La OMS se quejó por la distribución de vacunas contra el coronavirus

El director de la Organización Mundial de la Salud solicitó garantizar que las vacunas estén disponibles para las personas en riesgo en todas partes

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprovechó que se cumple un año desde que China informó los primeros casos de coronavirus para instar a los países a garantizar que las vacunas estén disponibles para las personas en riesgo en todas partes, no sólo en las naciones ricas.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, pidió 4.000 millones de dólares el miércoles para comprar vacunas contra el Covid-19 para su distribución en países de ingresos bajos y medios a través de la iniciativa COVAX.

Reino Unido ha encargado 100 millones de dosis de esta vacuna, pero de aquí a fines del año 2021 llegarán a 350 millones, según contratos suscritos con fabricantes ya desde la fase de los ensayos clínicos.

"Este es el desafío al que debemos enfrentarnos en el Año Nuevo", dijo Tedros en un mensaje de video emitido un día antes del primer aniversario de que China informara de los primeros casos de una neumonía de origen desconocido a la agencia de salud de la ONU.

"Las vacunas ofrecen una gran esperanza de cambiar el rumbo de la pandemia. Pero para proteger el mundo, debemos asegurarnos de que todas las personas en riesgo en todas partes, no solo en los países que pueden pagar las vacunas, estén inmunizadas", dijo.

También instó a los países a combatir las teorías de la conspiración y los ataques a la ciencia, diciendo que "la elección es fácil" y el mundo puede "caminar junto los últimos kilómetros de esta crisis, ayudándose unos a otros en el camino, desde compartir vacunas de manera justa, hasta ofrecer consejo preciso, compasión y cuidado" para todos los que los necesiten.

La alianza COVAX, que tiene como objetivo asegurar el acceso justo a las vacunas contra el Covid-19 para los países pobres, dijo el 18 de diciembre que tenía acuerdos vigentes para casi 2.000 millones de dosis, duplicando aproximadamente su suministro, y que las primeras entregas están previstas para principios de 2021.

Se ha reportado que más de 81,84 millones de personas se han infectado con el coronavirus en todo el mundo y 1.788.443 han muerto, según un recuento de Reuters.

"El escenario probable es que el virus se haga endémico, un virus que seguirá siendo una amenaza, pero de muy bajo nivel en el contexto de un programa de vacunación mundial eficaz", dijo Mike Ryan, el principal experto en emergencias de la OMS, en una rueda de prensa.

En Argentina

Este martes comenzaron a aplicarse las 300.000 dosis de la vacuna rusa en nuestro país. La Argentina está negociando con cuatro laboratorios productores de vacunas contra el Covid-19. Uno de ellos es Pfizer -que ya recibió la aprobación de la Anmat- y otros son Sinopharma, Sinovac y Janssen, además del acuerdo firmado con Oxford/AztraZeneca.

Al día de la fecha, el país ya tiene pactadas más de 50 millones de dosis. Estas se dividen entre los pactos firmados con AstraZeneca por 22,4 millones de dosis (que llegarían en marzo), con el Fondo de Inversión Rusa por 20 millones de dosis de la Sputnik V (que se completarían entre diciembre y marzo) y a través del Mecanismo COVAX de OMS por otras 9 millones que llegarían a partir de febrero.

El curso de las negociaciones

En cuanto al fármaco de Pfizer, el ministro de Salud Ginés González García informó la semana pasada que: "surgió un problema y todavía no está terminada" la negociación. En paralelo, dicha vacuna fue aprobada el 22 de diciembre por la Anmat para su uso en el país bajo la modalidad de emergencia.

"Pfizer fue el primer laboratorio con el que hablamos; el Presidente ofreció que se haga la fase III en Argentina en el Hospital Militar, donde fue la más importante del mundo en número de vacunados. Teníamos una gran esperanza, estaba en la punta de la vacunaciones pero surgió un problema y todavía no está terminado el acuerdo", señaló el ministro. Y agregó: "El Gobierno tiene toda la expectativa de poder resolverlo. No fue nuestro problema, siempre quisimos hacer ese contrato, pero hubo exigencias que no son cumplibles dentro del marco de la ley argentina".

Respecto a las vacunas chinas, se están usando dos mecanismos de negociación: por un lado, el Gobierno nacional negocia con el Instituto Butantan -laboratorio público brasileño del estado de San Pablo- por la vacuna CoronaVac (del laboratorio chino Sinovac). Por el otro, hay negociaciones en curso directamente con Sinopharma, una compañía china de la cual una de sus vacunas se encuentra realizando ensayos clínicos en Argentina en la Fundación Huésped.

En cuanto a la vacuna de Janssen, de la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson, el gabinete argentino mantiene diálogos con la compañía, aunque hasta el momento no hay información sobre la cantidad de dosis ni cuándo las entregaría.

En qué se diferencian las vacunas

Si bien las seis vacunas fueron desarrolladas en base a diferentes tecnologías, ya todas se encuentran en fase tres, y varias de ellas -como la Sputnik V, Pfizer, Oxford/AstraZeneca- presentaron oficialmente resultados interinos de eficacia y seguridad de los ensayos clínicos.

Las principales diferencias entre las vacunas que podrían llegar a la Argentina en un futuro cercano son las siguientes: