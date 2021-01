Alerta en Pinamar: hay más turistas que en enero del año pasado y casi no se utiliza el barbijo en la playa

El intendente Martín Yeza celebró el "buen arranque" de la temporada de verano pero hay preocupación por los pocos cuidados de la gente

El intendente del partido bonaerense de Pinamar, Martín Yeza, celebró el "buen arranque" de la temporada de verano 2021 en el distrito costero, uno de los mpas visitados de la Argentina, aunque por otro lado advirtió por el escaso uso de tapabocas en las playas.

"La temporada arrancó muy bien: en la primera quincena de diciembre vino más gente que el año pasado, que fue al revés, porque hubo más turismo en la segunda", sostuvo el mandatario comunal a pocas horas de haber arrancado el año nuevo.

Por otro lado, más allá de agradecer por el inicio positivo de este año, el dirigente del PRO se quejó por la falta de responsabilidad de los veraneantes que se resisten a utilizar el tapabocas en las playas. "El barbijo en la playa cuesta mucho. Apelamos a una estrategia de responsabilidad individual", añadió Yeza. El intendente afirmó que Pinamar está "preparada" para sobrellevar esta atípica temporada de verano y destacó que "la ciudad está muy atractiva para esta temporada.

Se espera la llegada de más turistas a Pinamar

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, reivindicó el operativo de seguridad que dispuso para la noche de Año Nuevo en las inmediaciones de las playas más céntricas a fin de evitar peleas y disturbios, luego de haber recibido críticas en las redes sociales.

Varios usuarios de Twitter difundieron fotos de un gran cordón policial que el municipio montó en la zona de Bunge y Avenida del Mar, e hicieron alusiones a un operativo "desmedido" y que "condicionaba la libertad de los ciudadanos".

No obstante, Yeza utilizó la misma red social para hacer su descargo y explicar los motivos del operativo que fue montado durante la noche. "Desde anoche circulan estas imágenes sobre el operativo de control en Pinamar. El operativo de control se implementa desde hace dos años para evitar las batallas campales y este año, además, para evitar grandes aglomeraciones de gente debido a la pandemia", planteó el jefe comunal.

Al respecto, remarcó que "hace un año en Navidad ocurrió esta batalla campal, algo que ya venía ocurriendo en las últimas festividades" y que "en la mayoría de los casos se trata de menores, a quienes sus padres dejan salir y alcoholizarse".

"Sería un mal intendente si dijera que no sabía que cerca de 50.000 personas se juntan en Bunge y Av. del Mar en Año Nuevo y se matan a trompadas. Es lo que ocurre. Entiendo que a muchos no les gusta la realidad y es por eso que algunos trabajamos para administrarla y transformarla", señaló Yeza en su cadena de tuits.

Y agregó: "¿El resultado de nuestras medidas cuál fue?: No hubo vandalización del patrimonio público; No hubo batalla campal en esta zona de gran afluencia. Entiendo que nos acostumbramos a interpretar fotos, algo que le ha hecho mal a la política. Los invito a evaluar resultados". "Y por último, especialmente para los liberales. Nunca me hubiera imaginado que se iban a animar a ideologizar el orden. Han confundido sus posturas sobre el coronavirus con una situación preexistente que ya ocurría en Pinamar", finalizó.