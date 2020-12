Dramática advertencia de funcionario bonaerense por el coronavirus: "Retrocedimos dos meses en dos semanas"

El viceministro de Salud de la Provincia se quejó por el aumento de casos y remarcó la necesidad de retomar los cuidados personales

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que el aumento de casos de coronavirus de las últimas dos semanas implica "un retroceso de casi dos meses" y remarcó la necesidad de retomar los cuidados personales porque "si el ascenso se corta, no será necesario volver atrás".

"Venimos al menos dos semanas con un aumento de casos. Hemos retrocedido casi dos meses en estas dos semanas y es preocupante", sostuvo Kreplak y agregó: "La sensación que nos está dando es que hay menos cuidado y ahora está la fiesta de fin de año y puede ser un problema muy grande".

El funcionario bonaerense sostuvo que "la mayoría de las personas que no se cuida no es porque no quieren, sino porque se cansaron" y subrayó que "hoy hay que seguir observando la situación epidemiológica y emitir una alerta muy fuerte".

"Si este ascenso de casos se corta, no será necesario volver atrás", advirtió el viceministro de Salud, quien de esta manera dejó abierta la posibilidad de una vuelta a las restricciones sanitarias.

Respecto de esa alternativa, Kreplak reconoció en declaraciones a A24 citadas por NA que "algunos sectores se van a sentir más perjudicados si llega a pasar algo así, pero hay mucha gente que está preocupada y sabe que, estando además la vacuna, es para esperar un poco más".

"Si este ascenso de casos se corta, no será necesario volver atrás", advirtió el viceministro de Salud

Temporada en la Costa

El funcionario bonaerense también se refirió a la temporada de verano en la Costa Atlántica y aseguró que allí está puesto uno de los focos para el control, al tiempo que destacó los protocolos que están aplicando ciudades como Mar del Plata y Pinamar.

Consultado sobre la posibilidad de realizar hisopados para ingresar a cada distrito, Kreplak indicó que "no es recomendado a nivel mundial" porque "se genera cuello de botella y epidemiológicamente no sirve" debido a que "un resultado negativo en una persona asintomática puede ser un falso negativo".

"Lo que hay que mantener es el distanciamiento como si todos fueran positivos", subrayó el viceministro de Salud del gobierno que encabeza Axel Kicillof.

La mayor preocupación, según indicó el funcionario pasa por "las reuniones privadas en lugares cerrados" y concluyó: "No es lindo, todos queremos relajarnos y descansar, pero ya va a llegar el tiempo".

Así es el protocolo si vas la playa

En las zonas comunes se deberá utilizar el barbijo

La pandemia de coronavirus modificó la realidad y todos se tuvieron que adaptar a estos nuevos tiempos, al menos hasta que la vacunación masiva detenga el avance del virus que tiene en vilo al mundo.

Este es el caso de los balnearios de Mar del Plata, que tienen todo listo para una temporada de verano diferente y el mes de diciembre se utilizó para terminar de delinear los detalles debido a que en enero llegarán a la "Ciudad Feliz" una gran cantidad de turistas.

Si bien hay alternativas para ir a un balneario y utilizar una carpa y una sombrilla, la recomendada es haciendo una reserva virtual previa para ingresar a los complejos utilizando un código QR, que es enviado a través de WhatsApp.

"La pandemia nos obligó a realizar cambios, a los que todos tuvimos que adaptarnos para que la gente pueda disfrutar igual. Los cambios no son sólo para concurrir a un balneario sino que para el resto de las actividades también", explicó a NA el dueño del Balneario 12, Augusto Digiovanni. "Los ingresos ahora serán mediante códigos QR y WhatsApp, porque todos nos manejamos por ahí y ahora también para ingresar a los balnearios. Implementamos sistemas para que cuando llegás al balneario podamos escanear tu teléfono y así validar el ingreso", agregó.

¿Se van a poder usar los vestuarios de los balnearios?

Los balnearios de Mar del Plata tienen todo listo para una temporada de verano diferente

Es una de las preguntarse que se hacen los turistas y la respuesta es si, pero con aforo y sin la posibilidad de utilizar las duchas para bañarse. Por eso, los balnearios se adaptaron y pusieron duchas con agua mezclada (fría y caliente) al aire libre para que la gente pueda sacarse la arena y la sal antes de irse.

"Las duchas en el exterior con el agua mezclada serán fundamentales para la gente que elige ir a balnearios, porque así va a poder sacarse la arena y la sal antes de volver a su casa y es la variante que se pudo armar ante la imposibilidad el uso de duchas en los vestuarios", puntualizó Digiovanni. En las zonas comunes se deberá utilizar el barbijo, algo que desde los distintos balnearios de Mar del Plata aseguran que se está cumpliendo. En los últimos años las piletas de los balnearios también se transformaron en fundamentales para los turistas y las mismas estarán habilitadas para su uso.

Sin embargo, para las piletas también habrá un control de aforo, que será a través del uso de sillas y reposeras del lugar y el control de cantidad de gente. Pese a que será una temporada diferente, por el programa "PreViaje" del Ministerio de Turismo y Deportes, los balnearios recibieron un buen número de reservas para lo que se viene.

"Vemos un creciente nivel de consultas y notamos que se van concretando las reservas. Es muy probable que esta semana vengan turistas para pasar fin de año en Mar del Plata y ya se queden al menos los primeros días de enero", puntualizó Parato. "Nosotros tenemos un 60 por ciento de reservas concretadas y esperamos una buena temporada, diferente pero somos optimistas", apuntó, por su parte, Digiovanni.