No soy egoísta".