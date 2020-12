La gobernadora Alicia Kirchner dio positivo de coronavirus: cuál es su estado de salud

La gobernadora de la provincia de Santa Cruz fue testeada después de haber sido contacto estrecho de otro caso confirmado. Los detalles

Este miércoles, fuentes oficiales comunicaron que Alicia Kirchner dio positivo en coronavirus, después de hacerse el test por haber sido contacto estrecho de otro caso que dio el mismo resultado.

La gobernadora de Santa Cruz "es asintomática y se encuentra en perfecto estado de salud en la residencia de Río Gallegos, conservando el aislamiento preventivo y obligatorio", según el parte oficial.

Los miembros del Gabinete siguen a la espera de la disposición para empezar a vacunarse

Después de las fiestas de fin de año, la preocupación por el aumento en los casos se hizo más latente. En la última jornada, fueron confirmados 11.650 nuevos casos de COVID-19, así acumulando a nivel nacional 1.602.163 positivos, de los cuales 1.420.885 son pacientes recuperados y 138.260 son casos confirmados activos.

Específicamente, en la provincia de Santa Cruz, se detectaron 397 casos positivos en la última jornada y se acumulan un total de 22.901.

Vacunación para los funcionarios

En cuanto al orden del plan de vacunación y cuándo le llegaría el turno a los funcionarios, la aplicación del fármaco se realizará cuando el Ministerio de Salud "lo disponga", porque se prioriza a los trabajadores de la Salud, señaló hoy la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

Al participar del comienzo de la vacunación de la Sputnik V en el Hospital Churruca, ubicado en el barrio porteño de Parque de los Patricios, Frederic reveló que se vacunará, pero que esperará una orden de su par de Salud, Ginés González García.

Hasta el momento, "No hay ningún ministro que se haya vacunado", sostuvo la integrante del Gabinete. Según lo declarado a la prensa, Frederic detalló: "Estamos usando estas 300 mil dosis para el personal que tiene más riesgo, que está más expuesto, que tiene que cuidar a otros. No es mi caso. Cuando sea el momento, por supuesto me voy a vacunar".

El Plan de Vacunación establecido por el Gobierno, dispone que la estrategia empieza por inmunizar primero al personal de la Salud que en mayor contacto se encuentra con pacientes contagiados, luego a los adultos de más de 70 años y a los residentes en geriátricos; después a los de 60 a 69; y más tarde a los efectivos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y el personal de los servicios penitenciarios.

La aplicación de las 300.000 dosis de la Sputnik V ya se pusieron en marcha esta semana, empezando por el personal de salud

La guía del plan para lograr la inmunización señala que el "personal estratégico" para vacunar será "toda persona que desarrolle funciones de gestión y/o conducción y funciones estratégicas necesarias para adecuado funcionamiento del Estado, así como las personas pertenecientes con riesgo de infección o transmisión", sumando también a los uniformados, docentes, funcionarios y miembros de los servicios penitenciarios.

En la primera etapa se aplicarán las primeras 300.000 dosis que llegaron el 25 de diciembre a la Argentina. La segunda dosis será aplicada con el paquete de vacunas que llegue a mitad de enero y que constaría de 5 millones de dosis más. Mientras tanto, el Gobierno sigue negociando con otros laboratorios para obtener otro tipo de vacunas contra el Covid-19.

La distribución de las dosis en el país

Las provincias recibieron las dosis durante el domingo y el lunes. La provincia de Buenos Aires recibió 123.000 dosis; Santa Fe, 24.100; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23100; Córdoba, 21.900; Tucumán, 11.500; Mendoza, 11.100; Entre Ríos, 10.100; Salta, 8300; Chaco, 7700; Corrientes, 6700; Santiago del Estero, 5900; Misiones, 5200; San Juan, 4700; Jujuy, 4600; Río Negro, 4400; Neuquén, 3600; Formosa, 3400; San Luis, 3300; Chubut, 3000; Catamarca, 2800; La Rioja, 2600; Santa Cruz, 2400; La Pampa, 2300 y Tierra del Fuego, 1300.

En la provincia de Buenos Aires, el distrito con más habitantes del país, se comenzará a vacunar en 110 hospitales de 89 municipios.